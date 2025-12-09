Sorin Cârțu, mesaj războinic înainte de Craiova - Sparta Praga: „Putem scrie o altă pagină de istorie” - Antena Sport

Universitatea Craiova va primi joi vizita celor de la Sparta Praga, într-un meci din faza principală a UEFA Conference League, iar partida s-ar putea dovedi decisivă pentru ca oltenii să fie calificați măcar în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cadrul unei festivități care a avut loc în Sala Polivalentă din Craiova, Sorin Cârțu a avut un mesaj motivațional pentru jucătorii lui Filipe Coelho.

Universitatea Craiova, în fața unui nou meci european

După succesul istoric obținut în fața celor de la Mainz, Universitatea Craiova se află în fața unui nou meci european. De această dată, Sparta Praga va veni în Bănie pentru a înfrunta echipa lui Filipe Coelho.

Sorin Cârțu simte momentul bun al grupării oltene și a lansat un apel către jucători, înaintea duelului din etapa cu numărul 5 a fazei prinicipale de UEFA Conference League.

„Data de 8 decembrie a fost o zi scrisă în calendarul nostru, al oltenilor. Pentru prima dată în fotbalul românesc o echipă a putut să treacă în primăvara europeană şi să ţină piept puterilor din vest. A urmat, apoi, o etapă şi mai bună, când am eliminat Kaiserslautern şi am ajuns în semifinale. Coincidenţă sau nu, acum, la câteva zile distanţă de această dată, putem scrie o altă pagină de istorie. Ne dorim şi facem un apel cu maximă rugăminte pentru actuala echipă să facă posibilă acea calificare în partida cu Sparta Praga.