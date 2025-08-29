Mihai Rotaru, prima reacție după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din UECL: "Trebuie să ne calificăm" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Rotaru, prima reacție după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din UECL: "Trebuie să ne calificăm"

Home | Fotbal | Conference League | Mihai Rotaru, prima reacție după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din UECL: “Trebuie să ne calificăm”

Mihai Rotaru, prima reacție după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din UECL: “Trebuie să ne calificăm”

Alex Ioniță Publicat: 29 august 2025, 15:28

Mihai Rotaru, prima reacție după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din UECL: Trebuie să ne calificăm

Mihai Rotaru, la o conferinţă de presă / Captură AntenaSport

Mihai Rotaru a oferit prima reacție după tragerea la sorți a grupei principale din Conference League. Patronul Universității Craiova a analizat adversarele din Europa și a venit cu un verdict.

Universitatea Craiova se va duela, în grupa principală din Conference League, cu: Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah.

Ce a spus Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din UECL

Mihai Rotaru s-a declarat optimist și a transmis că Universitatea Craiova va obține 11 puncte, în grupa de Conference League.

Acesta a spus că adversarii oltenilor sunt dificili, însă a transmis că echipa sa trebuie să se califice în primăvara europeană.

“E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai bună, putea să fie și mai rea. E ok. E o grupă de Conference League. Sperăm să mergem mai departe. Se joacă, sigur că da. Noi comparăm adversarii pe care îi întâlnim cu cei de care am trecut. Ne-am prezentat foarte bine cu Başakşehir.

Sigur, sunt echipe foarte bune: Mainz, Sparta Praga. Cu 8 puncte ieși din grupă și mergi în play-off, iar cu 10 sau 11 ești în optimi. Trebuie să ne calificăm.

Facem 7 puncte acasă și mai facem 4 din deplasări. O luăm în funcție de campionat. Cu Mainz e cel mai greu, joacă în Bundesliga. Și cu Sparta Praga e greu, la fel și cu AEK Atena. Eu zic că se joacă. O să vedem în decembrie. Nu știu dacă e bine sau e rău. Vom afla”, a spus Mihai Rotaru, la fanatik.ro.

Gigi Becali a ironizat-o pe Universitatea Craiova după calificarea în cupele europene: “Ce facem, conferințe?”

Gigi Becali a vorbit despre Universitatea Craiova. Patronul de la FCSB a venit cu un mesaj ironic, după calificarea oltenilor în Conference League.

Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai caldVremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
FCSB și Universitatea Craiova vor reprezenta România în noul sezon al cupelor europene. Campioana va evolua în grupa principală a Europa League, în timp ce oltenii lui Mirel Rădoi vor lupta în Conference League.

Gigi Becali a dezvăluit că seara de joi a fost una dintre „cele mai frumoase”, având în vedere că FCSB a câștigat și procesul la TAS, în privința transferului lui Florinel Coman la Al-Gharafa.

De asemenea, patronul campioanei a explicat că FCSB nu poate fi comparată cu Universitatea Craiova, având în vedere că va evolua în Europa League.

„Este una dintre cele mai frumoase seri, pentru că s-au acumulat două lucruri: problema cu banii de pe urma lui Coman și calificarea. A fost fără emoții: 3-0, fără probleme. Au avut și eliminare. Craiova era deja calificată.

Păi, cum adică? Să fiu eu pe același calapod cu Craiova? Să merg eu în Conference? Păi ce facem, conferințe? Mă duc eu în Conference? Mă ducea în istoria aia mică a lor. Ba! Eu țintesc sus. Cum să fiu pe același calapod cu ei?”, a spus Gigi Becali.

