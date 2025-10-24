Mirel Rădoi, vehement după ce l-a scos din lot pe Baiaram: "Cei care nu au jucat ar fi trebuit să mă ia la bătaie?" - Antena Sport

Mirel Rădoi a venit cu explicații suplimentare despre scoaterea lui Ștefan Baiaram din lotul Universității Craiova pentru meciul cu Noah. Lăsat inițial pe bancă, Baiaram a fost scos din lot după ce nu a primit bine vestea și a lovit ușa de la vestiar.
Antrenorul Universității Craiova a venit cu explicații și a dezvăluit ce s-a întâmplat în momentul în care Baiaram a aflat că nu va începe pe teren meciul cu Noah. În momentul în care Rădoi ieșea din biroul său, fotbalistul oltenilor a lovit ușa, iar Rădoi nu a vrut să riște nimic și l-a lăsat în afara lotului pe Baiaram.
Mirel Rădoi, după ce l-a scos pe Ștefan Baiaram din lot: “Să înțeleagă că nimeni nu are ceva cu el”
“Eu trebuie să mă justific de fiecare dată. Din respect pentru dumneavoastră, o să o fac. Am anunțat echipa, iar lui probabil i-a fost greu să accepte decizia că nu începe de la început. A avut o reacție necontrolată. Poate a avut puțin ghinion pentru că eram acolo. Din biroul meu am ieșit când a dat cu ușa foarte tare. Decât să am un jucător în starea asta de nervozitate și să risc să ia din nou cartonașul roșu…”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă.
Întrebat și dacă Ștefan Baiaram a înjurat în momentul în care a aflat că nu va fi titular împotriva armenilor de la Noah, Mirel Rădoi a spus că nu l-a auzit înjurând până acum pe fotbalistul de 22 de ani.
De asemenea, Mirel Rădoi a subliniat și că Baiaram trebuie să înțeleagă că nu are nimeni nimic cu el și că trebuie să înțeleagă că el este singurul vinovat în această situație:
“Eu, cât eram acolo, nu cred că a înjurat. De ce? Pentru că el nu e genul. Are alte supărări, a dat cu ușa, dar de înjurat nu cred. Vă spun sincer, eu mă gândesc acum dacă l-am auzit vreodată înjurând. Nu cred.
Poate azi ești nefericit, dar poate săptămâna viitoare ești titular. Ce faci? Zâmbești doar când ești titular și după aceea ești supărat că nu ești titular? Trebuie să te gândești că în această situație pot fi și colegii tăi. Cei care n-au jucat deloc azi ce ar fi trebuit să facă? Să mă ia la bătaie în vestiar acum? Deja vorbim de educație acum. Sper ca Baiaram să înțeleagă că nimeni n-are ceva personal cu el și că doar comportamentul lui a făcut să nu fie prezent în primul 23″, a mai spus Mirel Rădoi, la conferința de presă.
