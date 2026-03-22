Adrian Mutu, în vizită la echipa naţională. Ce “tricolor” bagă în “şedinţă” înaintea barajului cu Turcia: “Voi vorbi cu el”

Adrian Mutu (47 de ani) va merge în vizită la echipa naţională, înaintea barajului cu Turcia pentru calificarea la World Cup 2026. “Briliantul” a dezvăluit că va discuta personal cu Daniel Bîrligea (25 de ani).

Vârful FCSB-ului are mari şanse să fie titular în partida “de foc” de la Istanbul. Semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 va fi joi, de la ora 19:00, în format live text, pe as.ro.

Adrian Mutu a declarat că va încerca să-l încurajeze pe Daniel Bîrligea înaintea partidei cu turcii. Antrenorul l-a pregătit pe atacantul FCSB-ului la CFR Cluj, mărturisind că are o relaţie bună cu el.

Mutu a subliniat, totodată, că naţionala nu are la dispoziţie cei mai buni jucători pentru meciul cu Turcia, totul urmând să depindă şi de tactica pe care o va aborda Mirca Lucescu.

“O să vorbesc azi (n.r. duminică) cu Bîrligea, o să îl văd, mă duc în vizită la echipa națională, pentru că avem un spot de făcut și o să-i și văd pe băieții din campionatul nostru, care ajung mai înainte. O să încerc să îl încurajez pentru meciul acesta. L-am avut la CFR, îl cunosc foarte bine și știu ce gen de băiat e. O să încerc să-i dau încredere, el are nevoie de asta, în momentul în care e în formă, e un jucător extraordinar.