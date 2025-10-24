Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi, vehement după ce l-a scos din lot pe Baiaram: "Cei care nu au jucat ar fi trebuit să mă ia la bătaie?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Mirel Rădoi, vehement după ce l-a scos din lot pe Baiaram: “Cei care nu au jucat ar fi trebuit să mă ia la bătaie?”

Mirel Rădoi, vehement după ce l-a scos din lot pe Baiaram: “Cei care nu au jucat ar fi trebuit să mă ia la bătaie?”

Publicat: 24 octombrie 2025, 11:42

Comentarii
Mirel Rădoi, vehement după ce l-a scos din lot pe Baiaram: Cei care nu au jucat ar fi trebuit să mă ia la bătaie?

Mirel Rădoi, înaintea unui meci / Profimedia

Mirel Rădoi a venit cu explicații suplimentare despre scoaterea lui Ștefan Baiaram din lotul Universității Craiova pentru meciul cu Noah. Lăsat inițial pe bancă, Baiaram a fost scos din lot după ce nu a primit bine vestea și a lovit ușa de la vestiar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul Universității Craiova a venit cu explicații și a dezvăluit ce s-a întâmplat în momentul în care Baiaram a aflat că nu va începe pe teren meciul cu Noah. În momentul în care Rădoi ieșea din biroul său, fotbalistul oltenilor a lovit ușa, iar Rădoi nu a vrut să riște nimic și l-a lăsat în afara lotului pe Baiaram.

Mirel Rădoi, după ce l-a scos pe Ștefan Baiaram din lot: “Să înțeleagă că nimeni nu are ceva cu el”

“Eu trebuie să mă justific de fiecare dată. Din respect pentru dumneavoastră, o să o fac. Am anunțat echipa, iar lui probabil i-a fost greu să accepte decizia că nu începe de la început. A avut o reacție necontrolată. Poate a avut puțin ghinion pentru că eram acolo. Din biroul meu am ieșit când a dat cu ușa foarte tare. Decât să am un jucător în starea asta de nervozitate și să risc să ia din nou cartonașul roșu…”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă.

Întrebat și dacă Ștefan Baiaram a înjurat în momentul în care a aflat că nu va fi titular împotriva armenilor de la Noah, Mirel Rădoi a spus că nu l-a auzit înjurând până acum pe fotbalistul de 22 de ani.

De asemenea, Mirel Rădoi a subliniat și că Baiaram trebuie să înțeleagă că nu are nimeni nimic cu el și că trebuie să înțeleagă că el este singurul vinovat în această situație:

Reclamă
Reclamă

“Eu, cât eram acolo, nu cred că a înjurat. De ce? Pentru că el nu e genul. Are alte supărări, a dat cu ușa, dar de înjurat nu cred. Vă spun sincer, eu mă gândesc acum dacă l-am auzit vreodată înjurând. Nu cred.

Poate azi ești nefericit, dar poate săptămâna viitoare ești titular. Ce faci? Zâmbești doar când ești titular și după aceea ești supărat că nu ești titular? Trebuie să te gândești că în această situație pot fi și colegii tăi. Cei care n-au jucat deloc azi ce ar fi trebuit să facă? Să mă ia la bătaie în vestiar acum? Deja vorbim de educație acum. Sper ca Baiaram să înțeleagă că nimeni n-are ceva personal cu el și că doar comportamentul lui a făcut să nu fie prezent în primul 23″, a mai spus Mirel Rădoi, la conferința de presă.

Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scumpElevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
Observator
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
Cine a greșit, Rădoi sau Baiaram? “Lipsă de inteligență a lui Mirel!”. Contre în direct după scandalul care zguduie Universitatea Craiova
Fanatik.ro
Cine a greșit, Rădoi sau Baiaram? “Lipsă de inteligență a lui Mirel!”. Contre în direct după scandalul care zguduie Universitatea Craiova
13:32
Verdictul dur al lui Adi Ilie în privinţa FCSB: “La cum joacă ratează play-off-ul”
13:18
Rafa Benitez revine! Legendarul antrenor va fi cel mai bine plătit din istoria campionatului în care merge
13:14
Mihai Rotaru, categoric după ce Rădoi l-a scos pe Baiaram din lot: “Se puteau aborda altfel lucrurile”
13:02
Ilie Stan depune plângere penală împotriva CJ Buzău. El și jucătorii își cer banii, după ce Gloria s-a desființat
12:30
Șocul serii în cupele europene. Echipa din țara cu o populație de 40.000 de oameni a scris istorie
12:23
Oscar Piastri nu se teme de Max Verstappen în lupta pentru titlu: “Nu-mi fac nicio grijă”
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB 6 FCSB – Bologna 1-2. Campioana României pierde al doilea meci la rând în Europa League
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene