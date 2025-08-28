Mihai Rotaru, prima reacție după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League: "E o seară minunată" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 28 august 2025, 23:09

Mihai Rotaru, prima reacție după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League: E o seară minunată

Captură AntenaSport

Mihai Rotaru a oferit prima reacție după Universitatea Craiova – Bașakșehir 3-1! Patronul oltenilor s-a declarat fericit de faptul că echipa sa va participa în Conference League.

Universitatea Craiova s-a calificat în grupa principală după ce a învins-o, în play-off, pe Bașakșehir. Cu 5-2, la general, s-au impus oltenii, în „dubla” cu echipa din Istanbul.

Ce a spus Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League

Mihai Rotaru i-a lăudat pe jucătorii săi pentru că au controlat meciul cu Bașakșehir. Acesta a vorbit și despre Mirel Rădoi, despre care a spus că iubește Universitatea Craiova.

“E o seară minunată, pe care nu am mai trăit-o de mult timp.

Dincolo de faptul că am câştigat, mă bucură că am controlat meciul.

Încredere, încredere. Ca să fac o glumă, singura dată când am fost sigur că ne calificăm a fost când a spus Şumudică că nu ne calificăm. El e pe invers.

Ce face Mirel Rădoi? Asta e o echipă care se aseamănă cu Mirel Rădoi. Ştiţi foarte bine ce mult iubeşte Craiova. Nu o iubeşte de azi, de ieri, o iubeşte de foarte mult timp”, a spus Mihai Rotaru.

Ştefan Baiaram a spus care e visul lui după ce oltenii au obţinut o calificare istorică în Conference League!

Ştefan Baiaram era incert înaintea returului cu Istanbul Başakşehir, dar a fost trimis în teren din primul minut de Mirel Rădoi şi a marcat în prima repriză.

După calificarea istorică a Universităţii Craiova în grupa principală a Conference League, Ştefan Baiaram a spus că visul lui e să ia campionatul cu echipa antrenată de Mirel Rădoi. El a precizat că acest lucru i se pare posibil.

“Nu pot să descriu ce am făcut în această seară. Mă bucur din tot sufletul că am făcut tot oraşul mândru de noi.

Cu gândul ăsta m-am apucat de fozbal, să ajut Craiova, să luăm titlul. Putem să realizăm lucruri măreţe, avem ce este necesar.

(n.r: despre faptul că a fost incert pentru acest meci) N-am făcut antrenamentul cu băieţii, m-am antrenat în sală. Am discutat cu Mister, i-am spus că mai mult de 45 de minute nu pot să joc.

A fost un moment dificil. Ştiam că avem suporterii în spatele nostru. Ştiam că nu o să mai ţină la un moment dat pasul cu noi.

(n.r: Îţi poţi dori ceva mai mult?) Îmi doresc să iau titlul cu Universitatea Craiova. După acest lucru, pot să spun că sunt un om împlinit. Ăsta este visul meu.

(n.r: despre Mirel Rădoi) Toată lumea îl ştie pe Mister. Am schimbat sistemul, ne creăm mult mai multe ocazii.

În această seară ne bucurăm, după ne gândim la următorul meci înainte de pauză. Avem o deplasare destul de lungă, la Botoşani”, a declarat Ştefan Baiaram pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir 3-1.

