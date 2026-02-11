Ce a spus Zeljko Kopic despre Dennis Politic, înaintea confruntării directe. Obiectivul lui Dinamo în Cupa României - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit declarații despre Dennis Politic, înainte de Dinamo – Hermannstadt, duelul din ultima etapă a grupelor Cupei României. Antrenorul a transmis că mijlocașul de 25 de ani, împrumutat de FCSB la sibieni, a dat totul pentru „câini”, pe vremea când îmbrăca tricoul formației din Ștefan cel Mare.
Zeljko Kopic a mai afirmat, într-o conferinţă de presă, înaintea partidei cu FC Hermannstadt, din Cupa României, că obiectivul formaţiei sale în această competiţie este să lupte până la final.
Zeljko Kopic, declarații despre Dennis Politic înainte de Dinamo – Hermannstadt
“După derby-ul cu Craiova, urmează un alt meci important pentru noi. Avem ambiţiile noastre în Cupa României şi mâine, împotriva lui Hermannstadt, trebuie să vedem cum se simt toţi jucătorii, pentru că a fost un joc greu cu Craiova. Toţi jucătorii care vor începe meciul din primul minut trebuie să caute victoria, rezultatul care ne va duce în faza următoare a competiţiei.
Noi vrem să fim cei mai buni în această competiţie. Primul pas este Hermannstadt, să trecem de această grupă. După aceea, vom vedea. Dar obiectivul nostru este să luptăm pentru cupă până la final. Vom face câteva schimbări. Unii jucători au nevoie de puţină odihnă. Mai avem timp până mâine. Dar vom face câteva modificări în echipă”, a declarat Kopic.
Despre fostul său jucător Dennis Politic, care evoluează acum la Hermannstadt, Kopic a avut cuvinte de laudă: “Am spus deja despre Dennis Politic că a dat mult pentru acest club. În acest moment, este la Hermannstadt, îl respectăm, îi ştim calitatea. Mâine suntem de părţi opuse. Trebuie să luptăm. Nu contează cine va juca pentru Hermannstadt. Noi trebuie să căutăm victoria”.
Tehnicianul croat nu s-a arătat surprins de eliminarea echipei Rapid din Cupa României în urma rezultatului de egalitate cu CFR Cluj, scor 1-1.
“Pentru mine, nu a fost o surpriză că Rapid a fost eliminată. La CFR acasă nimeni nu poate merge şi să spună că este favorit sau că va câştiga meciul. Am urmărit jocul, CFR a avut momentele ei, Rapid a avut momentele ei. A fost un meci 50-50, dar pentru mine nu este o surpriză. Până la Rapid, mai avem două meciuri de jucat.
Avem Hermannstadt şi Slobozia. După Slobozia, vom vorbi despre derby-ul cu Rapid. Ştim că au o echipă bună, un antrenor bun. Au avut acest obiectiv legat de cupă, acum îşi vor pune toate cărţile pe masă pentru Liga 1″, a mai spus Kopic.
Referitor la Liga 1, Kopic a spus că se aştepta ca CFR Cluj şi FCSB să revină în lupta pentru calificarea în play-off.
“Pentru mine, nu este o surpriză că FCSB şi CFR Cluj au revenit în lupta pentru play-off. Opinia mea a fost mereu aceeaşi. Acest tip de club, acest tip de echipă poate oricând să se conecteze la rezultate foarte bune şi să se ajungă acolo unde sunt acum. Pentru mine, nu era serios ca cineva să îi pună într-o situaţie în care să fie în afara play-off-ului.
Încă sunt suficiente meciuri în care pot atinge acest obiectiv. Va fi interesant. Dar pentru mine nu sunt o surpriză rezultatele recente pe care le au. Însă principala mea preocupare este tot timpul echipa mea, jucătorii mei. Nu le analizez performanţele în acest moment. Doar atunci când jucăm împotriva lor“, a mai spus Zeljko Kopic.
Dinamo va întâlni, joi, de la ora 18:00, pe stadionul Arcul De Triumf, formaţia FC Hermannstadt, într-un meci din cadrul grupelor Cupei României.
- „Mai vin jucători?” Răspunsul dat de Costel Gâlcă, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României. Plecarea anunțată
- Andrei Borza, în lacrimi după eliminarea Rapidului din Cupa României. Cum a fost surprins la final în Gruia
- Olimpiu Moruțan, la pământ după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Trebuie să ne concentrăm pe campionat”
- Daniel Pancu, discurs bizar după calificarea CFR-ului în sferturi: „Oamenii din afară apreciază România și datorită mie”
- Alexandru Pașcanu, categoric după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Unde se vaccinează oile arată mai bine”