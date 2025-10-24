Mirel Rădoi, vehement după ce l-a scos din lot pe Baiaram: "Cei care nu au jucat ar fi trebuit să mă ia la bătaie?" - Antena Sport

Mirel Rădoi a venit cu explicații suplimentare despre scoaterea lui Ștefan Baiaram din lotul Universității Craiova pentru meciul cu Noah. Lăsat inițial pe bancă, Baiaram a fost scos din lot după ce nu a primit bine vestea și a lovit ușa de la vestiar.

Antrenorul Universității Craiova a venit cu explicații și a dezvăluit ce s-a întâmplat în momentul în care Baiaram a aflat că nu va începe pe teren meciul cu Noah. În momentul în care Rădoi ieșea din biroul său, fotbalistul oltenilor a lovit ușa, iar Rădoi nu a vrut să riște nimic și l-a lăsat în afara lotului pe Baiaram.

Mirel Rădoi, după ce l-a scos pe Ștefan Baiaram din lot: “Să înțeleagă că nimeni nu are ceva cu el”

“Eu trebuie să mă justific de fiecare dată. Din respect pentru dumneavoastră, o să o fac. Am anunțat echipa, iar lui probabil i-a fost greu să accepte decizia că nu începe de la început. A avut o reacție necontrolată. Poate a avut puțin ghinion pentru că eram acolo. Din biroul meu am ieșit când a dat cu ușa foarte tare. Decât să am un jucător în starea asta de nervozitate și să risc să ia din nou cartonașul roșu…”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă.

Întrebat și dacă Ștefan Baiaram a înjurat în momentul în care a aflat că nu va fi titular împotriva armenilor de la Noah, Mirel Rădoi a spus că nu l-a auzit înjurând până acum pe fotbalistul de 22 de ani.

De asemenea, Mirel Rădoi a subliniat și că Baiaram trebuie să înțeleagă că nu are nimeni nimic cu el și că trebuie să înțeleagă că el este singurul vinovat în această situație: