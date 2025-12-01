Și-a revenit Gigi Becali! Mesaj războinic înainte de derby-ul cu Dinamo: "Îi spulberăm!" - Antena Sport

Închide meniul
Și-a revenit Gigi Becali! Mesaj războinic înainte de derby-ul cu Dinamo: “Îi spulberăm!”

Radu Constantin Publicat: 1 decembrie 2025, 12:57

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

Gigi Becali a fost încântat de jocul FCSB-ului, în victoria cu Farul Constanţa, din etapa a 18-a a Ligii 1, scor 2-1. În urma acestui succes, campioana României a ajuns la două puncte de primul loc de play-off.

În urma partidei cu Farul, Becali şi-a schimbat radical discursul şi este de părere că echipa sa poate cuceri titlul din Liga 1, atâta timp cât ajunge în play-off. Totodată, Gigi Becali crede că echipa lui se va impune în meciurile importante rămase de disputat, cu Dinamo sau Rapid.

“Eu spun ce văd. Eu îți spun ce am văzut eu aseară, voi o să vă legați de repriza a doua. Nu am mai văzut de multă vreme, de un an aproape. Echipa mea aseară, ce m-a bucurat cel mai mult, pressing-ul sus, de greșea adversarul. Știam de la început, i-am dat telefon lui Meme și i-am spus: ‘Stai liniștit, îi spulberăm!’. Dacă echipa mea va juca așa, nu avem nicio treabă nici cu Dinamo, nici cu Rapid, îi spulberăm! Pressing-ul ăla în careul advers, asta îmi place cel mai mult. Pressing-ul, când faci asta, înseamnă că ai intrat în război, ca Mihai Viteazul cu sabia în față! Adică am intrat în război, te voi distruge! Nu te las nici să respiri, nu las nimic la voia întâmplării. Asta înseamnă pressing, nici nu te las să ajungi la mine în careu, ca să nu cumva să am vreun ghinion”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

Gigi Becali și-a lăudat și jucătorii. „Șut, care era numărul 1 al echipei, și-a revenit. Olaru, care el era poate și el tot pe numărul 1, nu și-a revenit sută la sută, dar optzeci la sută și-a revenit și e pe cale să fie sută la sută. Dacă ăștia doi, și acum mai am și încă un David Miculescu în plus față de din urmă… Gata, ăsta e fotbalist consacrat, nu îmi mai fac probleme cu el, că joacă bine sau rău, ăsta e fotbalist”, a mai spus latifundiarul.

Pentru FCSB urmează derby-ul cu Dinamo, iar Becali e optimist. „Și îl mai am și pe Cisotti. Și dacă încep să revină jucătorii, cum i-am văzut aseară în prima repriză, păi mi-e frică mie de Dinamo? Ce să îmi facă mie Dinamo? O să fie meci greu, normal că o să fie un meci greu, dar o să-i spulberăm! Știi pe ce îi spulber? Pe valoare!”, a încheiat patronul FCSB.

