„Dacă ne luăm după loturi, ar trebui să nu ne mai prezentăm”. Gică Popescu știe care e atuul României în barajul cu Turcia - Antena Sport

„Dacă ne luăm după loturi, ar trebui să nu ne mai prezentăm”. Gică Popescu știe care e atuul României în barajul cu Turcia

Viviana Moraru Publicat: 17 decembrie 2025, 19:24

Dacă ne luăm după loturi, ar trebui să nu ne mai prezentăm”. Gică Popescu știe care e atuul României în barajul cu Turcia

Gică Popescu, în timpul unui interviu/ AntenaSport

Gică Popescu a oferit declarații despre confruntarea României cu Turcia, din martie, din play-off-ul pentru World Cup 2026. Fostul internațional a declarat că „tricolorii” vor avea o misiune extrem de dificilă la Istanbul, având însă încredere că aceștia se pot impune.  

Gică Popescu a declarat că atuul naționalei lui Mircea Lucescu va fi reprezentat de faptul că duelul se va disputa într-o singură manșă „Baciul” a transmis că în acest fel de confruntări, echipa favorită poate avea de suferit. 

Gică Popescu știe care e atuul României în barajul cu Turcia 

De asemenea, Gică Popescu a mai declarat că în duelul din martie nu trebuie să se ia în calcul valoarea celor două loturi, subliniind că turcii au mai mulți jucători valoroși, la echipele puternice din Europa. Fostul internațional speră ca Mircea Lucescu să fie inspirat, iar „tricolorii” să prindă o zi excelentă. 

„Avem șansa a doua, dar a doua nu e rău. Dacă jucam în două manșe, spuneam că avem șanse foarte mici, fiind un singur meci, chiar și în deplasare… Turcia are o echipă senzațională, cu jucători care joacă la nivelul cel mai înalt, Dortmund, Inter. Dacă ne luăm după loturi, ar trebui să nu ne mai prezentăm. Într-un meci se pot întâmpla lucruri pe care nu le aștepți, poate prinde Turcia o zi proastă, și sperăm să prindă o zi proastă, noi o zi foarte bună. Cine se gândea în barajul cu Slovenia că vom sta acasă? Diferența de valoare era foarte mare, dar n-a fost să fie.  

Într-un meci, lucrurile se pot complica pentru echipa favorită, sper să se complice pentru Turcia. Noi nu avem nimic de pierdut, dacă vom pierde acest baraj, vom pierde cu o echipă net superioară din punct de vedere valoric. Jucătorii trebuie să aibă curaj, să creadă, să dovedească că merită să fie la națională și nea Mircea să fie inspirat.  

(N.r. Despre posibila grupă de la World Cup 2026, cu SUA, Paraguay și Australia) E accesibilă, dar trebuie să fim acolo. Mai avem două meciuri extrem de grele. Dacă trecem de Turcia, mai avem o finală care nu va fi deloc ușoară. Ne gândim mult prea departe, să o luăm pas cu pas, să trecem de Turcia, și după să ne facem astfel de calcule”, a declarat Gică Popescu. 

