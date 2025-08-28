Universitatea Craiova - Bașakșehir, cu casa închisă! Câți fani îi vor susține pe jucătorii lui Mirel Rădoi - Antena Sport

Oltenii au luat cu asalt platformele de vânzare a biletelor pentru duelul Universitatea Craiova – Bașakșehir. Duelul se va juca astfel cu casa închisă, iar atmosfera se anunță a fi una incendiară.

Universitatea Craiova – Bașakșehir contează pentru manșa retur a „dublei” din play-off-ul Conference League. Oltenii s-au impus, în tur, cu 2-1 și sunt favoriți astfel la o calificare istorică în grupa principală.

Meciul Universitatea Craiova – Bașakșehir se va juca cu casa închisă

Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, nu mai există bilete disponibile pentru partida din Bănie. Oltenii lui Mirel Rădoi vor fi susținuți astfel de 27.500 de spectatori, la partida cu Bașakșehir.

Și turcii vor fi susținuți de fani la partida de pe Ion Oblemenco. Totuși, aceștia au achiziționat doar 28 de tichete, din cele 1500 care le-au fost puse la dispoziție!

Universitatea Craiova va lupta pentru calificare, împotriva lui Bașakșehir, de la ora 20:30. Duelul din Bănie va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.