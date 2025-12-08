Tensiuni uriaşe la Real Madrid. Ce s-a întâmplat cu Xabi Alonso după eşecul surprinzător cu Celta Vigo - Antena Sport

Închide meniul
Tensiuni uriaşe la Real Madrid. Ce s-a întâmplat cu Xabi Alonso după eşecul surprinzător cu Celta Vigo

Viviana Moraru Publicat: 8 decembrie 2025, 11:18

Xabi Alonso, în timpul unui meci la Real Madrid/ Profimedia

Sunt tensiuni uriaşa la Real Madrid după eşecul surprinzător suferit cu Celta Vigo, în etapa a 15-a din La Liga. “Galacticii” au fost învinşi pe teren propriu de echipa lui Ionuţ Radu, scor 0-2.

Real Madrid a încheiat partida cu Celta Vigo cu doi jucători eliminaţi. Fran Garcia a primit al doilea cartonaş galben în minutul 64, iar Alvaro Carreras a văzut direct roşu în prelungirile meciului. Endrick a fost şi el eliminat de pe bancă.

Tensiuni uriaşe la Real Madrid, după înfrângerea cu Celta Vigo

Xabi Alonso a fost extrem de dezamăgit la finalul meciului de pe Bernabeu. Conform mundodeportivo.com, care citează El Chiringuito, antrenorul a luat decizia de a nu intra în vestiarul echipei sale după eşecul cu Celta Vigo.

Spaniolii menţionează că totul era un dezastru în vestiarul “galacticilor”, cu toate lucrurile aruncate, semn că jucătorii au fost şi ei la fel de nemulţumiţi după eşecul suferit în faţa echipei lui Ionuţ Radu.

De asemenea, spaniolii au dezvăluit că a apărut şi un conflict între jucătorii madrileni. Concret, totul a pornit după ce o parte dintre ei s-au plâns de arbitrajul meciului. Cealaltă parte s-a revoltat şi a transmis că arbitrajul nu este o scuză pentru eşecul suferit de “Los Blancos”.

Real Madrid a ratat şansa de a se apropia de liderul Barcelona, după eşecul cu Celta Vigo. “Galacticii” au rămas pe locul secund, cu 36 de puncte, la patru puncte distanţă de rivalii catalani.

Pentru trupa lui Xabi Alonso urmează confruntarea stelară cu Manchester City, din grupa de Champions League. Partida se va disputa miercuri, de la ora 22:00, tot pe Bernabeu.

1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 4 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 5 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” 6 BREAKING NEWSLando Norris, noul campion mondial din Formula 1, după MP din Abu Dhabi. L-a învins pe Max Verstappen după un sezon fabulos
