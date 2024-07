500 de fani au cântat imnul României, târziu în noapte, alături de jucători. Discursul copleşitor al lui Edi Iordănescu - Antena Sport

500 de fani au cântat imnul României, târziu în noapte, alături de jucători Colaj jucători şi suporteri România, la Mogoşoaia - FRF.ro 500 de fani au cântat imnul României, târziu în noapte, la Mogoşoaia, alături de jucători. Fanii au cântat imnul României şi i-au cerut selecţionerului Edi Iordănescu să nu plece, după acest EURO 2024. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Tricolorii au ajuns în România cu o cursă TAROM care a aterizat la Aeroportul Henri Coandă la ora 01.10. Jucătorii au plecat de la aeroport către Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia. 500 de fani au cântat imnul României, târziu în noapte, la Mogoşoaia, alături de jucători După ce fanii au cântat imnul, a urmat discursul lui Edi Iordănescu, care a vorbit despre suporteri şi ce au însemnat ei pentru echipa naţională, la EURO 2024, competiţie în care a fost eliminată în optimi, după 0-3 cu Olanda. „Nu avem cuvinte să vă mulţumim. Am emoţii specifice înaintea oricărui meci, mă copleşesc. Vă mulţumesc în numele familiei naţionalei. Nici nu vă imaginaţi ce a însemnat suportul dumneavoastră. Au dat totul pentru voi şi în special pentru copii. Să fim mîndri că suntem români, am întâlnit mulţi români plecaţi de mulţi ani, mândri de ţara lor, trebuie să fim uniţi, să avem încredere în noi. România a dat un semnal puternic, să fie un nou început pentru fotbalul românesc şi România. Doamne ajută”, a fost discursul lui Edi Iordănescu. Reclamă

Răzvan Marin, mesaj emoţionant pentru fanii români

Răzvan Marin a transmis un mesaj emoţionant pentru fanii români. Golgheterul României de la EURO 2024, cu două goluri marcate, le-a mulţumit fanilor pentru sprijinul uriaş şi a promis noi realizări ale echipei naţionale.

“Drumul nostru la EURO 2024 se opreşte aici, însă povestea noastră continuă! Vă mulţumim din inimă pentru susţinerea necondiţionată şi pentru energia pe care ne-aţi oferit-o la fiecare meci. Am luptat cu toată forţa, am dat tot ce am avut mai bun şi am simţit în fiecare moment sprijinul vostru necondiţionat.

Împreună am trăit momente de neuitat şi am demonstrat că suntem o echipă unită, pe teren şi în tribune, ca suntem o familie. Vom continua să muncim din greu şi să învăţăm din fiecare experienţă, pentru a reveni mai puternici. Mulţumim pentru tot şi rămâneţi alături de noi în această călătorie! Hai ROMANIA!”, a transmis Răzvan Marin pe reţelele de socializare.