Fostul jucător din România e erou în țara cu 40.000 de locuitori! Gol istoric și trei puncte în Europa - Antena Sport

Campioana din teritoriul aflat în capătul sudic al continentului a scris istorie joi seară, pe stadionul Europa Point.
Lincoln Red Imps a câștigat cu 2-1 în fața polonezilor de la Lech Poznan, în Conference League, și a devenit prima echipă din Gibraltar care cucerește puncte în grupele cupelor europene. Kike Gómez a deschis scorul pentru gazde, în minutul 33, dar Lech a egalat prin Mikael Ishak, din penalty, în minutul 77.
Christian Rutjens, fostul jucător de la Chindia Târgoviște, a reușit golul victoriei în minutul 88, cu o lovitură de cap spectaculoasă, din apropiere de marginea careului.
Christian Rutjens, erou în Gibraltar: „Credem în calificare!”
Rutjens, fundaș cu dublă cetățenie, spaniolă și olandeză, a evoluat la Târgoviște în 2023. A părăsit România după doar cinci luni, pentru că nu a fost plătit. Înainte să ajungă la Lincoln Red Imps, a trecut pe la Hamrun Spartans (Malta) și FC Europa (Gibraltar).
„Am făcut o partidă foarte bună, am luptat mult și am meritat să câștigăm. E adevărat că noi, în Gibraltar, avem avantajul terenului, care e sintetic. Dar am știut să profităm de asta și am fost foarte concentrați. Iar acum, credem în calificare! Mai avem două meciuri acasă și încercăm să obținem cât de multe puncte putem”, a spus Christian Rutjens, pentru Antena Sport.
Lincoln Red Imps e pe locul 21 în grupa de Europa Conference League, cu trei puncte, după o victorie și un eșec (0-5 cu Zrinjski Mostar). Campioana din Gibraltar mai are de jucat acasă cu Rijeka și Sigma Olomouc, iar în deplasare cu Hamrun Spartans și Legia Varșovia.
Nu exclude să revină în România
După meciul cu Lech, Gibraltarul a petrecut, în contextul în care echipa națională este pe locul 200 în clasamentul FIFA, iar succesele la nivel internațional pot fi numărate pe mână.
„A fost o explozie de bucurie aici”, a povestit Rutjens, care speră să repete experiența.
„Senzația de a marca golul victoriei în final a fost unică, poate putem să mai trăim așa ceva. Noi continuăm să muncim și să visăm la obiective mari.”
Rutjens, care locuiește la Marbella, în Spania, spune că i-ar plăcea să revină în România, dar în prima ligă. „Nu exclud să mă întorc. Mereu mi-a plăcut România, chiar e un loc unde mi-ar plăcea să joc”, a spus el.
Rutjens a fost determinant pentru Lincoln și în „dubla” cu FC Noah, care a adus calificarea echipei sale. Atunci, a transformat o lovitură de departajare, iar Lincoln s-a impus cu 6-5, după 1-1 în cele două manșe.
Ce salarii se câștigă în campionatul din Gibraltar
În Gibraltar, cei mai mulți jucători sunt semi-profesioniști și au și alte joburi pentru a supraviețui. Salariile sunt în jur de 1.500 de lire pe lună, dar să închiriezi o garsonieră în Gibraltar costă minimum o mie! Din această cauză, străinii locuiesc în Spania, în La Línea de la Concepción, orașul de lângă graniță, unde costul vieții e mai scăzut.
Gibraltar are în jur de 40.000 de locuitori, mai puțini decât capacitatea stadionului pe care joacă Lech Poznan (42.837). Teritoriu britanic, care se întinde pe 6,8 kilometri, era considerat capătul lumii de către grecii antici.
„Gibraltar e un loc frumos, dar chiriile sunt într-adevăr imposibile. Eu merg la antrenamente și apoi mă întorc la Marbella, zi de zi”, spunea Rutjens, tot pentru Antena Sport.
125.000 de euro e cota lui Christian Rutjens, potrivit Transfermarkt.
1 prezență în Serie A are Rutjens: în mai 2018, a jucat pentru Benevento într-un meci cu Chievo (0-1).
1 trofeu a cucerit în carieră apărătorul central: Cupa Maltei (în 2022, cu Floriana).
