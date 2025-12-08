Tensiuni uriaşe la Real Madrid. Ce s-a întâmplat cu Xabi Alonso după eşecul surprinzător cu Celta Vigo - Antena Sport

Sunt tensiuni uriaşa la Real Madrid după eşecul surprinzător suferit cu Celta Vigo, în etapa a 15-a din La Liga. “Galacticii” au fost învinşi pe teren propriu de echipa lui Ionuţ Radu, scor 0-2.
Real Madrid a încheiat partida cu Celta Vigo cu doi jucători eliminaţi. Fran Garcia a primit al doilea cartonaş galben în minutul 64, iar Alvaro Carreras a văzut direct roşu în prelungirile meciului. Endrick a fost şi el eliminat de pe bancă.
Tensiuni uriaşe la Real Madrid, după înfrângerea cu Celta Vigo
Xabi Alonso a fost extrem de dezamăgit la finalul meciului de pe Bernabeu. Conform mundodeportivo.com, care citează El Chiringuito, antrenorul a luat decizia de a nu intra în vestiarul echipei sale după eşecul cu Celta Vigo.
Spaniolii menţionează că totul era un dezastru în vestiarul “galacticilor”, cu toate lucrurile aruncate, semn că jucătorii au fost şi ei la fel de nemulţumiţi după eşecul suferit în faţa echipei lui Ionuţ Radu.
De asemenea, spaniolii au dezvăluit că a apărut şi un conflict între jucătorii madrileni. Concret, totul a pornit după ce o parte dintre ei s-au plâns de arbitrajul meciului. Cealaltă parte s-a revoltat şi a transmis că arbitrajul nu este o scuză pentru eşecul suferit de “Los Blancos”.
Real Madrid a ratat şansa de a se apropia de liderul Barcelona, după eşecul cu Celta Vigo. “Galacticii” au rămas pe locul secund, cu 36 de puncte, la patru puncte distanţă de rivalii catalani.
Pentru trupa lui Xabi Alonso urmează confruntarea stelară cu Manchester City, din grupa de Champions League. Partida se va disputa miercuri, de la ora 22:00, tot pe Bernabeu.
