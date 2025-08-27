FC Voluntari - Csikszereda 1-8! Formaţia ilfoveană, umilită de echipa lui Ilyeş! Rezultatele din Cupa României - Antena Sport

Închide meniul
FC Voluntari - Csikszereda 1-8! Formaţia ilfoveană, umilită de echipa lui Ilyeş! Rezultatele din Cupa României

Fotbal | Cupa României
FC Voluntari – Csikszereda 1-8! Formaţia ilfoveană, umilită de echipa lui Ilyeş! Rezultatele din Cupa României

Publicat: 27 august 2025, 20:21 / Actualizat: 27 august 2025, 21:45

FC Voluntari – Csikszereda 1-8! Formaţia ilfoveană, umilită de echipa lui Ilyeş! Rezultatele din Cupa României

Imagine din meciul Voluntari - Csikzereda, 1-8 / Sport Pictures

Csikzereda a învins-o cu 8-1 pe FC Voluntari în play-off-ul Cupei României. Marton Eppel a marcat 5 goluri în partida cu formaţia ilfoveană. Dolny, Ferenczi şi Anderson Ceara au marcat celelalte goluri ale formaţiei ciucane.

Într-o altă partidă din play-off-ul Cupei României, CS Dinamo a învins-o cu 3-2 pe Poli Timişoara.

Rezultate din Cupa României:

FC Voluntari – AFK Csikszereda 1-8

Agricola Borcea – FC Argeș 0-1

CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani 0-1

Poli Timișoara – CS Dinamo București 2-3

AFC Muscelul Câmpulung – Metaloglobus București 0-2

FC Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-2

Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina 0-3

CS Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna 0-3

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea 2-1

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț 4-0

CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița 2-3

CS Sporting Liești – CS Afumați 2-1

CS Sănătatea Servicii Publice Cluj – Unirea Slobozia 2-1 (6-5 după penalty-uri; 1-1 în timp regulamentar şi după prelungiri)

Poli Iaşi – Petrolul 1-2

 

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă
Observator
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic
Fanatik.ro
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic
21:38
Universitatea Craiova – Başakşehir, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii vor calificarea istorică în grupa Conference League
21:25
Qarabag s-a calificat în grupa Champions League! Kovacs, la centru în Copenhaga – Basel. Rezultate din playoff
21:19
Sănătatea Cluj a produs surpriza play-off-ului Cupei României! A eliminat-o pe Unirea Slobozia şi merge în grupe
20:58
Scandal uriaş la meciul Poli Timişoara – CS Dinamo 2-3! Extrem de nervos, Dan Alexa a intrat pe teren!
20:41
VideoJurnal Antena Sport | Amalia Lică, medaliata cu argint de la Mondial, visează să devină actriţă!
20:38
VideoJurnal Antena Sport | CFR Cluj speră la o minune cu Hacken, după ce a fost umilită în tur, 2-7 cu suedezii
