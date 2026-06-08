Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Lovitură de proporții pentru Portugalia! Poate rata toate meciurile din faza grupelor, după ce și-a bruscat adversarul

Lovitură de proporții pentru Portugalia! Poate rata toate meciurile din faza grupelor, după ce și-a bruscat adversarul

Daniel Işvanca Publicat: 8 iunie 2026, 11:05

Comentarii
Lovitură de proporții pentru Portugalia! Poate rata toate meciurile din faza grupelor, după ce și-a bruscat adversarul

Cadru din Portugalia - Chile / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Roberto Martinez a primit o veste proastă cu doar trei zile înainte de startul Campionatului Mondial de fotbal. Eliminarea lui Rafael Leao din amicalul cu Chile ar putea avea repercursiuni uriașe pentru starul legitimat la AC Milan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, UEFA intenționează să îl sancționeze drastic pe fotbalistul portughez, după ce și-a bruscat un adversar în ultimul amical disputat de lusitani.

  • World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Rafael Leao, pasibil de suspendare după ce și-a bruscat un adversar

A fost tensiune în amicalul disputat între Portugalia și Chile. Spiritele s-au încins după duelul dintre Joao Cancelo și Faundez, când a izbucnit un conflict între Rafael Leao și Ivan Roman.

Portughezul și-a îmbrâncit puternic adversarul, iar în cele din urmă, ambii au fost eliminați. Acum, Sky Sport anunță că fotbalistul lui AC Milan ar putea rata mai mult de un meci la Campionatul Mondial.

Comisia de Disciplină a UEFA ia în calcul o suspendare de patru etape pentru starul lui Milan, ceea ce înseamnă o lovitură puternică pentru naționala Portugaliei, care s-ar putea baza pe acesta doar în fazele eliminatorii.

Reclamă
Reclamă

Portugalia a fost repartizată în Grupa K la turneul final din această vară, alături de Columbia, Uzbekistan și Republica Democratică Congo.

ANAF vinde un apartament cu 3 camere de 100 mp în Bucureşti cu 808.000 de leiANAF vinde un apartament cu 3 camere de 100 mp în Bucureşti cu 808.000 de lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alertă de vreme severă în mai multe județe. ANM a emis un cod galben de furtuni și vânt puternic
Observator
Alertă de vreme severă în mai multe județe. ANM a emis un cod galben de furtuni și vânt puternic
Cele 4 cuvinte pe care le-a spus Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026. A fost o mare surpriză
Fanatik.ro
Cele 4 cuvinte pe care le-a spus Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026. A fost o mare surpriză
12:59

Marius Șumudică, impresionat de transferul făcut de Universitatea Craiova: „Este o certitudine”
12:47

Ce imagine ar fi! Promisiunea făcută de Lamine Yamal dacă Spania va câştiga Campionatul Mondial
12:38

Explicaţiile specialistului după ce Christian Eriksen s-a prăbuşit din nou pe gazon. Ce s-a întâmplat
12:37

Oltenii spun că l-au descoperit pe noul Ilie Balaci: “O să vedeți!”
11:57

Primul nume de la Barcelona aflat pe lista neagră a lui Hansi Flick! Poate pleca pentru minim 80 de milioane de euro
11:44

Fundaş din Franţa pentru FCSB. Transferul a fost deja anunţat: “Nu va pleca gratis”
Vezi toate știrile
1 Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!” 2 Florentino Perez, victorie categorică la alegerile pentru președinția lui Real Madrid: „Este o zi fericită!” Mesajul lui Mourinho 3 O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos 4 Laurenţiu Reghecampf şi-a dat acordul. Clubul cu care semnează 5 Gigi Becali a primit o ofertă de 7 milioane de euro pentru un star de la FCSB. Anunţul patronului 6 Gigi Becali a dat cea mai tare lovitură la FCSB! “Semnează pe 2 ani”
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat