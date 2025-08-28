Mihai Rotaru, prima reacție după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League: "E o seară minunată" - Antena Sport

După calificarea istorică a Universităţii Craiova în grupa principală a Conference League, Ştefan Baiaram a spus că visul lui e să ia campionatul cu echipa antrenată de Mirel Rădoi. El a precizat că acest lucru i se pare posibil.

“Nu pot să descriu ce am făcut în această seară. Mă bucur din tot sufletul că am făcut tot oraşul mândru de noi.

Cu gândul ăsta m-am apucat de fozbal, să ajut Craiova, să luăm titlul. Putem să realizăm lucruri măreţe, avem ce este necesar.

(n.r: despre faptul că a fost incert pentru acest meci) N-am făcut antrenamentul cu băieţii, m-am antrenat în sală. Am discutat cu Mister, i-am spus că mai mult de 45 de minute nu pot să joc.

A fost un moment dificil. Ştiam că avem suporterii în spatele nostru. Ştiam că nu o să mai ţină la un moment dat pasul cu noi.

(n.r: Îţi poţi dori ceva mai mult?) Îmi doresc să iau titlul cu Universitatea Craiova. După acest lucru, pot să spun că sunt un om împlinit. Ăsta este visul meu.

(n.r: despre Mirel Rădoi) Toată lumea îl ştie pe Mister. Am schimbat sistemul, ne creăm mult mai multe ocazii.

În această seară ne bucurăm, după ne gândim la următorul meci înainte de pauză. Avem o deplasare destul de lungă, la Botoşani”, a declarat Ştefan Baiaram pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir 3-1.