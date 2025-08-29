Mihai Rotaru a anunţat două transferuri şi noul obiectiv la Universitatea Craiova: "Noi nu facem calcule" - Antena Sport

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a fost în extaz după ce echipa sa a obţinut calificarea în grupa principală Europa League. Oltenii lui Mirel Rădoi au făcut spectacol în returul de pe Ion Oblemenco şi s-au calificat cu 5-2 la general în faţa turcilor de la Istanbul Başakşehir.

Turcii au deschis scorul prin David Selke, dar golul rapid al lui Cicâldău a adus nebunia pe Oblemenco. Baiaram, jucător incert înaintea partidei, a marcat şi el în prima repriză. În minutul 81, Nsimba a spulberat orice speranţă a turcilor, iar Universitatea Craiova s-a calificat în grupa principală Conference League.

Mihai Rotaru, planuri mari cu Universitatea Craiova după calificarea în Conference League: “Ne dorim campionatul”

Aflaţi pe primul loc în Liga 1 şi calificaţi în Conference League, oltenii au planuri mari sezonul acesta. Mihai Rotaru vrea ca echipa sa să îşi ia revanşa pentru titlul pierdut în 2020 şi a anunţat că anul acesta, Universitatea Craiova se va lupta pentru titlul de campioană.

Mai mult, Rotaru a anunţat că echipa sa va mai face două transferuri până la finalul perioadei de mercato, dar aşteaptă să vadă exact ce sume vor intra în conturile clubului după această performanţă:

“Ne dorim campionatul. L-am pierdut pe cel din 2020 și sperăm să nu-l mai ratăm acum. Baiaram este Baiaram, un jucător aparte. Mai vrem să aducem încă doi jucători până la finalul campaniei de transferuri.