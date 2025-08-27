FC Voluntari - Csikszereda 1-8! Formaţia ilfoveană, umilită de echipa lui Ilyeş! Rezultatele din Cupa României - Antena Sport

Csikzereda a învins-o cu 8-1 pe FC Voluntari în play-off-ul Cupei României. Marton Eppel a marcat 5 goluri în partida cu formaţia ilfoveană. Dolny, Ferenczi şi Anderson Ceara au marcat celelalte goluri ale formaţiei ciucane.
Într-o altă partidă din play-off-ul Cupei României, CS Dinamo a învins-o cu 3-2 pe Poli Timişoara.
Rezultate din Cupa României:
FC Voluntari – AFK Csikszereda 1-8
Agricola Borcea – FC Argeș 0-1
CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani 0-1
Poli Timișoara – CS Dinamo București 2-3
AFC Muscelul Câmpulung – Metaloglobus București 0-2
FC Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-2