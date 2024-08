"Arbitrul a fost cipriot!" Dan Petrescu, un car de nervi după CFR Cluj - Pafos 1-0! Discurs furibund despre arbitraj - Antena Sport

Dan Petrescu, un car de nervi după CFR Cluj - Pafos 1-0 Dan Petrescu / Profimedia Images Dan Petrescu a fost un car de nervi, după ce CFR Cluj a învins-o pe Pafos cu 1-0. Antrenorul clujenilor s-a declarat revoltat de unele decizii luate de centralul partidei, Novak Simovic. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ CFR Cluj a învins-o la limită pe Pafos şi are prima şansă să se califice în grupa de Conference League. Clujenii s-au impus cu 1-0, după golul superb marcat de Korenica, în prima repriză. Dan Petrescu, un car de nervi după CFR Cluj – Pafos 1-0 Dan Petrescu a tras concluziile, după victoria din Gruia, şi a subliniat că meciul s-a schimbat, după ce Ciprian Deac a văzut direct cartonaşul roşu. Antrenorul şi-a felicitat jucătorii, după ce au reuşit să îi învingă pe ciprioţi, evoluând mai mult de o repriză în inferioritate numerică. Totodată, Dan Petrescu s-a plâns de modul în care sârbul Novak Simovic a arbitrat duelul din Gruia. „Bursucul” a transmis, în mod ironic, faptul că centralul a fost cipriot. „Cât am jucat 11 la 11 a fost un meci echilibrat, ei au avut posesia și noi am marcat un gol. Cartonașul roșu a schimbat total meciul. Cei de la Pafos sunt obișnuiți, acasă au jucat două meciuri din trei în Europa 11 contra 10. Reclamă

M-a îngrijorat arbitrajul, mi s-a părut că e cipriot, nu am mai văzut așa de mult. Bine că am rezistat, cred că ați văzut calitatea lor, mai ales cei brazilieni. Am avut noroc, fără noroc nu poți să câștigi meciuri în Europa 11 contra 10. Băieții merită felicitări pentru că am stat compacți și au scos un rezumat mare.

Mă îngrijorează meciul următor din campionat, d-aia am și rămas pe teren acum, am făcut antrenament cu cei care nu au jucat azi. Cum știți, vom juca cu alți 11. Soluțiile nu-s așa multe, mai ales că Ilie, Postolachi și Peteleu sunt accidentați. Eu zic că sunt șanse 50-50. O să fie un meci greu”, a declarat Dan Petrescu, conform digisport.ro.

Ciprian Deac, gest inexplicabil în CFR Cluj – Pafos

Ciprian Deac a comis un gest inexplicabil, în duelul dintre CFR Cluj şi Pafos. Mijlocaşul lui Dan Petrescu a văzut direct cartonaşul roşu, după un fault de neînţeles.

Ciprian Deac nu s-a putut abţine şi l-a lovit cu palma peste cap pe Correia, în minutul 40 al duelului din Gruia, într-un duel fără minge. Iniţial, faultul mijlocaşul român nu a fost observat de centralul partidei, Novak Simovic. Jocul a fost oprit, iar arbitrul a fost chemat la marginea terenului, pentru a revedea faza cu ajutorul arbitrajului video. După consultarea VAR-ului, Simovic i-a arătat direct cartonaşul roşu lui Ciprian Deac. În momentul în care jocul a fost oprit, iar Correia era întins pe gazon, după faultul comis de Ciprian Deac, camerele l-au surprins şi pe Dan Petrescu. „Bursucul” era un car de nervi pe marginea terenului şi gesticula nervos către jucători. Ciprian Deac a lăsat-o pe CFR Cluj în inferioritate numerică într-o repriză în care clujenii au prestat un joc solid. Echipa lui Dan Petrescu a deschis scorul în minutul 17, după ce Korenica a marcat superb, cu un şut imparabil de la marginea careului.

