Adevăratul motiv pentru care Ladislau Boloni a refuzat naționala. Ce s-a întâmplat la negocierile cu Răzvan Burleanu

Viviana Moraru Publicat: 16 aprilie 2026, 23:00

Ladislau Boloni, în timpul unui meci / Profimedia

S-a aflat adevăratul motiv pentru care Ladislau Boloni a refuzat naționala. În 2022, antrenorul a purtat negocieri cu Răzvan Burleanu, însă a decis să nu accepte propunerea președintelui FRF.

Aurel Țicleanu, membru în Comisia Tehnică din cadrul FRF, a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt. Acesta s-a declarat convins că Ladislau Boloni nu a dorit să devină selecționerul României deoarece nu avea încredere în potențialul grupului de jucători.

Aurel Țicleanu a mai dezvăluit și cum au decurs negocierile dintre Ladislau Boloni și Răzvan Burleanu. Antrenorul a avut pretenții salariale mari, știind că acestea nu pot fi acoperite de FRF. Oficialul Federației a transmis că antrenorul a avut mai multe cerințe care nu au putut fi satisfăcute de Burleanu.

Sunt câteva puncte de vedere aici. Eu nu cred că preşedintele Burleanu are timp şi îl vinde oricui. Nimeni nu are timp la echipa naţională. N-are de unde să îţi dea 4 ani, 5 ani de contract. Am avut discuţia asta cu Boloni, m-a rugat atunci să vorbesc cu el, pentru că îl voia foarte tare la echipa naţională. Loţi nu a venit din chestia asta, din asta a făcut o problemă ca să nu vină, pentru că nu avea încredere în lotul de jucători. Părerea mea.

Pentru că lucrurile stăteau în felul următor: Răzvan Burleanu, ca preşedinte FRF, nu poate să îţi asigure că tu iei locul 4 în Liga Naţiunilor. Niciodată preşedintele nu te va ţine pe tine şi să se dea la o parte pe el, o să renunţe la tine, nu poate să îţi dea 4 ani, că nu îi are. A venit Loţi la Bucureşti, discuţiile au continuat aici şi Loţi a tot inventat lucruri. Unul dintre ele a fost că vrea un salariu mai mare, pentru că cei de la FRF ştiţi cum lucrează, au un anumit buget şi cu el vin la tine.

Nu contează că te cheamă Lucescu sau Iordănescu. Asta îţi putem oferi, asta îţi dăm. Unde putem lucra? La îndeplinirea obiectivelor, vin nişte bani de acolo şi ne putem jongla cu proporţiile. Loţi inclusiv asta a spus, dom’le eu totuşi sunt Boloni, vreau ceva mai mult. Tot timpul Loţi a cerut altceva, dar eu îl ştiu bine pe el. Voia altceva, poate asta mergea cu şeicii şi pe unde a fost el, aici nu s-a putut. Dar, încă o dată, sunt convins, nu mi-a spus el, dar sunt convins că nu a avut încredere în grupul de jucători”, a declarat Aurel Țicleanu, conform primasport.ro.

În prezent, Gică Hagi este ca și numit selecționerul României. Răzvan Burleanu a anunțat că va începe negocierile cu „Regele”, după ședința Comitetului Executiv de joi.

