Aurelian Ghişa i-a răspuns lui Valeriu Iftime, după ce a fost criticat dur de acesta: "O să joc şi în campionat" - Antena Sport

Patronul Sănătăţii Cluj, Aurelian Ghişa (61 de ani), i-a dat replica finanţatorului lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani). Aurelian Ghişa nu e de acord că le-a tăiat elanul jucătorilor tineri prin faptul că a jucat câteva minute în meciul pierdut de Sănătatea Cluj cu Universitatea Craiova, scor 1-4.
Aurelian Ghişa a anunţat că va mai juca în meciuri oficiale, atât în campionat, cât şi în Cupa României.
Aurelian Ghişa i-a dat replica lui Valeriu Iftime: “Nu are cum să înţeleagă ce simt”
“Nu, nu consider lucrul acesta (n.r.: că i-a distrus psihic pe jucători și că le-a tăiat elanul, așa cum a declarat Iftime). Aici este vorba de plăcere și de dragoste pentru fotbal. Echipa noastră așa funcționează. La noi nu este goană după bani, este pur și simplu plăcerea de a juca fotbal. De asta suntem aici. Principalul scop este să ne bucurăm de fotbal și vreau să fiu un exemplu pentru jucătorii tineri.
Dacă domnul Iftime nu a jucat niciodată fotbal, nu are cum să înțeleagă ce simt. Nu ai cum să simți momentele și senzațiile pe care le trăiești când intri în teren, cu atât mai mult când poți intra pe Ion Oblemenco. Este ceva unic, pentru trăirile pe care le-am avut cu toții la meciurile din anii ’70.
(n.r.: Ce nu înțeleg cei care vă judecă?) Că Sănătatea este o echipă de suflet. Este o echipă semiprofesionistă, unde ne interesează doar plăcerea de a juca fotbal. Și este plăcerea mea personală de rămâne cât mai mult în sportul acesta.
O să mai joc și în campionat, poate și în Cupa României. Au fost meciuri unde am mers cu 16 jucători și m-am pus pe foaia de joc ca să facem și noi o foaie de joc normală. Stau alături de ei, mă antrenez și, dacă mi se solicită, intru și eu puțin”, a declarat Aurelian Ghişa pentru liga2.prosport.ro.
Valeriu Iftime l-a criticat dur pe Aurelian Ghişa după ce a jucat în Cupa României: “Un circ”
Patronul liderului Ligii 1, Valeriu Iftime, nu l-a menajat pe Aurelian Ghişa, după ce acesta a intrat pe teren în partida cu Universitatea Craiova din Cupa României.
Aurelian Ghişa a intrat pe teren în minutul 89 al meciului. Aurelian Ghişa a evoluat în 2017 şi împotriva lui FCSB, tot într-un meci din Cupa României.
“Eu am crezut în prima fază că informația că acest domn Ghișa va intra pe teren într-un meci oficial la 61 de ani este o simplă glumă, doar de a mai atrage atenția asupra echipei sale. Însă nu a fost o glumă și am asistat la un circ.
Nu trebuie să ne mai mirăm că avem patroni în fotbalul românesc care le știu pe toate, dar au falimentat echipe. Nu trebuie să ne mai mire că avem patroni în fotbalul românesc care fac primul 11 și schimbările. Acum le avem pe toate. Sper să nu îi treacă și altui patron prin cap să facă așa ceva. Ne facem de râs!”, a declarat Valeriu Iftime pentru prosport.ro.
Sănătatea Cluj evoluează în liga a 3-a, în grupa H. După 10 etape disputate echipa antrenată de Vasile Miriuţă (57 de ani) este pe locul 5 din 12 echipe, cu 16 puncte. Lider în grupa în care evoluează Sănătatea Cluj este Minerul Baia Mare, care are 27 de puncte.
În grupa din Cupa României, după înfrângerea cu Universitatea Craiova, Sănătatea Cluj va mai juca împotriva Gloriei Bistriţa şi a Petrolului. Din grupa B a Cupei României, în care a fost distribuită Sănătatea Cluj, mai fac parte FCSB şi UTA Arad.
