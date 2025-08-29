Mihai Rotaru, prima reacție după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din UECL: "Trebuie să ne calificăm" - Antena Sport

Mihai Rotaru a oferit prima reacție după tragerea la sorți a grupei principale din Conference League. Patronul Universității Craiova a analizat adversarele din Europa și a venit cu un verdict.

Universitatea Craiova se va duela, în grupa principală din Conference League, cu: Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah.

Ce a spus Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din UECL

Mihai Rotaru s-a declarat optimist și a transmis că Universitatea Craiova va obține 11 puncte, în grupa de Conference League.

Acesta a spus că adversarii oltenilor sunt dificili, însă a transmis că echipa sa trebuie să se califice în primăvara europeană.

“E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai bună, putea să fie și mai rea. E ok. E o grupă de Conference League. Sperăm să mergem mai departe. Se joacă, sigur că da. Noi comparăm adversarii pe care îi întâlnim cu cei de care am trecut. Ne-am prezentat foarte bine cu Başakşehir.