Adevăratul motiv pentru care Ladislau Boloni a refuzat naționala. Ce s-a întâmplat la negocierile cu Răzvan Burleanu

S-a aflat adevăratul motiv pentru care Ladislau Boloni a refuzat naționala. În 2022, antrenorul a purtat negocieri cu Răzvan Burleanu, însă a decis să nu accepte propunerea președintelui FRF.

Aurel Țicleanu, membru în Comisia Tehnică din cadrul FRF, a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt. Acesta s-a declarat convins că Ladislau Boloni nu a dorit să devină selecționerul României deoarece nu avea încredere în potențialul grupului de jucători.

Aurel Țicleanu a mai dezvăluit și cum au decurs negocierile dintre Ladislau Boloni și Răzvan Burleanu. Antrenorul a avut pretenții salariale mari, știind că acestea nu pot fi acoperite de FRF. Oficialul Federației a transmis că antrenorul a avut mai multe cerințe care nu au putut fi satisfăcute de Burleanu.

„Sunt câteva puncte de vedere aici. Eu nu cred că preşedintele Burleanu are timp şi îl vinde oricui. Nimeni nu are timp la echipa naţională. N-are de unde să îţi dea 4 ani, 5 ani de contract. Am avut discuţia asta cu Boloni, m-a rugat atunci să vorbesc cu el, pentru că îl voia foarte tare la echipa naţională. Loţi nu a venit din chestia asta, din asta a făcut o problemă ca să nu vină, pentru că nu avea încredere în lotul de jucători. Părerea mea.

Pentru că lucrurile stăteau în felul următor: Răzvan Burleanu, ca preşedinte FRF, nu poate să îţi asigure că tu iei locul 4 în Liga Naţiunilor. Niciodată preşedintele nu te va ţine pe tine şi să se dea la o parte pe el, o să renunţe la tine, nu poate să îţi dea 4 ani, că nu îi are. A venit Loţi la Bucureşti, discuţiile au continuat aici şi Loţi a tot inventat lucruri. Unul dintre ele a fost că vrea un salariu mai mare, pentru că cei de la FRF ştiţi cum lucrează, au un anumit buget şi cu el vin la tine.