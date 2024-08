"O ruşine" Cristi Balaj a făcut praf arbitrajul după CFR Cluj - Pafos 1-0: "Toate deciziile le-a luat împotriva noastră" - Antena Sport

Cristi Balaj a făcut praf arbitrajul după CFR Cluj - Pafos 1-0 Cristi Balaj / Profimedia Images Cristi Balaj a făcut praf arbitrajul după CFR Cluj – Pafos 1-0. Preşedintele ardelenilor a incriminat mai multe faze la care centralul partidei a decis împotriva lui CFR Cluj. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Balaj a catalogat arbitrajul de la meciul CFR Cluj – Pafos ca fiind unul „ruşinos”. Balaj a susţinut că ardelenii au avut un penalty clar neacordat, în minutul 56 al partidei. „O ruşine” Cristi Balaj a făcut praf arbitrajul după CFR Cluj – Pafos 1-0: „Toate deciziile le-a luat împotriva noastră” ”Eu zic că fazele sunt diferite (n.r.: cea din minutul 56 cu cea din minutul 58). La Tachtsidis a intrat direct în stomacul lui, l-a dărâmat. A fost o intrare la nivelul abdomenului și necesita sancțiune disciplinară. Dacă ai această sensibilitate… Dacă un arbitru care se plimbă prin Cipru are asemenea decizii ratate… Dacă la Tachtsidis e o fază de gol, lași faza să continue. De ce să oprești acțiunea. Ți-e frică că se dă gol? Dacă se înscria gol, putea interveni VAR-ul apoi. Eu spun că vorbim de o brigadă de arbitri care se plimbă prin Cipru, iar UEFA ar trebui să evite astfel de situații. Sunt imagini rușinoase. Reclamă

Nu am cum să mă schimb. Nu mi se pare corect să recunosc greșelile, iar dacă suntem dezavantajați să le acopăr. Este rușinos că la un asemenea nivel există un asemenea comportament. Se vede cum îl urmărește cu privirea pe Tachtsidis, l-a lovit în plex direct.

„Toate deciziile care ți s-au părut dubioase le-ai luat împotriva unei singure echipe”

La Deac a fost tensiunea meciului. Jucătorul advers a intrat în el, dar și-a dat seama și el că a greșit. La Deac vorbim mai mult de gest, nu de violență. La roșu trebuie să existe răutate, tărie. Aici vorbim de răutate, dar de intensitate nu vorbim aici. De aceea este roșu aici.

Eu am încredere în jucători. Ei au jucători tehnici. Nu ne-a deranjat ca ei să aibă posesia. Am suferit în repriza a doua. Am avut și șansă. Dar repet, sunt dezamăgit. La acest nivel, cu VAR, să tratezi un asemenea penalty…

Toate deciziile care ți s-au părut dubioase le-ai luat împotriva unei singure echipe. Nu se oprește jocul decât în situația în care un jucător e accidentat. Păi, dacă intră în plexul lui, de ce nu intervine VAR? Trebuia să vadă arbitrul. La ce ne putem gândi? O rușine”, a declarat Cristi Balaj pentru digisport.ro după CFR Cluj – Pafos 1-0. „Arbitrul a fost cipriot!” Dan Petrescu, un car de nervi după CFR Cluj – Pafos 1-0! Discurs furibund despre arbitraj Dan Petrescu a fost un car de nervi, după ce CFR Cluj a învins-o pe Pafos cu 1-0. Antrenorul clujenilor s-a declarat revoltat de unele decizii luate de centralul partidei, Novak Simovic. CFR Cluj a învins-o la limită pe Pafos şi are prima şansă să se califice în grupa de Conference League. Clujenii s-au impus cu 1-0, după golul superb marcat de Korenica, în prima repriză. Dan Petrescu a tras concluziile, după victoria din Gruia, şi a subliniat că meciul s-a schimbat, după ce Ciprian Deac a văzut direct cartonaşul roşu. Antrenorul şi-a felicitat jucătorii, după ce au reuşit să îi învingă pe ciprioţi, evoluând mai mult de o repriză în inferioritate numerică. Totodată, Dan Petrescu s-a plâns de modul în care sârbul Novak Simovic a arbitrat duelul din Gruia. „Bursucul” a transmis, în mod ironic, faptul că centralul a fost cipriot. „Cât am jucat 11 la 11 a fost un meci echilibrat, ei au avut posesia și noi am marcat un gol. Cartonașul roșu a schimbat total meciul. Cei de la Pafos sunt obișnuiți, acasă au jucat două meciuri din trei în Europa 11 contra 10.

M-a îngrijorat arbitrajul, mi s-a părut că e cipriot, nu am mai văzut așa de mult. Bine că am rezistat, cred că ați văzut calitatea lor, mai ales cei brazilieni. Am avut noroc, fără noroc nu poți să câștigi meciuri în Europa 11 contra 10. Băieții merită felicitări pentru că am stat compacți și au scos un rezumat mare.

Mă îngrijorează meciul următor din campionat, d-aia am și rămas pe teren acum, am făcut antrenament cu cei care nu au jucat azi. Cum știți, vom juca cu alți 11. Soluțiile nu-s așa multe, mai ales că Ilie, Postolachi și Peteleu sunt accidentați. Eu zic că sunt șanse 50-50. O să fie un meci greu”, a declarat Dan Petrescu, conform digisport.ro.

