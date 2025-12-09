S-a aflat cine va arbitra meciul Universitatea Craiova - Sparta Praga - Antena Sport

Universitatea Craiova va primi joi vizita celor de la Sparta Praga, în etapa a cincea a fazei principale de UEFA Conference League. Gruparea din Bănie se luptă cu șanse reale pentru calificarea în primăvara europeană.

Pentru jocul unde vor fi așteptați peste 20.000 de suporteri ai „juveților”, UEFA a anunțat deja și ce arbitru a fost delegat. Brigada va fi din Belgia.

Brigadă din Belgia la Universitatea Craiova – Sparta Praga

După ce a învins-o pe Mainz, Universitatea Craiova are speranțe mari în ceea ce privește calificarea în primăvara europeană, o performanță care ar fi cu adevărat istorică pentru olteni.

Pentru disputa cu Sparta Praga, UEFA l-a delegat pe belgianul Jasper Vergoote. Acesta a condus ultima oară în cupele europene partida dintre AEK Atena și Aberdeen, încheiată cu scorul de 6-0.

Brigada acestuia va fi completată de asistenții Michele Seeldraeyers şi Michael Geerolf, iar Kevin Van Damme va fi cel de-al patrulea oficial. În camera VAR se vor afla Jan Boterberg şi Bert Put.