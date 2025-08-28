Mihai Rotaru, prima reacție după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League: "E o seară minunată" - Antena Sport

Mihai Rotaru a oferit prima reacție după Universitatea Craiova – Bașakșehir 3-1! Patronul oltenilor s-a declarat fericit de faptul că echipa sa va participa în Conference League.
Universitatea Craiova s-a calificat în grupa principală după ce a învins-o, în play-off, pe Bașakșehir. Cu 5-2, la general, s-au impus oltenii, în „dubla” cu echipa din Istanbul.
Ce a spus Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League
Mihai Rotaru i-a lăudat pe jucătorii săi pentru că au controlat meciul cu Bașakșehir. Acesta a vorbit și despre Mirel Rădoi, despre care a spus că iubește Universitatea Craiova.
“E o seară minunată, pe care nu am mai trăit-o de mult timp.
Dincolo de faptul că am câştigat, mă bucură că am controlat meciul.
Încredere, încredere. Ca să fac o glumă, singura dată când am fost sigur că ne calificăm a fost când a spus Şumudică că nu ne calificăm. El e pe invers.
Ce face Mirel Rădoi? Asta e o echipă care se aseamănă cu Mirel Rădoi. Ştiţi foarte bine ce mult iubeşte Craiova. Nu o iubeşte de azi, de ieri, o iubeşte de foarte mult timp”, a spus Mihai Rotaru.
Ştefan Baiaram a spus care e visul lui după ce oltenii au obţinut o calificare istorică în Conference League!
Ştefan Baiaram era incert înaintea returului cu Istanbul Başakşehir, dar a fost trimis în teren din primul minut de Mirel Rădoi şi a marcat în prima repriză.