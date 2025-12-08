Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorana Cîrstea, după ce şi-a anunţat retragerea: "Pot să mă simt ca o ratată sau pot să dau totul pentru ziua de azi" - Antena Sport

Home | Tenis | Sorana Cîrstea, după ce şi-a anunţat retragerea: “Pot să mă simt ca o ratată sau pot să dau totul pentru ziua de azi”

Sorana Cîrstea, după ce şi-a anunţat retragerea: “Pot să mă simt ca o ratată sau pot să dau totul pentru ziua de azi”

Dan Roșu Publicat: 8 decembrie 2025, 11:41

Comentarii
Sorana Cîrstea, după ce şi-a anunţat retragerea: Pot să mă simt ca o ratată sau pot să dau totul pentru ziua de azi

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci - Profimedia Images

Sorana Cîrstea a anunţat că 2026 va fi ultimul an al carierei sale. Ajunsă la 35 de ani, Sori a vorbit din nou despre cariera ei, dar şi despre motivele pentru care nu vrea ca anumite frustrări să îi “strice” participările la ultimele turnee.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana a atins cel mai bun loc, 21 WTA, în 2013. Cele mai bune performanţe la turneele de Grand Slam au venit la Roland Garros (sferturi, 2009) şi la US Open (sferturi, 2023). Românca nu vrea să se gândească la ce alte rezultate ar fi putut înregistra.

Sorana Cîrstea: “Nu pot să schimb trecutul, dar ce pot să schimb e prezentul”

“Nu pot să schimb trecutul, dar ce pot să schimb e prezentul. Pot să rămân în această stare de frustrare – că nu am fost număr unu, că nu am câștigat un turneu de Grand Slam – și să mă simt ca o ratată, sau mă pot concentra pe ziua de astăzi și să dau tot ce am azi.

Și mâine. Și poimâine. Iar, după asta, vom vedea unde mă vor duce aceste eforturi. Am făcut pace cu mine însămi pentru a nu mai fi atât de orientată pe rezultate. Mă concentrez pe bucurie, pe lucrurile pe care le pot controla. Eu nu îi cred pe oamenii care spun că nu au regrete.

Am multe regrete. Cred că aș fi putut să fiu mai disciplinată, aș fi putut să ascult mai mult. Sunt multe, multe lucruri pe care le-aș fi putut face mai bine. Dar am făcut pace cu ele”, a spus Sorana, pentru podcastul Tennis Insider Club.

Reclamă
Reclamă

Sorana Cîrstea a câştigat 3 turnee

În vârstă de 35 de ani, Sorana Cîrstea are în palmares trei titluri WTA la simplu, la Taşkent în 2008, la Istanbul în 2021 şi la Cleveland în 2025.

Sorana Cîrstea se află pe locul 43 în clasamentul WTA, iar cel mai bun loc ocupat a fost 21, în anul 2013.

Ciucu, primar general al Capitalei după ce a câştigat 5 din 6 sectoare. Bucureştenii nu s-au înghesuit la votCiucu, primar general al Capitalei după ce a câştigat 5 din 6 sectoare. Bucureştenii nu s-au înghesuit la vot
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
Observator
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
Fanatik.ro
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
12:12
Wayne Rooney l-a cerut out din lotul lui Liverpool pe Mo Salah: “Ar trebui ca Slot să îşi arate autoritatea”
12:00
Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi. Anunţul lui Andrei Nicolescu
11:41
Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele probabile
11:18
Tensiuni uriaşe la Real Madrid. Ce s-a întâmplat cu Xabi Alonso după eşecul surprinzător cu Celta Vigo
11:16
“Echipa aia din Berceni..” Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB
10:35
“E echipa lui Rădoi”. Daniel Pancu s-a convins după ce CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova. Detaliul evidenţiat
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 4 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 5 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” 6 BREAKING NEWSLando Norris, noul campion mondial din Formula 1, după MP din Abu Dhabi. L-a învins pe Max Verstappen după un sezon fabulos
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte