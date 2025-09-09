Adversare "de foc" pentru România la barajul pentru Mondial. Noile calcule ale specialiştilor după ultimele rezultate - Antena Sport

România poate da peste adversare “de foc” la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Specialiştii au efectuat noi calcule, după ultimele rezultate înregistrate în preliminarii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Luni seara, Danemarca a învins-o pe Grecia cu scorul de 3-0. În urma acestui rezultat, Ţara Galilor a urcat în prima urnă pentru barajul care va avea loc în luna martie.

Adversare “de foc” pentru România la barajul pentru Mondial

Astfel, galezii se numără printre posibilii adversari ai României la baraj, notează Football Meets Data. Celelalte echipe pe care “tricolorii” le-ar putea întâlni sunt Italia, Turcia şi Ucraina.

România ar urma să facă parte din urna a patra la tragerea la sorţi pentru baraj, urnă din care mai fac parte Macedonia de Nord, Irlanda de Nord şi Moldova. “Tricolorii” şi-au asigurat prezenţa la baraj în urma faptului că au câştigat grupa de Liga Naţiunilor. Dacă vor reuşi să treacă de prima adversară, elevii lui Mircea Lucescu mai au de disputat un meci pentru a se califica la turneul final de anul viitor.

Cum arată urnele pentru barajul de calificare la Mondial, după rezultatele înregistrate până pe 9 septembrie: