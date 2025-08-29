Mihai Rotaru a anunţat două transferuri şi noul obiectiv la Universitatea Craiova: "Noi nu facem calcule" - Antena Sport

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a fost în extaz după ce echipa sa a obţinut calificarea în grupa principală Europa League. Oltenii lui Mirel Rădoi au făcut spectacol în returul de pe Ion Oblemenco şi s-au calificat cu 5-2 la general în faţa turcilor de la Istanbul Başakşehir.
Turcii au deschis scorul prin David Selke, dar golul rapid al lui Cicâldău a adus nebunia pe Oblemenco. Baiaram, jucător incert înaintea partidei, a marcat şi el în prima repriză. În minutul 81, Nsimba a spulberat orice speranţă a turcilor, iar Universitatea Craiova s-a calificat în grupa principală Conference League.
Mihai Rotaru, planuri mari cu Universitatea Craiova după calificarea în Conference League: “Ne dorim campionatul”
Aflaţi pe primul loc în Liga 1 şi calificaţi în Conference League, oltenii au planuri mari sezonul acesta. Mihai Rotaru vrea ca echipa sa să îşi ia revanşa pentru titlul pierdut în 2020 şi a anunţat că anul acesta, Universitatea Craiova se va lupta pentru titlul de campioană.
Mai mult, Rotaru a anunţat că echipa sa va mai face două transferuri până la finalul perioadei de mercato, dar aşteaptă să vadă exact ce sume vor intra în conturile clubului după această performanţă:
“Ne dorim campionatul. L-am pierdut pe cel din 2020 și sperăm să nu-l mai ratăm acum. Baiaram este Baiaram, un jucător aparte. Mai vrem să aducem încă doi jucători până la finalul campaniei de transferuri.
Nu noi am scris istorie, ci băieții. Noi nu facem calcule, așteptăm să vedem ce bani intră, ca să știm ce cheltuim. Important e că echipa trebuie să-și continue drumul. Pe acest teren va fi greu pentru oricine să joace. Atmosfera a fost fantastică!”, a spus Mihai Rotaru, la finalul meciului cu Istanbul.
Ce a spus Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League
Mihai Rotaru i-a lăudat pe jucătorii săi pentru că au controlat meciul cu Bașakșehir. Acesta a vorbit și despre Mirel Rădoi, despre care a spus că iubește Universitatea Craiova.
“E o seară minunată, pe care nu am mai trăit-o de mult timp. Dincolo de faptul că am câştigat, mă bucură că am controlat meciul.