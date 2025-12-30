Adrian Ilie și-a dezvăluit dorința pentru anul 2026: "Pe plan sportiv" - Antena Sport

Adrian Ilie a acordat un interviu pentru Antena Sport în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, printre care și ce își dorește de la anul 2026. Când s-a raportat la aspirațiile pe care le are pe plan sportiv, “Cobra” a avut un mesaj clar: România la Campionatul Mondial.

România a avut o prestație sub așteptări în campania de calificare pentru Cupa Mondială, terminând pe locul 3 o grupă în care s-au mai aflat Austria, Bosnia și Herțegovina, Cipru și San Marino. “Tricolorii” au avut un bilanț de patru victorii, un egal și trei eșecuri, singura națională învinsă de două ori fiind enclava din Italia.

Adi Ilie o vrea pe România la Mondial

Naționala lui Mircea Lucescu a înregistrat rezultate dezamăgitoare în preliminariile pentru Mondial (două eșecuri cu Bosnia și egal cu Cipru), însă mai păstrează șanse pentru calificarea la turneul final grație grupei câștigate în Nations League toamna trecută. România va întâlni Turcia în semifinalele barajului, iar în caz de calificare va întâlni în finala play-off-ului va da peste învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Cu trei luni înainte de meciul cu reprezentativa lui Vincenzo Montella de pe 26 martie, Adrian Ilie a dezvăluit că dorința sa pentru anul 2026 pe plan sportiv e să își vadă țara la turneul final din America de Nord.

“Să se califice România la Campionatul Mondial pe plan sportiv”, a spus fostul mare atacant al naționalei în exclusivitate pentru Antena Sport.