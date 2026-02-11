Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce a spus Zeljko Kopic despre Dennis Politic, înaintea confruntării directe. Obiectivul lui Dinamo în Cupa României - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Ce a spus Zeljko Kopic despre Dennis Politic, înaintea confruntării directe. Obiectivul lui Dinamo în Cupa României

Ce a spus Zeljko Kopic despre Dennis Politic, înaintea confruntării directe. Obiectivul lui Dinamo în Cupa României

Viviana Moraru Publicat: 11 februarie 2026, 16:09

Comentarii
Ce a spus Zeljko Kopic despre Dennis Politic, înaintea confruntării directe. Obiectivul lui Dinamo în Cupa României

Zeljko Kopic, la conferinţa de presă/ AntenaSport

Zeljko Kopic a oferit declarații despre Dennis Politic, înainte de Dinamo – Hermannstadt, duelul din ultima etapă a grupelor Cupei României. Antrenorul a transmis că mijlocașul de 25 de ani, împrumutat de FCSB la sibieni, a dat totul pentru „câini”, pe vremea când îmbrăca tricoul formației din Ștefan cel Mare. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zeljko Kopic a mai afirmat, într-o conferinţă de presă, înaintea partidei cu FC Hermannstadt, din Cupa României, că obiectivul formaţiei sale în această competiţie este să lupte până la final. 

Zeljko Kopic, declarații despre Dennis Politic înainte de Dinamo – Hermannstadt 

“După derby-ul cu Craiova, urmează un alt meci important pentru noi. Avem ambiţiile noastre în Cupa României şi mâine, împotriva lui Hermannstadt, trebuie să vedem cum se simt toţi jucătorii, pentru că a fost un joc greu cu Craiova. Toţi jucătorii care vor începe meciul din primul minut trebuie să caute victoria, rezultatul care ne va duce în faza următoare a competiţiei.

Noi vrem să fim cei mai buni în această competiţie. Primul pas este Hermannstadt, să trecem de această grupă. După aceea, vom vedea. Dar obiectivul nostru este să luptăm pentru cupă până la final. Vom face câteva schimbări. Unii jucători au nevoie de puţină odihnă. Mai avem timp până mâine. Dar vom face câteva modificări în echipă”, a declarat Kopic. 

Despre fostul său jucător Dennis Politic, care evoluează acum la Hermannstadt, Kopic a avut cuvinte de laudă: “Am spus deja despre Dennis Politic că a dat mult pentru acest club. În acest moment, este la Hermannstadt, îl respectăm, îi ştim calitatea. Mâine suntem de părţi opuse. Trebuie să luptăm. Nu contează cine va juca pentru Hermannstadt. Noi trebuie să căutăm victoria”. 

Reclamă
Reclamă

Tehnicianul croat nu s-a arătat surprins de eliminarea echipei Rapid din Cupa României în urma rezultatului de egalitate cu CFR Cluj, scor 1-1. 

Pentru mine, nu a fost o surpriză că Rapid a fost eliminată. La CFR acasă nimeni nu poate merge şi să spună că este favorit sau că va câştiga meciul. Am urmărit jocul, CFR a avut momentele ei, Rapid a avut momentele ei. A fost un meci 50-50, dar pentru mine nu este o surpriză. Până la Rapid, mai avem două meciuri de jucat.

Avem Hermannstadt şi Slobozia. După Slobozia, vom vorbi despre derby-ul cu Rapid. Ştim că au o echipă bună, un antrenor bun. Au avut acest obiectiv legat de cupă, acum îşi vor pune toate cărţile pe masă pentru Liga 1″, a mai spus Kopic. 

Reacţia fostei iubite a biatlonistului Sturla Holm Laegreid, după ce a mărturisit public că a înşelat-oReacţia fostei iubite a biatlonistului Sturla Holm Laegreid, după ce a mărturisit public că a înşelat-o
Reclamă

Referitor la Liga 1, Kopic a spus că se aştepta ca CFR Cluj şi FCSB să revină în lupta pentru calificarea în play-off. 

Pentru mine, nu este o surpriză că FCSB şi CFR Cluj au revenit în lupta pentru play-off. Opinia mea a fost mereu aceeaşi. Acest tip de club, acest tip de echipă poate oricând să se conecteze la rezultate foarte bune şi să se ajungă acolo unde sunt acum. Pentru mine, nu era serios ca cineva să îi pună într-o situaţie în care să fie în afara play-off-ului.

Încă sunt suficiente meciuri în care pot atinge acest obiectiv. Va fi interesant. Dar pentru mine nu sunt o surpriză rezultatele recente pe care le au. Însă principala mea preocupare este tot timpul echipa mea, jucătorii mei. Nu le analizez performanţele în acest moment. Doar atunci când jucăm împotriva lor“, a mai spus Zeljko Kopic.

Dinamo va întâlni, joi, de la ora 18:00, pe stadionul Arcul De Triumf, formaţia FC Hermannstadt, într-un meci din cadrul grupelor Cupei României. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Observator
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB! Ce pedeapsă a primit. Exclusiv
Fanatik.ro
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB! Ce pedeapsă a primit. Exclusiv
17:05
Ce atacant a ratat Gigi Becali. Jucătorul care a fost la un pas să semneze cu FCSB
16:49
Real Madrid și UEFA, acord total pentru „binele fotbalului european”. La ce demers au renunțat „los blancos”
16:36
Ce au scris Istvan Kovacs și observatorul în raport, înainte ca Ștefan Baiaram să fie suspendat: „Asta i-au strigat”
16:31
Amendă uriașă pentru Rapid, după derby-ul cu Petrolul din Giulești! Veste cumplită pentru Dan Șucu
16:16
LIVE VIDEOArkadag – Al Nassr se joacă ACUM. Echipa lui Ronaldo luptă pentru sferturile Ligii Campionilor Asiei 2
16:12
Sorin Cârțu a explodat, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat la meciurile cu FCSB: „Au început jocurile”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 2 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 3 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 4 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 5 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF 6 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt