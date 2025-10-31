Rapid a jucat în deplasare pe Giuleşti şi încasează banii de pe bilete! Anunţul lui Victor Angelescu - Antena Sport

Rapid București a pornit cu dreptul în noua ediție a Cupei României și s-a impus clar în fața celor de la CSC Dumbrăviţa, scor 4-0. Formația pregătită de Costel Gâlcă a jucat din postura de echipă oaspete pe stadionul Giulești.

Gruparea alb-vișinie a controlat partida de la un capăt la celălalt, iar prestația jucătorilor l-a încântat pe antrenor, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestora.

Victor Angelescu, detalii despre organizarea meciului cu Dumbrăvița

Rapid București a insistat mult ca partida cu Dumbrăvița din Cupa României să se joace pe Giulești, iar clubul alb-vișiniu a plătit tot ce ține de organizarea meciului, cazarea oaspeților și deplasarea.

Victor Angelescu a explicat după finalul jocului că banii încasați din bilete vor reveni clubului Rapid. Aproximativ 4.500 de fani au vizionat de pe stadion disputa din prima etapă a grupelor.

„Am organizat meciul și am plătit toate costurile de organizare, deplasarea echipei, cazare, antrenament, etc. Pe două sau trei nopți. Banii de pe bilete îi încasăm noi. Ne așteptam să nu fie stadionul plin. Mai mult am vrut să jucăm acasă. Ținând cont că e joi, nu, 4.500 oameni au fost ok”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.