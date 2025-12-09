S-a aflat cine va arbitra meciul Universitatea Craiova - Sparta Praga - Antena Sport

Închide meniul
S-a aflat cine va arbitra meciul Universitatea Craiova - Sparta Praga

S-a aflat cine va arbitra meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga

S-a aflat cine va arbitra meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga

Daniel Işvanca Publicat: 9 decembrie 2025, 20:25

S-a aflat cine va arbitra meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga

Arbitru Universitatea Craiova - Sparta Praga / Colaj Antena Sport

Universitatea Craiova va primi joi vizita celor de la Sparta Praga, în etapa a cincea a fazei principale de UEFA Conference League. Gruparea din Bănie se luptă cu șanse reale pentru calificarea în primăvara europeană.

Pentru jocul unde vor fi așteptați peste 20.000 de suporteri ai „juveților”, UEFA a anunțat deja și ce arbitru a fost delegat. Brigada va fi din Belgia.

Brigadă din Belgia la Universitatea Craiova – Sparta Praga

După ce a învins-o pe Mainz, Universitatea Craiova are speranțe mari în ceea ce privește calificarea în primăvara europeană, o performanță care ar fi cu adevărat istorică pentru olteni.

Pentru disputa cu Sparta Praga, UEFA l-a delegat pe belgianul Jasper Vergoote. Acesta a condus ultima oară în cupele europene partida dintre AEK Atena și Aberdeen, încheiată cu scorul de 6-0.

Brigada acestuia va fi completată de asistenții Michele Seeldraeyers şi Michael Geerolf, iar Kevin Van Damme va fi cel de-al patrulea oficial. În camera VAR se vor afla Jan Boterberg şi Bert Put.

Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate