Vladislav Blănuță a marcat primul gol la Dinamo Kiev! Ucrainenii au făcut scorul serii în Conference League - Antena Sport

Vladislav Blănuță “a spart gheața” și a marcat primul său gol pentru Dinamo Kiev, la două luni distanță după ce a fost transferat de la FCU Craiova în schimbul sumei de 2 milioane de euro. Formația din capitala Ucrainei a înregistrat cel mai mare scor al serii în fața bosniacilor de la Zrinjski, învingându-i cu 6-0.

Blănuță nu a fost un om de bază pentru antrenorul Olkesandr Șovkovski de când a venit la Kiev, însă a fost constant aruncat în teren din postura de rezervă. Aceași lucru s-a întâmplat și în partida de Conference League disputată pe teren neutru, fiind introdus în minutul 67 și marcând cu aproape 10 minute înainte de final.

Vladislav Blănuță, la primul gol pentru Dinamo Kiev

Internaționalul român a pășit pe gazon când scorul era 4-0, iar el a fost cel care a închis tabela la 6-0 grație unei lovituri de cap în minutul 83. Astfel, prima reușită pentru Blănuță în tricoul lui Dinamo Kiev a venit chiar în cupele europene, unde ucrainenii au obținut prima lor victorie după cele două eșecuri cu Samsunspor și Crystal Palace.

În primele sale săptămâni, atacantul a fost o țintă constantă a suporterilor lui Dinamo Kiev, după ce aceștia au descoperit că Blănuță a distribuit videoclipuri propagandistice pro-ruse. Între timp, jucătorul de 23 de ani și-a înscris și în proprie poartă într-un duel din competițiile interne, iar acum a reușit în sfârșit să marcheze.

În ultimele trei meciuri din campionat, respectiv Cupă, Blănuță fusese neutilizat de Șovkovski, care a decis să îi dea o șansă în meciul de Conference League.