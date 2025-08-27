Scandal uriaş la meciul Poli Timişoara - CS Dinamo 2-3! Extrem de nervos, Dan Alexa a intrat pe teren! - Antena Sport

Închide meniul
Scandal uriaş la meciul Poli Timişoara – CS Dinamo 2-3! Extrem de nervos, Dan Alexa a intrat pe teren!

Publicat: 27 august 2025, 20:58

Dan Alexa, în meciul Poli Timişoara - CS Dinamo 2-3 / Sport Pictures

Scandal de proporţii la meciul Poli Timişoara – CS Dinamo 2-3, disputat în play-off-ul Cupei României. Bănăţenii au deschis scorul în minutul 39, prin Pedro Paul.

Dinamoviştii aveau să egaleze în prelungirile meciului, în minutul 90+3, prin Ionuţ Uleia. Antrenorul lui Poli, Dan Alexa, a intrat pe teren pentru a-i cere explicaţii arbitrului, în condiţiile în care dinamoviştii ar fi comis un fault la faza golului egalizator.

Un jucător al lui Poli a încercat să îl calmeze pe Alexa, dar tehnicianul bănăţenilor a ţipat la el. Ulterior, Alexa s-a liniştit şi a dat mâna cu centralul.

Au urmat 30 de minute dramatice de prelungiri. Haiduc a marcat pentru 2-1, în minutul 92, dar Dinamo a câştigat in extremis partida. Anghel Ayan, jucător împrumutat de la FC Dinamo, echipa din prima ligă, a egalat în minutul 115. El avea să aducă şi golul victoriei, în minutul 120+1!

După fluierul de final, Alexa a mers din nou pe teren pentru a cere explicaţii brigăzii de arbitri. Antrenorul “câinilor”, Florin Bratu, a intervenit, încercând să îl calmeze, dar Alexa a refuzat să dea mâna cu el. Mai apoi, Alexa i-a şoptit ceva la ureche lui Bratu.

Potrivit gsp.ro, Bratu a fost auzit spunându-le jucătorilor săi să meargă mai repede la vestiare. „Demici, hai mai repede! Hai mai repede că vin ăștia!”, a spus Bratu, potrivit sursei citate.

Într-o altă partidă din play-off-ul Cupei României, FC Voluntari a fost umilită de Csikszereda, fiind învinsă cu 8-1!

