Notele primite de Andrei Raţiu şi Răzvan Marin, după ce s-au duelat în Rayo Vallecano – AEK Atena 3-0!

Echipa lui Andrei Raţiu (27 de ani), Rayo Vallecano, a “distrus-o” pe cea a lui Răzvan Marin (29 de ani), în manşa tur a sferturilor de finală ale UEFA Conference League.
La gazde, Andrei Raţiu a fost integralist, în timp ce la oaspeţi, Răzvan Marin a intrat pe teren în minutul 47, în locul lui Petros Mantalos.
Notele lui Andrei Raţiu şi Răzvan Marin, după ce s-au duelat în Rayo Vallecano – AEK Atena 3-0
Flashscore.ro l-a notat pe Andrei Raţiu cu numai 6.3, în timp ce lui Răzvan Marin i-a acordat nota 6.6. Sofascore.ro l-a notat cu 7.1 pe Raţiu, în timp ce Răzvan Marin a primit 6.4.
Raţiu a avut un procentaj de 77% al paselor reuşite. A trimis 35 de pase, 27 dintre ele atingându-şi ţinta. “Sonic” a atins balonul de 61 de ori pe parcursul întregii partide. El a pierdut mingea de 14 ori, având numai un dribling reuşit.
De partea cealaltă, Răzvan Marin a avut un procentaj de 72% al paselor reuşite. A trimit 32 de pase, 23 atingându-şi ţinta. Marin a trimis 5 centrări, 3 dintre ele fiind reuşite. El a avut o ocazie de gol în minutul 59, atunci când a ratat de puţin ţinta dintr-o lovitură liberă.
Echipa lui Andrei Raţiu pare ca şi calificată în semifinalele Conference League, misiunea lui AEK în returul de pe teren propriu fiind una aproape imposibilă.
