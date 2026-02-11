Ce a spus Zeljko Kopic despre Dennis Politic, înaintea confruntării directe. Obiectivul lui Dinamo în Cupa României - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit declarații despre Dennis Politic, înainte de Dinamo – Hermannstadt, duelul din ultima etapă a grupelor Cupei României. Antrenorul a transmis că mijlocașul de 25 de ani, împrumutat de FCSB la sibieni, a dat totul pentru „câini”, pe vremea când îmbrăca tricoul formației din Ștefan cel Mare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zeljko Kopic a mai afirmat, într-o conferinţă de presă, înaintea partidei cu FC Hermannstadt, din Cupa României, că obiectivul formaţiei sale în această competiţie este să lupte până la final.

Zeljko Kopic, declarații despre Dennis Politic înainte de Dinamo – Hermannstadt

“După derby-ul cu Craiova, urmează un alt meci important pentru noi. Avem ambiţiile noastre în Cupa României şi mâine, împotriva lui Hermannstadt, trebuie să vedem cum se simt toţi jucătorii, pentru că a fost un joc greu cu Craiova. Toţi jucătorii care vor începe meciul din primul minut trebuie să caute victoria, rezultatul care ne va duce în faza următoare a competiţiei.

Noi vrem să fim cei mai buni în această competiţie. Primul pas este Hermannstadt, să trecem de această grupă. După aceea, vom vedea. Dar obiectivul nostru este să luptăm pentru cupă până la final. Vom face câteva schimbări. Unii jucători au nevoie de puţină odihnă. Mai avem timp până mâine. Dar vom face câteva modificări în echipă”, a declarat Kopic.

Despre fostul său jucător Dennis Politic, care evoluează acum la Hermannstadt, Kopic a avut cuvinte de laudă: “Am spus deja despre Dennis Politic că a dat mult pentru acest club. În acest moment, este la Hermannstadt, îl respectăm, îi ştim calitatea. Mâine suntem de părţi opuse. Trebuie să luptăm. Nu contează cine va juca pentru Hermannstadt. Noi trebuie să căutăm victoria”.