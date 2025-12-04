Ilie Dumitrescu i-a dat dreptate lui Gigi Becali, după răbufnirea avută în direct: „Nu e normal” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu i-a dat dreptate lui Gigi Becali, după răbufnirea avută de patronul FCSB-ului în direct. După eșecul cu UTA din etapa a doua a grupelor Cupei României, scor 0-3, acesta s-a plâns de faptul că roș-albaștrii sunt nevoiți să joace toate cele trei meciuri din grupă în deplasare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultima etapă a grupelor Cupei României, FCSB va avea derby cu Universitatea Craiova, în deplasare. Partida ar fi trebuit să se joace în această lună, însă a fost reprogramată pentru luna februarie, dat fiind faptul că oltenii vor disputa ultima etapă din Conference League pe 18 decembrie.

Ilie Dumitrescu i-a dat dreptate lui Gigi Becali, după răbufnirea avută în direct

După ce Gigi Becali s-a plâns de programul încărcat al echipei sale, Ilie Dumitrescu a reacționat. Fostul internațional i-a dat dreptate latifundiarului din Pipera și a transmis că nu e normal ca FCSB să joace toate cele trei meciuri în deplasare.

„Asta cu trei meciuri în deplasare… Da, mi se pare că are dreptate. E ciudat. Din trei, măcar un meci să ai și tu acasă. Nu e normal ca o echipă să joace trei meciuri în deplasare. Nu se jucau atâtea meciuri înainte, nu era cu grupe. Nu poți să stai numai în deplasare.

Nu mi se pare echitabil. Cu UTA sau cu Craiova poți să ai un meci acasă. Poate se va rezolva și problema asta”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.