Sorana Cîrstea, după ce şi-a anunţat retragerea: "Pot să mă simt ca o ratată sau pot să dau totul pentru ziua de azi" - Antena Sport

Sorana Cîrstea a anunţat că 2026 va fi ultimul an al carierei sale. Ajunsă la 35 de ani, Sori a vorbit din nou despre cariera ei, dar şi despre motivele pentru care nu vrea ca anumite frustrări să îi “strice” participările la ultimele turnee.
Sorana a atins cel mai bun loc, 21 WTA, în 2013. Cele mai bune performanţe la turneele de Grand Slam au venit la Roland Garros (sferturi, 2009) şi la US Open (sferturi, 2023). Românca nu vrea să se gândească la ce alte rezultate ar fi putut înregistra.
Sorana Cîrstea: “Nu pot să schimb trecutul, dar ce pot să schimb e prezentul”
“Nu pot să schimb trecutul, dar ce pot să schimb e prezentul. Pot să rămân în această stare de frustrare – că nu am fost număr unu, că nu am câștigat un turneu de Grand Slam – și să mă simt ca o ratată, sau mă pot concentra pe ziua de astăzi și să dau tot ce am azi.
Și mâine. Și poimâine. Iar, după asta, vom vedea unde mă vor duce aceste eforturi. Am făcut pace cu mine însămi pentru a nu mai fi atât de orientată pe rezultate. Mă concentrez pe bucurie, pe lucrurile pe care le pot controla. Eu nu îi cred pe oamenii care spun că nu au regrete.
Am multe regrete. Cred că aș fi putut să fiu mai disciplinată, aș fi putut să ascult mai mult. Sunt multe, multe lucruri pe care le-aș fi putut face mai bine. Dar am făcut pace cu ele”, a spus Sorana, pentru podcastul Tennis Insider Club.
Sorana Cîrstea a câştigat 3 turnee
În vârstă de 35 de ani, Sorana Cîrstea are în palmares trei titluri WTA la simplu, la Taşkent în 2008, la Istanbul în 2021 şi la Cleveland în 2025.
Sorana Cîrstea se află pe locul 43 în clasamentul WTA, iar cel mai bun loc ocupat a fost 21, în anul 2013.
