O nouă pierdere importantă pentru Dinamo! Un titular s-a accidentat la încălzirea meciului cu Farul - Antena Sport

Afectată deja de accidentările lui Musi, Danny Armstrong, Licsandu şi, cel mai recent, de cele ale lui Ikoko şi Borduşanu, Dinamo a mai primit o veste proastă.

Un alt titular al formaţiei antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani), Mamoudou Karamoko (26 de ani) s-a accidentat la încălzirea meciului de Cupă cu Farul.

Karamoko s-a accidentat la încălzirea meciului “câinilor” cu Farul! Cîrjan i-a luat locul în echipa de start a lui Dinamo

Kopic plănuia să îl menajeze pe căpitanul “câinilor”, Cătălin Cîrjan (23 de ani), dar a fost nevoit să îl titularizeze în locul lui Karamoko după accidentarea francezului.

Echipele de start la meciul Farul – Dinamo:

Farul Constanța (4-4-2 ): R. Munteanu – D. Maftei, Ș. Duțu, L. Pellegrini, S. Furtado – Grigoryan, Nikolov, Dican, Sima – Markovic, Vojtus. Rezerve: Buzbuchi, Tănasă, Costyn Gheorghe, Doicaru, Radaslavescu, Sîrbu, Goncear, Ramalho, Marincean. Antrenor: Ianis Zicu

În prima etapă din grupele Cupei României, Dinamo a învins-o cu 3-1 pe CS Dinamo. De partea cealaltă, Farul a remizat, 1-1, cu FC Botoşani. Din grupa D a Cupei României, în care au fost distribuite Dinamo şi Farul, mai fac parte Hermannstadt, Concordia şi CS Dinamo.