Cum l-a convins Mihai Stoica pe Becali să renunţe la protestul extrem, care i-ar fi adus depunctarea FCSB-ului! - Antena Sport

Cum l-a convins Mihai Stoica pe Becali să renunţe la protestul extrem, care i-ar fi adus depunctarea FCSB-ului!

Bogdan Stănescu Publicat: 1 noiembrie 2025, 15:01

Gigi Becali și Mihai Stoica / Hepta

Gigi Becali (67 de ani) voia ca FCSB să nu se prezinte la meciul de Cupă cu Gloria Bistriţa. Mihai Stoica (60 de ani) i-a explicat lui Gigi Becali că FCSB nu va pierde doar partida de Cupă la “masa verde”, cu 3-0, ci va fi depunctată şi în Liga 1.

Becali a propus apoi ca FCSB să evolueze cu jucători sub 18 ani la Bistriţa, dar şi de această dată Mihai Stoica l-a convins să renunţe la o formă de protest extrem.

Mihai Stoica îi dă dreptate lui Gigi Becali, dar l-a convins să renunţe la protestul extrem: “E o anomalie”

„(n.r. Gigi Becali voia să trimită o echipă de 16-17 ani în semn de protest şi l-ai convins să nu o facă?) Da, a zis «Dacă nu ne prezentăm?». Dacă nu ne prezentăm, este competiția FRF, iar FRF îţi scade puncte şi din Liga 1. E o anomalie.

Nu poţi să joci numai în deplasare, trebuie să ţi se recunoască meritul sportiv. Pentru ce să jucăm la Craiova dacă suntem două echipe din aceeaşi urnă şi în campionat am terminat peste ei?”, a spus Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Gigi Becali s-a revoltat fiindcă FCSB joacă trei meciuri în deplasare în grupa din Cupa României

Gigi Becali a răbufnit după victoria FCSB-ului de la Bistriţa, din Cupa României, cu 3-1. Patronul campioanei României e revoltat că echipa lui joacă 3 meciuri în deplasare în grupa din Cupa României. După deplasarea de la Bistriţa, FCSB va mai merge la Arad şi Craiova, pentru a juca împotriva UTA şi a Universităţii.

“Trimit copii de 15 ani. Păi ce să fac, dacă mă batjocorești, mă joc și eu cu tine. Trimit copii de 15,16 ani. Am vrut eu, dar n-a vrut MM. I-am zis să trimită copii de 15 ani să joace la Bistrița.

«Băi, Gigi, Cupa e totuși altceva» (n.r. ce a spus Mihai Stoica). Bine, mă. Nu mai stau să mă mai cert cu ei, treaba lor”, spunea Becali pentru fanatik.ro.

În condiţiile unui start slab de campionat, Gigi Becali a recunoscut că şi Cupa reprezintă un obiectiv pentru FCSB. Câştigarea Cupei României duce automat în preliminariile Europa League, iar această performanţă o poţi reuşi după numai 6 jocuri.

După victoria de la Bistriţa, din Cupă, FCSB joacă în această seară, în campionat, de la 20:30, în deplasare, cu U Cluj. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Înaintea duelului de la Cluj cele două echipe sunt despărţite de un singur punct în campionat. U Cluj e pe locul 9, cu 17 puncte, iar FCSB e pe 10, cu 16 puncte.

