Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Ilie și-a dezvăluit dorința pentru anul 2026: "Pe plan sportiv" - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Adrian Ilie și-a dezvăluit dorința pentru anul 2026: “Pe plan sportiv”
EXCLUSIV

Adrian Ilie și-a dezvăluit dorința pentru anul 2026: “Pe plan sportiv”

Andrei Nicolae Publicat: 30 decembrie 2025, 16:08

Comentarii
Adrian Ilie și-a dezvăluit dorința pentru anul 2026: Pe plan sportiv

Adrian Ilie / AntenaSport

Adrian Ilie a acordat un interviu pentru Antena Sport în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, printre care și ce își dorește de la anul 2026. Când s-a raportat la aspirațiile pe care le are pe plan sportiv, “Cobra” a avut un mesaj clar: România la Campionatul Mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a avut o prestație sub așteptări în campania de calificare pentru Cupa Mondială, terminând pe locul 3 o grupă în care s-au mai aflat Austria, Bosnia și Herțegovina, Cipru și San Marino. “Tricolorii” au avut un bilanț de patru victorii, un egal și trei eșecuri, singura națională învinsă de două ori fiind enclava din Italia.

Adi Ilie o vrea pe România la Mondial

Naționala lui Mircea Lucescu a înregistrat rezultate dezamăgitoare în preliminariile pentru Mondial (două eșecuri cu Bosnia și egal cu Cipru), însă mai păstrează șanse pentru calificarea la turneul final grație grupei câștigate în Nations League toamna trecută. România va întâlni Turcia în semifinalele barajului, iar în caz de calificare va întâlni în finala play-off-ului va da peste învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Cu trei luni înainte de meciul cu reprezentativa lui Vincenzo Montella de pe 26 martie, Adrian Ilie a dezvăluit că dorința sa pentru anul 2026 pe plan sportiv e să își vadă țara la turneul final din America de Nord.

“Să se califice România la Campionatul Mondial pe plan sportiv”, a spus fostul mare atacant al naționalei în exclusivitate pentru Antena Sport.

Reclamă
Reclamă

În cadrul aceluiași interviu, “Cobra” a vorbit pe larg și despre barajul pe care țara noastră îl va avea de jucat cu Turcia pe 26 martie, în deplasare, de la 19:00.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Observator
Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu
Fanatik.ro
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu
14:25
Soluții pentru Radu Drăgușin! Două cluburi din Premier League, interesate de stoperul român
14:12
Horațiu Moldovan nu duce lipsă de oferte. Unde poate ajunge după ce a ratat transferul în Italia
13:46
Turcii de la Fenerbahce, pregătiți de o lovitură tare pe piața transferurilor! Starul din Serie A așteptat
13:44
Cristi Chivu, printre “oamenii anului”. Antrenorul lui Inter a surprins o legendă din Italia
13:01
“Trei pumni! N-am știut de unde a venit”. Legendarul Ronaldo Nazario, poveste brutală de când avea 16 ani
12:51
Primul club care i-a închis ușa în nas lui Radu Drăgușin! Ce opțiuni are românul
Vezi toate știrile
1 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 2 FotoCe a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit! 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 VIDEO & FOTOPrimele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului 5 Pleacă de la Universitatea Craiova! “Bombă” la clubul din Bănie la final de 2025 6 Cristiano Bergodi i-a dat afară! Universitatea Cluj renunţă la trei jucători
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase