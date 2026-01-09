Daniel Pancu anunță transferurile la CFR Cluj! Ce a declarat tehnicianul din Gruia - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Pancu anunță transferurile la CFR Cluj! Ce a declarat tehnicianul din Gruia

Daniel Işvanca Publicat: 9 ianuarie 2026, 18:43

Daniel Pancu / SPORT PICTURES

CFR Cluj a disputat vineri primul amical al iernii, iar formația antrenată de Daniel Pancu a suferit un eșec în fața belgienilor de la KAA Gent. Imediat după meci, tehnicianul din Gruia a anunțat primele transferuri.

Golurile echipei din Belgia au fost marcate de Wilfried Kanga (min. 30) și Atsuki Ito (min. 41).

Daniel Pancu așteaptă întăriri la CFR

CFR Cluj a început cu stângul cantonamentul din Spania și a fost învinsă în primul joc amical de belgienii de la KAA Gent. Scorul a fost 2-0 în favoarea echipei cotate la aproximativ 62 de milioane de euro. Imediat după meci, Daniel Pancu a anunțat întăriri la gruparea ardeleană.

„Un antrenament foarte bun. Venim după două zile de încărcătură foarte mare și solicitare mare în antrenamente. S-a văzut lucrul acesta la mulți dintre jucători. Am fost nevoiți să ținem fundașii centrali mai mult de o repriză, mai mult decât ne-am propus la nivelul nostru de pregătire actual, după nivelul de încărcătură. Una peste alta, un antrenament bun.

Am urmărit să nu ne accidentăm. La mine nu contează niciodată rezultatul în meciurile amicale. Bine, să nu ne facem de rușine, să nu fie diferența foarte mare. Asta contează, pentru că e în joc numele clubului”.

Daniel Pancu: „Am urmărit consolidarea unor relații de joc”

„Sunt doar antrenamente, de mare intensitate. Astăzi, un joc împotriva unei echipe dintr-un campionat mai bun decât cel al României. E clar acest lucru. Am urmărit consolidarea unor relații de joc și să integrăm ușor, ușor jucătorii noi. Deocamdată este cazul doar la Alibek. Dacă avem o problemă, pentru că timpul ne presează, aceasta este legată de jucătorii care vor veni zilele viitoare, pentru că vor veni jucători. Vor veni pentru a avea doi jucători pe post de aceeași valoare și pentru a ne efectua bine antrenamentele.

Antrenamentele sunt grele, foarte solicitante, dar este normal. Este perioada aceasta, pauza a fost scurtă, au avut programul de vacanță. De luni, chiar dacă mai avem un meci de pregătire marți, trebuie să începem să pregătim meciuri de campionat”, a declarat Daniel Pancu.

