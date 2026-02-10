Olimpiu Moruțan, la pământ după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Trebuie să ne concentrăm pe campionat” - Antena Sport

Închide meniul
Olimpiu Moruțan, la pământ după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Trebuie să ne concentrăm pe campionat”

Viviana Moraru Publicat: 10 februarie 2026, 22:49

Olimpiu Moruțan, la Rapid/ Sport Pictures

Olimpiu Moruțan a oferit prima reacție, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României, după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1. Internaționalul român s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultatul meciului din Gruia. 

Rapid avea nevoie de victorie pentru a se califica în sferturile Cupei României. Giuleștenii au încheiat însă grupa pe locul trei, FC Argeș și CFR Cluj calificându-se în faza următoare a competiției. 

Olimpiu Moruțan, dezamăgit după CFR Cluj – Rapid 1-1 

Olimpiu Moruțan a mai declarat că Rapid se va concentra acum pe campionat, țintind victoria în duelul din runda următoare, cu Farul, din deplasare. 

„Ne doream să continuăm în această competiție, dar în seara asta nu ne-a ieșit jocul. A fost un meci echilibrat, fiecare a încercat să țină de rezultat. Ne doream victoria, CFR aștepta să atacăm, dar nu am avut prea multe oportunități, ne pare rău.  

Nici terenul nu ne-a ajutat foarte mult, dar nu e o scuză, trebuie să ne concentrăm pe campionat, suntem foarte dezamăgiți. Trebuie să ne focusăm pe campionat. 

Cred că o să mai avem ocazia să jucăm cu CFR și cu siguranță vom avea ocazia să câștigăm. Poate jucăm în play-off. (N.r. Despre forma lui) Eu pas cu pas o să fiu din ce în ce mai bine”, a declarat Olimpiu Moruțan, conform digisport.ro, după CFR Cluj – Rapid 1-1. 

CFR Cluj și FC Argeș, calificate în sferturile Cupei României 

Echipele CFR Cluj şi FC Argeş s-au calificat, marţi, în sferturile de finală ale Cupei României, după meciurile cu Rapid, respectiv CS Dumbrăviţa. 

CFR Cluj şi Rapid au remizat, scor 1-1, dar clujenii merg mai departe. Pentru CFR a înscris Korenica (66-penalti), iar pentru Rapid a înscris Paşcanu, în minutul 88. 

Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"
FC Argeş a trecut de CS Dumbrăviţa, scor 2-1, prin golurile reuşite de Brobbey (54) şi Blagaic (60). Pentru Dumbrăviţa a marcat Şeroni (77). 

FC Argeş a câştigat grupa A, cu 9 puncte, urmată de CFR Cluj, cu 5 puncte. Clasată pe locul 3, Rapid a avut 4 puncte, dar nu s-a calificat în sferturi. 

1 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 2 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 3 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF 4 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 5 EXCLUSIVSteaua face un „transfer istoric”! Daniel Oprița confirmă mutarea: „El a vrut să vină, să reintre în circuit” 6 Gigi Becali râde după remiza din Dinamo – Universitatea Craiova şi anunţă că va fi război în Bănie: “Campion”
