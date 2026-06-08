Lovitură de proporții pentru Portugalia! Poate rata toate meciurile din faza grupelor, după ce și-a bruscat adversarul

Roberto Martinez a primit o veste proastă cu doar trei zile înainte de startul Campionatului Mondial de fotbal. Eliminarea lui Rafael Leao din amicalul cu Chile ar putea avea repercursiuni uriașe pentru starul legitimat la AC Milan.

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Concret, UEFA intenționează să îl sancționeze drastic pe fotbalistul portughez, după ce și-a bruscat un adversar în ultimul amical disputat de lusitani.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Rafael Leao, pasibil de suspendare după ce și-a bruscat un adversar

A fost tensiune în amicalul disputat între Portugalia și Chile. Spiritele s-au încins după duelul dintre Joao Cancelo și Faundez, când a izbucnit un conflict între Rafael Leao și Ivan Roman.

Portughezul și-a îmbrâncit puternic adversarul, iar în cele din urmă, ambii au fost eliminați. Acum, Sky Sport anunță că fotbalistul lui AC Milan ar putea rata mai mult de un meci la Campionatul Mondial.

Comisia de Disciplină a UEFA ia în calcul o suspendare de patru etape pentru starul lui Milan, ceea ce înseamnă o lovitură puternică pentru naționala Portugaliei, care s-ar putea baza pe acesta doar în fazele eliminatorii.