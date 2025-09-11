Dorinel Munteanu, anunţ despre revenirea în antrenorat. Ce a spus despre ofertele primite - Antena Sport

Dorinel Munteanu a făcut un anunţ despre revenirea în antrenorat. Acesta a recunoscut că traversează o perioadă dificilă, fiind fără echipă din primăvară, după despărţirea de Sepsi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dorinel Munteanu a recunoscut că a primit mai multe oferte, însă interesul primit din pareta echipelor nu s-a concretizat, astfel că a rămas liber de contract.

Dorinel Munteanu, anunţ despre revenirea în antrenorat

“Da, așa este, doar zvonuri. Sigur, am fost în contact cu alte cluburi, dar nu s-a concretizat nimic până acum. Nu este o perioadă plăcută pentru niciun antrenor, dar sper să fie mai bine”, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.

Dorinel Munteanu ar fi fost pe lista unor echipe din ligile inferioare ale României. Gloria Bistriţa şi Unirea Alba Iulia l-au avut pe listă pe “Munti”, însă în cele din urmă, nu au ajuns la o înţelegere cu el.

Dorinel Munteanu a pregătit-o ultima dată pe Sepsi, din martie şi până în aprilie. Antrenorul în vârstă de 57 de ani a bifat cinci partide pe banca echipei din Sfântu Gheorghe, timp în care a înregistrat patru înfrângeri şi un egal. Înainte să-i preia pe covăsneni, „Munti” a antrenat-o pe Oțelul timp de aproape trei ani și jumătate, perioadă în care i-a readus pe gălățeni în Liga 1.