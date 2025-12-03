Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O nouă pierdere importantă pentru Dinamo! Un titular s-a accidentat la încălzirea meciului cu Farul - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | O nouă pierdere importantă pentru Dinamo! Un titular s-a accidentat la încălzirea meciului cu Farul

O nouă pierdere importantă pentru Dinamo! Un titular s-a accidentat la încălzirea meciului cu Farul

Bogdan Stănescu Publicat: 3 decembrie 2025, 18:34

Comentarii
O nouă pierdere importantă pentru Dinamo! Un titular s-a accidentat la încălzirea meciului cu Farul

Jucătorii lui Dinamo, la un meci / Sport Pictures

Afectată deja de accidentările lui Musi, Danny Armstrong, Licsandu şi, cel mai recent, de cele ale lui Ikoko şi Borduşanu, Dinamo a mai primit o veste proastă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un alt titular al formaţiei antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani), Mamoudou Karamoko (26 de ani) s-a accidentat la încălzirea meciului de Cupă cu Farul.

Karamoko s-a accidentat la încălzirea meciului “câinilor” cu Farul! Cîrjan i-a luat locul în echipa de start a lui Dinamo

Kopic plănuia să îl menajeze pe căpitanul “câinilor”, Cătălin Cîrjan (23 de ani), dar a fost nevoit să îl titularizeze în locul lui Karamoko după accidentarea francezului.

Echipele de start la meciul Farul – Dinamo:

  • Farul Constanța (4-4-2): R. Munteanu – D. Maftei, Ș. Duțu, L. Pellegrini, S. Furtado – Grigoryan, Nikolov, Dican, Sima – Markovic, Vojtus. Rezerve: Buzbuchi, Tănasă, Costyn Gheorghe, Doicaru, Radaslavescu, Sîrbu, Goncear, Ramalho, Marincean. Antrenor: Ianis Zicu
  • Dinamo (4-3-3): A. Roșca – Kyriakou, Boateng, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Mărginean – Cîrjan, Pop, Karamoko. Rezerve: Epassy, Caragea, Tabuncic, Perica, Mazilu, Toader, Bărbulescu, Soro, Sivis. Antrenor: Zeljko Kopic

În prima etapă din grupele Cupei României, Dinamo a învins-o cu 3-1 pe CS Dinamo. De partea cealaltă, Farul a remizat, 1-1, cu FC Botoşani. Din grupa D a Cupei României, în care au fost distribuite Dinamo şi Farul, mai fac parte Hermannstadt, Concordia şi CS Dinamo.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Observator
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Cel mai negru scenariu în criza de apă din Prahova, după scandalul dintre Diana Buzoianu, Apele Române și ESZ: „Suntem cu arma la picior”
Fanatik.ro
Cel mai negru scenariu în criza de apă din Prahova, după scandalul dintre Diana Buzoianu, Apele Române și ESZ: „Suntem cu arma la picior”
18:30
LIVE SCOREFarul – Dinamo 0-0, în Cupa României. De la 21:00 se joacă UTA – FCSB
18:21
„Risc ridicat!” Barcelona, în alertă maximă: echipa care invada Camp Nou cu 30.000 de fani se întoarce
18:08
Genoa, umilită de Atalanta în Cupa Italiei! Ce notă a primit Nicolae Stanciu, care a evoluat 71 de minute
17:57
Gheorghe Tadici, reacţie dură după ce a fost acuzat că pariază! Antrenorul, implicat într-un scandal uriaş
17:16
“Ar fi bine pentru Mutu să meargă la Hermannstadt” Sfatul unui preşedinte din Liga 1 pentru “Briliant”
17:15
Tragerea la sorți pentru World Cup 2026. Ce artiști vor întreține atmosfera în Washington
Vezi toate știrile
1 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 2 Roxana Moise a murit la 39 de ani 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 5 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 6 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz