Ce salariu va avea Andre Duarte la FCSB. Gigi Becali a anunţat mutarea - Antena Sport

Andre Duarte a ajuns în România şi va semna cu FCSB. Fostul jucător de la FCU Craiova va avea maximum 20.000 de euro pe lună salariul la roş-albaştri şi va semna pe doi ani, susţine Gigi Becali.

Ce salariu va avea Andre Duarte la FCSB

“Păi Duarte am înțeles că face analizele și semnează astăzi. Semnează pe doi ani, cred. Nu știu cât îi dau pe lună, pe cuvânt zic. Încerca să-mi zică Mihai Stoica sumele, i-am zis să-l semneze oricum ar fi că nu avem fundași centrali, suntem praf. Cred că 15.000 – 20.000, nu știu. Nu sunt sume mari. Asta știu, că mi-a zis Mihai că e decent. Era un jucător care-mi plăcea încă de atunci.

Nu ai văzut că ieri nu aveam fundaș central? Ăla (n.r. – Ngezana) a zis că nu se simte bine… aveam doar unul, pe Graovac. Nu știu ce face Ngezana, treaba lui. Să-ți spun un lucru: tu, ca stăpân, dacă el zice așa, trebuie să iei măsuri. Eu trebuie să iau măsuri. Și ce fac? Iau doi fundași centrali. Ce să faci altceva?

Eu am vrut să-l iau de la Craiova, dar nu a vrut Mititelu să-l dea. Nu mai știu cât a cerut pe el. El poate fi legitimat acum, dar treaba este că poate juca doar din ianuarie, pentru că a jucat la o echipă, n-am înțeles foarte bine situația. El vine liber. Se poate antrena cu noi.

Are hârtie de jucător liber, poate semna, că e liber omul. Nu poate să joace cu Dinamo, dar contractul îl poate semna acum. Un an, doi ani, știu eu pe cât semnează? Ne costă bani puțini, nu știu exact, nu vreau să zic minciună, dar am văzut că nu e vorba de negocieri de sute de mii de euro, așa că l-am lăsat pe Meme să se ocupe”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.