Adrian Mutu, în vizită la echipa naţională. Ce “tricolor” bagă în “şedinţă” înaintea barajului cu Turcia: “Voi vorbi cu el”

Viviana Moraru Publicat: 22 martie 2026, 8:27

Adrian Mutu / Profimedia Images

Adrian Mutu (47 de ani) va merge în vizită la echipa naţională, înaintea barajului cu Turcia pentru calificarea la World Cup 2026. “Briliantul” a dezvăluit că va discuta personal cu Daniel Bîrligea (25 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vârful FCSB-ului are mari şanse să fie titular în partida “de foc” de la Istanbul. Semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 va fi joi, de la ora 19:00, în format live text, pe as.ro.

Adrian Mutu merge în cantonamentul naţionalei şi va discuta cu Daniel Bîrligea, înainte de Turcia – România

Adrian Mutu a declarat că va încerca să-l încurajeze pe Daniel Bîrligea înaintea partidei cu turcii. Antrenorul l-a pregătit pe atacantul FCSB-ului la CFR Cluj, mărturisind că are o relaţie bună cu el.

Mutu a subliniat, totodată, că naţionala nu are la dispoziţie cei mai buni jucători pentru meciul cu Turcia, totul urmând să depindă şi de tactica pe care o va aborda Mirca Lucescu.

“O să vorbesc azi (n.r. duminică) cu Bîrligea, o să îl văd, mă duc în vizită la echipa națională, pentru că avem un spot de făcut și o să-i și văd pe băieții din campionatul nostru, care ajung mai înainte. O să încerc să îl încurajez pentru meciul acesta. L-am avut la CFR, îl cunosc foarte bine și știu ce gen de băiat e. O să încerc să-i dau încredere, el are nevoie de asta, în momentul în care e în formă, e un jucător extraordinar.

Reclamă
Reclamă

Meciul cu Turcia nu ne prinde cu garnitura cea mai bună sau cea mai în formă, ceea ce face ca meciul să devină și mai greu. Depinde și de tactica lui nea Mircea. Probabil, se va gândi la ea în zilele următoare”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.

Daniel Bîrligea, cotat la suma de 4,5 milioane de euro, are 13 goluri marcate şi şase pase decisive oferite la FCSB, în cele 37 de meciuri bifate în acest sezon, în toate competiţiile.

Reclamă
Reclamă
