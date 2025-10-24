Fostul jucător din România e erou în țara cu 40.000 de locuitori! Gol istoric și trei puncte în Europa - Antena Sport

Campioana din teritoriul aflat în capătul sudic al continentului a scris istorie joi seară, pe stadionul Europa Point.

Lincoln Red Imps a câștigat cu 2-1 în fața polonezilor de la Lech Poznan, în Conference League, și a devenit prima echipă din Gibraltar care cucerește puncte în grupele cupelor europene. Kike Gómez a deschis scorul pentru gazde, în minutul 33, dar Lech a egalat prin Mikael Ishak, din penalty, în minutul 77.

Christian Rutjens, fostul jucător de la Chindia Târgoviște, a reușit golul victoriei în minutul 88, cu o lovitură de cap spectaculoasă, din apropiere de marginea careului.

Christian Rutjens, erou în Gibraltar: „Credem în calificare!”

Rutjens, fundaș cu dublă cetățenie, spaniolă și olandeză, a evoluat la Târgoviște în 2023. A părăsit România după doar cinci luni, pentru că nu a fost plătit. Înainte să ajungă la Lincoln Red Imps, a trecut pe la Hamrun Spartans (Malta) și FC Europa (Gibraltar).

„Am făcut o partidă foarte bună, am luptat mult și am meritat să câștigăm. E adevărat că noi, în Gibraltar, avem avantajul terenului, care e sintetic. Dar am știut să profităm de asta și am fost foarte concentrați. Iar acum, credem în calificare! Mai avem două meciuri acasă și încercăm să obținem cât de multe puncte putem”, a spus Christian Rutjens, pentru Antena Sport.