Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dorinel Munteanu, anunţ despre revenirea în antrenorat. Ce a spus despre ofertele primite - Antena Sport

Home | Fotbal | Dorinel Munteanu, anunţ despre revenirea în antrenorat. Ce a spus despre ofertele primite

Dorinel Munteanu, anunţ despre revenirea în antrenorat. Ce a spus despre ofertele primite

Publicat: 11 septembrie 2025, 13:17

Comentarii
Dorinel Munteanu, anunţ despre revenirea în antrenorat. Ce a spus despre ofertele primite

Dorinel Munteanu, în timpul unui meci / Profimedia

Dorinel Munteanu a făcut un anunţ despre revenirea în antrenorat. Acesta a recunoscut că traversează o perioadă dificilă, fiind fără echipă din primăvară, după despărţirea de Sepsi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dorinel Munteanu a recunoscut că a primit mai multe oferte, însă interesul primit din pareta echipelor nu s-a concretizat, astfel că a rămas liber de contract.

Dorinel Munteanu, anunţ despre revenirea în antrenorat

“Da, așa este, doar zvonuri. Sigur, am fost în contact cu alte cluburi, dar nu s-a concretizat nimic până acum. Nu este o perioadă plăcută pentru niciun antrenor, dar sper să fie mai bine”, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.

Dorinel Munteanu ar fi fost pe lista unor echipe din ligile inferioare ale României. Gloria Bistriţa şi Unirea Alba Iulia l-au avut pe listă pe “Munti”, însă în cele din urmă, nu au ajuns la o înţelegere cu el.

Dorinel Munteanu a pregătit-o ultima dată pe Sepsi, din martie şi până în aprilie. Antrenorul în vârstă de 57 de ani a bifat cinci partide pe banca echipei din Sfântu Gheorghe, timp în care a înregistrat patru înfrângeri şi un egal. Înainte să-i preia pe covăsneni, „Munti” a antrenat-o pe Oțelul timp de aproape trei ani și jumătate, perioadă în care i-a readus pe gălățeni în Liga 1.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul atacului din Caraş Severin, unde o bătrână a fost ucisă de câinele familiei. Animalul a fost eutanasiat
Observator
Filmul atacului din Caraş Severin, unde o bătrână a fost ucisă de câinele familiei. Animalul a fost eutanasiat
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce va face cu banii
Fanatik.ro
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce va face cu banii
15:24
Bernadette Szocs – Sun Yingsha LIVE VIDEO (vineri, 15:50, AntenaPLAY). Duel infernal cu cea mai bună jucătoare a lumii
15:21
Walter Zenga, sfat important pentru Cristi Chivu. Ce i-a transmis înainte de Juventus – Inter
15:04
Mirel Rădoi a numit “lovitura pe piața de mercato din România”. Comparația făcută de antrenorul Craiovei
14:37
Radu Drăguşin, tot mai aproape de revenirea pe teren. Anunţul făcut de fratele lui: “De asta mai e nevoie”
14:07
Chelsea, lovită de 74 de acuzații din era lui Roman Abramovich. Ce riscă londonezii
13:55
UPDATEMircea Lucescu a plecat de la sediul FRF, după şedinţa cu Răzvan Burleanu. Decizia luată
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 3 EXCLUSIV„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România 4 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 5 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun” 6 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena