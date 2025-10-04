Adrian Iencsi a ales lotul naţionalei U20 pentru dubla cu Cehia - Antena Sport

Echipa naţională U20 a României, pregătită din acest sezon de Adrian Iencsi, va disputa primele meciuri din cadrul sezonului 2025-2026 al Elite League U20 în luna octombrie în compania reprezentativei similare a Cehiei.
Programul meciurilor:
Vineri, 10 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Stadion „Concordia”, Chiajna
Luni, 13 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Centrul Naţional de Fotbal Buftea
Lotul ales de Adrian Iencsi pentru meciurile cu Cehia:
Portari: Codruţ Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);
Fundaşi: Ştefan Senciuc (ASA Tg. Mureş), David Irimia (Metaloglobus Bucureşti), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcuşan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid Bucureşti), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Mariţa (Greuther Furth II / Germania);
Mijlocaşi: David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareş Pop (Rapid Bucureşti), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamţiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăviţa), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guţea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploieşti);
Atacanţi: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia).
