Ilie Dumitrescu i-a dat dreptate lui Gigi Becali, după răbufnirea avută în direct: „Nu e normal” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu i-a dat dreptate lui Gigi Becali, după răbufnirea avută de patronul FCSB-ului în direct. După eșecul cu UTA din etapa a doua a grupelor Cupei României, scor 0-3, acesta s-a plâns de faptul că roș-albaștrii sunt nevoiți să joace toate cele trei meciuri din grupă în deplasare.
În ultima etapă a grupelor Cupei României, FCSB va avea derby cu Universitatea Craiova, în deplasare. Partida ar fi trebuit să se joace în această lună, însă a fost reprogramată pentru luna februarie, dat fiind faptul că oltenii vor disputa ultima etapă din Conference League pe 18 decembrie.
După ce Gigi Becali s-a plâns de programul încărcat al echipei sale, Ilie Dumitrescu a reacționat. Fostul internațional i-a dat dreptate latifundiarului din Pipera și a transmis că nu e normal ca FCSB să joace toate cele trei meciuri în deplasare.
„Asta cu trei meciuri în deplasare… Da, mi se pare că are dreptate. E ciudat. Din trei, măcar un meci să ai și tu acasă. Nu e normal ca o echipă să joace trei meciuri în deplasare. Nu se jucau atâtea meciuri înainte, nu era cu grupe. Nu poți să stai numai în deplasare.
Nu mi se pare echitabil. Cu UTA sau cu Craiova poți să ai un meci acasă. Poate se va rezolva și problema asta”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.
În prima etapă din grupă, FCSB a învins-o categoric pe Gloria Bistrița, scor 3-1, fiind pe locul trei. Lider în Grupa B este UTA, cu patru puncte, fiind urmată de Universitatea Craiova, cu trei puncte, oltenii având șansa să urce pe primul loc după meciul din această rundă cu Petrolul.
Ce a spus Gigi Becali după UTA – FCSB 3-0
Gigi Becali a avut un discurs dur despre programul FCSB-ului din Cupa României, mărturisind că utilizarea juniorilor în meciul de la Arad a fost o formă de „protest”. Acesta a transmis că cei de la FRF „își bat joc”, dat fiind faptul că roș-albaștrii dispută toate meciurile în deplasare.
„Dacă ei își bat joc de competiție (n.r. cei de la FRF), atunci îmi bat și eu joc… N-au vrut ei, dar eu am vrut să pun doar copii. Păi, cum vine asta doar meciuri în deplasare? Cum adică, eu, echipa campioană, joc trei în deplasare? Nu înțeleg de unde vine asta. I-am zis să ia doar copii de 15 ani. Mi-au zis că nu, că ne pun la desconsiderare. Nu-i duce mintea, bibilica.
Cum adică urna 1 să joace trei meciuri în deplasare? Unde-i egalitatea sportivă, meritul sportiv? Dacă așa cred ei că e bine… Ne plimbam cum ziceți voi.
Ce suntem noi, proștii voștri să jucăm trei meciuri în deplasare? Ce fel de aranjamente sunt astea? Noi reprezentăm România și ei ne batjocoresc. De asta am și zis, bagă copiii”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.
