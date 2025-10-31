Aurelian Ghişa i-a răspuns lui Valeriu Iftime, după ce a fost criticat dur de acesta: "O să joc şi în campionat" - Antena Sport

Patronul Sănătăţii Cluj, Aurelian Ghişa (61 de ani), i-a dat replica finanţatorului lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani). Aurelian Ghişa nu e de acord că le-a tăiat elanul jucătorilor tineri prin faptul că a jucat câteva minute în meciul pierdut de Sănătatea Cluj cu Universitatea Craiova, scor 1-4.

Aurelian Ghişa a anunţat că va mai juca în meciuri oficiale, atât în campionat, cât şi în Cupa României.

Aurelian Ghişa i-a dat replica lui Valeriu Iftime: “Nu are cum să înţeleagă ce simt”

“Nu, nu consider lucrul acesta (n.r.: că i-a distrus psihic pe jucători și că le-a tăiat elanul, așa cum a declarat Iftime). Aici este vorba de plăcere și de dragoste pentru fotbal. Echipa noastră așa funcționează. La noi nu este goană după bani, este pur și simplu plăcerea de a juca fotbal. De asta suntem aici. Principalul scop este să ne bucurăm de fotbal și vreau să fiu un exemplu pentru jucătorii tineri.

Dacă domnul Iftime nu a jucat niciodată fotbal, nu are cum să înțeleagă ce simt. Nu ai cum să simți momentele și senzațiile pe care le trăiești când intri în teren, cu atât mai mult când poți intra pe Ion Oblemenco. Este ceva unic, pentru trăirile pe care le-am avut cu toții la meciurile din anii ’70.

(n.r.: Ce nu înțeleg cei care vă judecă?) Că Sănătatea este o echipă de suflet. Este o echipă semiprofesionistă, unde ne interesează doar plăcerea de a juca fotbal. Și este plăcerea mea personală de rămâne cât mai mult în sportul acesta.