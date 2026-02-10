Olimpiu Moruțan, la pământ după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Trebuie să ne concentrăm pe campionat” - Antena Sport

Olimpiu Moruțan a oferit prima reacție, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României, după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1. Internaționalul român s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultatul meciului din Gruia.

Rapid avea nevoie de victorie pentru a se califica în sferturile Cupei României. Giuleștenii au încheiat însă grupa pe locul trei, FC Argeș și CFR Cluj calificându-se în faza următoare a competiției.

Olimpiu Moruțan, dezamăgit după CFR Cluj – Rapid 1-1

Olimpiu Moruțan a mai declarat că Rapid se va concentra acum pe campionat, țintind victoria în duelul din runda următoare, cu Farul, din deplasare.

„Ne doream să continuăm în această competiție, dar în seara asta nu ne-a ieșit jocul. A fost un meci echilibrat, fiecare a încercat să țină de rezultat. Ne doream victoria, CFR aștepta să atacăm, dar nu am avut prea multe oportunități, ne pare rău.

Nici terenul nu ne-a ajutat foarte mult, dar nu e o scuză, trebuie să ne concentrăm pe campionat, suntem foarte dezamăgiți. Trebuie să ne focusăm pe campionat.