Ştefan Baiaram a spus care e visul lui după ce oltenii au obţinut o calificare istorică în Conference League! - Antena Sport

Ştefan Baiaram era incert înaintea returului cu Istanbul Başakşehir, dar a fost trimis în teren din primul minut de Mirel Rădoi şi a marcat în prima repriză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După calificarea istorică a Universităţii Craiova în grupa principală a Conference League, Ştefan Baiaram a spus că visul lui e să ia campionatul cu echipa antrenată de Mirel Rădoi. El a precizat că acest lucru i se pare posibil.

“Nu pot să descriu ce am făcut în această seară. Mă bucur din tot sufletul că am făcut tot oraşul mândru de noi.

Cu gândul ăsta m-am apucat de fozbal, să ajut Craiova, să luăm titlul. Putem să realizăm lucruri măreţe, avem ce este necesar.

(n.r: despre faptul că a fost incert pentru acest meci) N-am făcut antrenamentul cu băieţii, m-am antrenat în sală. Am discutat cu Mister, i-am spus că mai mult de 45 de minute nu pot să joc.