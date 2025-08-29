Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Rotaru a anunţat două transferuri şi noul obiectiv la Universitatea Craiova: "Noi nu facem calcule" - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Mihai Rotaru a anunţat două transferuri şi noul obiectiv la Universitatea Craiova: “Noi nu facem calcule”

Mihai Rotaru a anunţat două transferuri şi noul obiectiv la Universitatea Craiova: “Noi nu facem calcule”

Publicat: 29 august 2025, 9:05

Comentarii
Mihai Rotaru a anunţat două transferuri şi noul obiectiv la Universitatea Craiova: Noi nu facem calcule

Mihai Rotaru / Sport Pictures

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a fost în extaz după ce echipa sa a obţinut calificarea în grupa principală Europa League. Oltenii lui Mirel Rădoi au făcut spectacol în returul de pe Ion Oblemenco şi s-au calificat cu 5-2 la general în faţa turcilor de la Istanbul Başakşehir.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turcii au deschis scorul prin David Selke, dar golul rapid al lui Cicâldău a adus nebunia pe Oblemenco. Baiaram, jucător incert înaintea partidei, a marcat şi el în prima repriză. În minutul 81, Nsimba a spulberat orice speranţă a turcilor, iar Universitatea Craiova s-a calificat în grupa principală Conference League.

Mihai Rotaru, planuri mari cu Universitatea Craiova după calificarea în Conference League: “Ne dorim campionatul”

Aflaţi pe primul loc în Liga 1 şi calificaţi în Conference League, oltenii au planuri mari sezonul acesta. Mihai Rotaru vrea ca echipa sa să îşi ia revanşa pentru titlul pierdut în 2020 şi a anunţat că anul acesta, Universitatea Craiova se va lupta pentru titlul de campioană.

Mai mult, Rotaru a anunţat că echipa sa va mai face două transferuri până la finalul perioadei de mercato, dar aşteaptă să vadă exact ce sume vor intra în conturile clubului după această performanţă:

“Ne dorim campionatul. L-am pierdut pe cel din 2020 și sperăm să nu-l mai ratăm acum. Baiaram este Baiaram, un jucător aparte. Mai vrem să aducem încă doi jucători până la finalul campaniei de transferuri.

Reclamă
Reclamă

Nu noi am scris istorie, ci băieții. Noi nu facem calcule, așteptăm să vedem ce bani intră, ca să știm ce cheltuim. Important e că echipa trebuie să-și continue drumul. Pe acest teren va fi greu pentru oricine să joace. Atmosfera a fost fantastică!”, a spus Mihai Rotaru, la finalul meciului cu Istanbul.

Ce a spus Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League

Mihai Rotaru i-a lăudat pe jucătorii săi pentru că au controlat meciul cu Bașakșehir. Acesta a vorbit și despre Mirel Rădoi, despre care a spus că iubește Universitatea Craiova.

“E o seară minunată, pe care nu am mai trăit-o de mult timp. Dincolo de faptul că am câştigat, mă bucură că am controlat meciul.

Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai caldVremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
Reclamă

Încredere, încredere. Ca să fac o glumă, singura dată când am fost sigur că ne calificăm a fost când a spus Şumudică că nu ne calificăm. El e pe invers.

Ce face Mirel Rădoi? Asta e o echipă care se aseamănă cu Mirel Rădoi. Ştiţi foarte bine ce mult iubeşte Craiova. Nu o iubeşte de azi, de ieri, o iubeşte de foarte mult timp”, a spus Mihai Rotaru.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Observator
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Milionarii de la Nordis n-au mai avut bani de chirie și sunt la un pas să fie evacuați. Compania poate rămâne fără sediu social
Fanatik.ro
Milionarii de la Nordis n-au mai avut bani de chirie și sunt la un pas să fie evacuați. Compania poate rămâne fără sediu social
10:09
FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, victorii pentru coeficientul României! Salt de trei locuri
9:47
Jannik Sinner şi Alexander Zverev au defilat în turul 2 de la US Open 2025
9:38
Tragerea la sorţi a grupelor Europa League LIVE TEXT (14:00). FCSB şi află adversarele. Progamul
9:16
Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League
9:15
Există antidot pentru McLaren? Analiza lui Adrian Georgescu
8:49
Mihai Stoica, cucerit de un jucător de la FCSB, după victoria uriaşă cu Aberdeen: “A făcut o partidă excepțională”
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi şi le-a dat o veste mare după calificarea istorică în grupa UECL! 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League 4 FCSB – Aberdeen 3-0! Roş-albaştrii, din nou în grupa Europa League! Olaru a reuşit o “dublă”, Şut, gol superb 5 Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League 6 Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB pentru returul crucial cu Aberdeen. Pe cine a sărit din schemă
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”