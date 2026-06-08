Lovitură de proporții pentru Portugalia! Poate rata toate meciurile din faza grupelor, după ce și-a bruscat adversarul

Roberto Martinez a primit o veste proastă cu doar trei zile înainte de startul Campionatului Mondial de fotbal. Eliminarea lui Rafael Leao din amicalul cu Chile ar putea avea repercursiuni uriașe pentru starul legitimat la AC Milan.
Concret, UEFA intenționează să îl sancționeze drastic pe fotbalistul portughez, după ce și-a bruscat un adversar în ultimul amical disputat de lusitani.
- World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
Rafael Leao, pasibil de suspendare după ce și-a bruscat un adversar
A fost tensiune în amicalul disputat între Portugalia și Chile. Spiritele s-au încins după duelul dintre Joao Cancelo și Faundez, când a izbucnit un conflict între Rafael Leao și Ivan Roman.
Portughezul și-a îmbrâncit puternic adversarul, iar în cele din urmă, ambii au fost eliminați. Acum, Sky Sport anunță că fotbalistul lui AC Milan ar putea rata mai mult de un meci la Campionatul Mondial.
Comisia de Disciplină a UEFA ia în calcul o suspendare de patru etape pentru starul lui Milan, ceea ce înseamnă o lovitură puternică pentru naționala Portugaliei, care s-ar putea baza pe acesta doar în fazele eliminatorii.
Portugalia a fost repartizată în Grupa K la turneul final din această vară, alături de Columbia, Uzbekistan și Republica Democratică Congo.
Rafael Leao ist wegen einer Tätlichkeit im Testspiel der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Chile vom Platz geflogen. Der Flügelspieler der AC Mailand sah kurz vor der Pause die Rote Karte, weil er seinen Gegenspieler Ivan Morales in einer Rudelbildung mehrfach geschubst… pic.twitter.com/ygsUUQP7jD
— Sky Sport (@SkySportDE) June 6, 2026
- Ce imagine ar fi! Promisiunea făcută de Lamine Yamal dacă Spania va câştiga Campionatul Mondial
- Schimbare la naționala Braziliei! S-a accidentat și va rata Mondialul. Ancelotti a convocat deja alt jucător
- Haos în SUA, cu 5 zile înainte de World Cup! 9 persoane au fost rănite, după un incident armat, lângă baza Angliei
- „Pentru un an?! Spune că pentru un an!” Lamine Yamal a promis că-și lasă barbă și mustață dacă devine campion mondial
- Naționala Iranului a ajuns în Mexic, pentru Campionatul Mondial. Jucătorii, escortați de polițiști