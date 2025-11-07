Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vladislav Blănuță a marcat primul gol la Dinamo Kiev! Ucrainenii au făcut scorul serii în Conference League - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Vladislav Blănuță a marcat primul gol la Dinamo Kiev! Ucrainenii au făcut scorul serii în Conference League

Vladislav Blănuță a marcat primul gol la Dinamo Kiev! Ucrainenii au făcut scorul serii în Conference League

Andrei Nicolae Publicat: 7 noiembrie 2025, 8:41

Comentarii
Vladislav Blănuță a marcat primul gol la Dinamo Kiev! Ucrainenii au făcut scorul serii în Conference League

Vladislav Blănuță, înainte de un meci / Facebook FC Dynamo Kyiv

Vladislav Blănuță “a spart gheața” și a marcat primul său gol pentru Dinamo Kiev, la două luni distanță după ce a fost transferat de la FCU Craiova în schimbul sumei de 2 milioane de euro. Formația din capitala Ucrainei a înregistrat cel mai mare scor al serii în fața bosniacilor de la Zrinjski, învingându-i cu 6-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Blănuță nu a fost un om de bază pentru antrenorul Olkesandr Șovkovski de când a venit la Kiev, însă a fost constant aruncat în teren din postura de rezervă. Aceași lucru s-a întâmplat și în partida de Conference League disputată pe teren neutru, fiind introdus în minutul 67 și marcând cu aproape 10 minute înainte de final.

Vladislav Blănuță, la primul gol pentru Dinamo Kiev

Internaționalul român a pășit pe gazon când scorul era 4-0, iar el a fost cel care a închis tabela la 6-0 grație unei lovituri de cap în minutul 83. Astfel, prima reușită pentru Blănuță în tricoul lui Dinamo Kiev a venit chiar în cupele europene, unde ucrainenii au obținut prima lor victorie după cele două eșecuri cu Samsunspor și Crystal Palace.

În primele sale săptămâni, atacantul a fost o țintă constantă a suporterilor lui Dinamo Kiev, după ce aceștia au descoperit că Blănuță a distribuit videoclipuri propagandistice pro-ruse. Între timp, jucătorul de 23 de ani și-a înscris și în proprie poartă într-un duel din competițiile interne, iar acum a reușit în sfârșit să marcheze.

În ultimele trei meciuri din campionat, respectiv Cupă, Blănuță fusese neutilizat de Șovkovski, care a decis să îi dea o șansă în meciul de Conference League.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Observator
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Patronul despre care Mitică Dragomir a zis că „va fi miliardar”, suporter de lux pentru FCSB la meciul de la Basel! Cum a trăit în tribune golul lui Darius Olaru. Video
Fanatik.ro
Patronul despre care Mitică Dragomir a zis că „va fi miliardar”, suporter de lux pentru FCSB la meciul de la Basel! Cum a trăit în tribune golul lui Darius Olaru. Video
11:16
Darius Olaru a ratat transferul carierei! Legendarul Jose Mourinho îl “ochise” pe mijlocașul de la FCSB
10:45
Mihai Rotaru, tranșant după eliminarea lui Mirel Rădoi din meciul cu Rapid Viena: “Mi-e greu să comentez”
10:23
PAOK a defilat în Europa League, dar Răzvan Lucescu nu s-a ferit: “Să fim sinceri și să recunoaștem”
9:50
“Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență
9:25
Max Verstappen mai speră încă la titlul mondial: “Vom avea nevoie de puţină şansă”
9:25
Mirel Rădoi n-a ținut cont de sfatul lui Sorin Cârțu: “N-am înțeles situația. Păcat”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 3 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 4 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 5 Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian” 6 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență