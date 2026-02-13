"Un meci a fost interzis!” Ce scrie presa din Kosovo, după ce UEFA i-a scos din grupa României - Antena Sport

UEFA Nations League rămâne o competiţie extrem de importantă, dacă ţinem cont că România a ajuns la barajul de calificare la World Cup 2026 pentru că a câştigat grupa din Nations League din 2024, când a obţinut şase victorii în Liga C.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tricolorii vor fi în grupă cu Polonia, Bosnia şi Suedia. În primă fază, ultima adversară a tricolorilor ar fi trebuit să fie Kosovo, dar faptul că Bosnia se afla deja în grupă a făcut ca Suedia să ajungă în Grupa B4, în timp ce Kosovo a fost repartizată în Grupa B3.

Kosovarii au reacţionat imediat după ce şi-au aflat adversarii. ”Kosovo este în grupa morții! Un meci a fost interzis”, a scris presa din Kosovo.

”Echipa națională a statului Kosovo a fost plasată într-o grupă dificilă, cu Israel, Austria și Irlanda. Kosovo a fost interzisă să fie în aceeași grupă cu Bosnia și Herțegoniva”, au mai notat jurnaliştii kosovarii.

România a căzut şi ea într-o grupă dificilă, dar o eventuală dispută cu Kosovo era de evitat. Ultima dispută cu Kosovo, în noiembrie 2024, tot la un joc din Liga Națiunilor, a dus la un imens scandal. La scorul de 0-0, kosovarii au decis să părăsească terenul pe Arena Naţională, iar la scurt timp UEFA a decis ca România să se impună cu 3-0, la “masa verde”.