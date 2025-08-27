FC Voluntari - Csikszereda 1-8! Formaţia ilfoveană, umilită de echipa lui Ilyeş! Rezultatele din Cupa României - Antena Sport

Video Jurnal Antena Sport | CFR Cluj speră la o minune cu Hacken, după ce a fost umilită în tur, 2-7 cu suedezii

Video Jurnal Antena Sport | Amalia Lică, medaliata cu argint de la Mondial, visează să devină actriţă!

Scandal uriaş la meciul Poli Timişoara – CS Dinamo 2-3! Extrem de nervos, Dan Alexa a intrat pe teren!

Sănătatea Cluj a produs surpriza play-off-ului Cupei României! A eliminat-o pe Unirea Slobozia şi merge în grupe

Qarabag s-a calificat în grupa Champions League! Kovacs, la centru în Copenhaga – Basel. Rezultate din playoff

1

Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”

2

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland

3

Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025

4

Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial

5

UPDATE OFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri

6

Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu