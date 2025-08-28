Ştefan Baiaram a spus care e visul lui după ce oltenii au obţinut o calificare istorică în Conference League! - Antena Sport

Închide meniul
Ştefan Baiaram a spus care e visul lui după ce oltenii au obţinut o calificare istorică în Conference League!

28 august 2025

Ştefan Baiaram / Sport Pictures

Ştefan Baiaram era incert înaintea returului cu Istanbul Başakşehir, dar a fost trimis în teren din primul minut de Mirel Rădoi şi a marcat în prima repriză.

După calificarea istorică a Universităţii Craiova în grupa principală a Conference League, Ştefan Baiaram a spus că visul lui e să ia campionatul cu echipa antrenată de Mirel Rădoi. El a precizat că acest lucru i se pare posibil.

Nu pot să descriu ce am făcut în această seară. Mă bucur din tot sufletul că am făcut tot oraşul mândru de noi.

Cu gândul ăsta m-am apucat de fozbal, să ajut Craiova, să luăm titlul. Putem să realizăm lucruri măreţe, avem ce este necesar.

(n.r: despre faptul că a fost incert pentru acest meci) N-am făcut antrenamentul cu băieţii, m-am antrenat în sală. Am discutat cu Mister, i-am spus că mai mult de 45 de minute nu pot să joc.

A fost un moment dificil. Ştiam că avem suporterii în spatele nostru. Ştiam că nu o să mai ţină la un moment dat pasul cu noi.

(n.r: Îţi poţi dori ceva mai mult?) Îmi doresc să iau titlul cu Universitatea Craiova. După acest lucru, pot să spun că sunt un om împlinit. Ăsta este visul meu.

(n.r: despre Mirel Rădoi) Toată lumea îl ştie pe Mister. Am schimbat sistemul, ne creăm mult mai multe ocazii.

În această seară ne bucurăm, după ne gândim la următorul meci înainte de pauză. Avem o deplasare destul de lungă, la Botoşani”, a declarat Ştefan Baiaram pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir 3-1.

Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir 3-1! Calificare istorică pentru olteni în grupa Conference League

Echipa Universitatea Craiova a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia turcă Istanbul Başakşehir, în manşa secundă a play-off-ului din Conference League. Oltenii s-au calificat în premieră în grupa Conference League.

Prima ocazie a meciului a fost la poarta Craiovei, iar din cornerul rezultat Selke a deschis scorul pe stadionul Ion Oblemenco, turcii preluând conducerea. Cu un public incredibil, care a împins efectiv echipa, egalarea a venit repede, după numai două minute, când a marcat Alex Cicâldău, din careu, după un assist al lui Bancu. Gazdele au presat, căutând să înscrie şi, după uriaşa şansă a lui Baiaram, din minutul 13, acelaşi jucător a adus-o pe Craiova la conducere, marcând din pasa lui Bancu, în minutul 27. Craiova conducea cu 2-1 şi 4-2 la general, iar Tudor Băluţă a trimis puţin pe lângă bara din stânga, în minutul 32.

Turcii au terminat prima repriză în atac, iar în minutul 61 Kemen a reluat peste poarta lui Isenko. Opoku l-a imitat şase minute mai târziu, pentru ca turcii să rămână în zece în minutul 80 după eliminarea lui Christopher Operi, cu două galbene într-un minut. La faza imediat următoare Mekvabishvili l-a găsit cu o pasă în careu pe Steven Nsimba şi acesta a făcut 3-1. Spiritele s-au încins şi între jucătorii şi oficialii de pe cele două bănci de rezerve a izbucnit un conflict oprit de arbitrul Schlager. Până la final nu s-a mai înscris şi Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1 şi, cu 5-2 la general, echipa lui Mirel Rădoi se califică în premieră în grupele unei competiţii europene.

