Home | Fotbal | Conference League | Notele primite de Andrei Raţiu şi Răzvan Marin, după ce s-au duelat în Rayo Vallecano – AEK Atena 3-0!

Bogdan Stănescu Publicat: 9 aprilie 2026, 22:14

Comentarii
Răzvan Marin în Rayo Vallecano - AEK Atena / Profimedia Images

Echipa lui Andrei Raţiu (27 de ani), Rayo Vallecano, a “distrus-o” pe cea a lui Răzvan Marin (29 de ani), în manşa tur a sferturilor de finală ale UEFA Conference League.

La gazde, Andrei Raţiu a fost integralist, în timp ce la oaspeţi, Răzvan Marin a intrat pe teren în minutul 47, în locul lui Petros Mantalos.

Flashscore.ro l-a notat pe Andrei Raţiu cu numai 6.3, în timp ce lui Răzvan Marin i-a acordat nota 6.6. Sofascore.ro l-a notat cu 7.1 pe Raţiu, în timp ce Răzvan Marin a primit 6.4.

Raţiu a avut un procentaj de 77% al paselor reuşite. A trimis 35 de pase, 27 dintre ele atingându-şi ţinta. “Sonic” a atins balonul de 61 de ori pe parcursul întregii partide. El a pierdut mingea de 14 ori, având numai un dribling reuşit.

De partea cealaltă, Răzvan Marin a avut un procentaj de 72% al paselor reuşite. A trimit 32 de pase, 23 atingându-şi ţinta. Marin a trimis 5 centrări, 3 dintre ele fiind reuşite. El a avut o ocazie de gol în minutul 59, atunci când a ratat de puţin ţinta dintr-o lovitură liberă.

Echipa lui Andrei Raţiu pare ca şi calificată în semifinalele Conference League, misiunea lui AEK în returul de pe teren propriu fiind una aproape imposibilă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă
Observator
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă
Scandal uriaş între Casa Albă şi Biserica Catolică. Amenințarea care a îngrozit Vaticanul și l-a făcut pe Papa să refuze invitația lui Trump
Fanatik.ro
Scandal uriaş între Casa Albă şi Biserica Catolică. Amenințarea care a îngrozit Vaticanul și l-a făcut pe Papa să refuze invitația lui Trump
22:11

LIVE SCOREFreiburg – Celta Vigo 1-0. Ionuț Radu, titular în sferturile de finală Europa League
22:08

Liverpool mai pierde o emblemă la finalul sezonului după Mohamed Salah. Anunțul oficial al clubului
22:00

LIVE SCOREŞahtior – AZ Alkmaar se joacă ACUM! Rayo – AEK 3-0. Andrei Raţiu, victorie la scor împotriva lui Răzvan Marin!
21:53

FotoCâte persoane i-au adus un ultim omagiu la Arena Naţională lui Mircea Lucescu!
21:37

VideoJurnal Antena Sport | Anghel Iordănescu a folosit numai cuvinte mari despre Mircea Lucescu
21:34

VideoJurnal Antena Sport | Pentru ultima oară, s-a făcut mare gălăgie la galerie pentru Mircea Lucescu
Vezi toate știrile
1 Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion 2 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu 3 VIDEOCine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu 4 „Nu te vom uita” Moment superb la meciul lui Galatasaray. Ce au făcut jucătorii pentru Lucescu 5 Decizia luată în Turcia, după decesul lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Federaţie 6 Primul nume din fotbalul mondial care și-a anunțat prezența la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Ne vedem”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit