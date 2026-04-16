Tabloul semifinalelor UEFA Conference League! Cu cine se va duela Andrei Rațiu pentru marea finală

Joi au avut loc partidele retur din sferturile UEFA Conference League, iar la finalul jocurilor s-a aflat care sunt cele patru formații care vor lupta pentru câștigarea trofeului.
România va avea și ea un reprezentant în careul de ași al celei de-a treia competiții continentale, după ce Andrei Rațiu s-a calificat mai departe, alături de Rayo Vallecano.
Andrei Rațiu luptă pentru trofeul UEFA Conference League
Șahtior Donețk a fost prima echipă care și-a asigurat prezența în penultimul act al UEFA Conference League, asta după ce gruparea din Ucraina a remizat pe terenul celor de la AZ Alkmaar, rezultatul fiind suficient pentru calificarea mai departe. Este pentru prima oară când Arda Turan joacă în semifinalele unei competiții europene în calitate de antrenor.
Crystal Palace nu a avut emoții în deplasarea din Italia și va reprezenta Premier League în bătălia pentru trofeul cucerit în sezonul precedent de o altă formația din Anglia: Chelsea.
A fost spectacol în schimb în duelul dintre Răzvan Marin și Andrei Rațiu, acolo unde fundașul echipei naționale a avut câștig de cauză, în ciuda unei prestații de coșmar. ”Sonic” a ratat o ocazie uriașă în prima repriză și a comis penalty-ul transformat de Marin. Chiar și așa, gruparea din La Liga a fost cea care a avut câștig de cauză.
Strasbourg a completat lista echipelor calificate în faza semifinalelor, după un succes răsunător contra celor de la Mainz. Fosta adversară a Universității Craiova a fost surclasată de trupa din Hexagon, cu toate că a câștigat prima manșă cu scorul de 2-0.
Rezultatele din sferturile UEFA Conference League
- AZ Alkmaar – Șahtior Donețk 2-2 (2-5 la general)
- Fiorentina – Crystal Palace 2-1 (2-4 la general)
- AEK Atena – Rayo Vallecano 3-1 (3-4 la general)
- Strasbourg – Mainz 05 4-0 (4-2 la general)
Tabloul semifinalelor UEFA Conference League
- Șahtior Donețk – Crystal Palace
- Rayo Vallecano – Strasbourg
