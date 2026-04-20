“Am un mesaj pentru cei mai bogaţi români”. Gică Hagi a surprins, la conferinţa de prezentare la naţională. Apelul uriaş făcut

Viviana Moraru Publicat: 20 aprilie 2026, 14:34

Am un mesaj pentru cei mai bogaţi români. Gică Hagi a surprins, la conferinţa de prezentare la naţională. Apelul uriaş făcut

Gică Hagi, la prezentarea la naţională

Gică Hagi (61 de ani) a făcut un apel uriaş, la conferinţa de prezentare la naţională. “Regele” a revenit pe banca “tricolorilor” după 25 de ani, semnând cu FRF un contract valabil pe patru ani.

Gică Hagi va avea ca obiectiv calificarea României la Campionatul European din 2028. De asemenea, înainte de EURO, “Regele” şi-a propus şi să câştige grupa de Liga Naţiunilor. “Tricolorii” vor înfrunta Polonia, Suedia şi Bosnia în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, din toamnă.

Gică Hagi, apel uriaş la conferinţa de prezentare la naţională

Gică Hagi le-a cerut celor mai bogaţi oameni din România să cumpere echipele şi să investească în fotbal. “Regele” a subliniat că fotbalul din străinătate este dominat de persoane bogate, astfel că nu înţelege de ce românii nu se implică mai mult în sport.

“Am un mesaj pentru cei mai bogaţi oameni din România: să vină să cumpere cluburile din România. Se întâmplă peste tot în lume, doar în România nu. Sunt cluburi care pot face performanţă, dar fotbalul are nevoie de bani. Trebuie să investeşti în academii şi după în cluburi foarte puternice, să crească jucătorii, ca ei să valoreze mult mai mult. Sfatul sau un gând de-al meu e să vină oamenii care au, la fotbalul trebuie să pui banul.

Nu uitaţi cât investeşte Turcia pe an, cu jucători vânduţi după, totul e legat de cota de piaţă. Oamenii de business trebuie să vină, să se lupte. Sunt oameni mulţi în România care au bani foarte mulţi şi dacă investim bine în tineri, România poate să trăiască bine 100 de ani. Investiţie în tineri, în copii, în tot.

Dacă facem asta, putem să scoatem jucători foarte buni, o să ne asigurăm viitorul. Dacă nu, nu au unde să se duce, trebuie să ne calificăm în cupe europene, în grupe, trebuie să avem patroni bogaţi, cum au toţi, în România se vinde orice, dar sportul nu. De ce? Toată lumea vede sport, mai ales fotbal. E prea mult linişte şi pace”, a declarat Gică Hagi, la conferinţa de prezentare la naţională.

Fostul internaţional Gheorghe Hagi a fost instalat, luni, în funcţia de selecţioner al echipei naţionale de fotbal, el afirmând în cadrul prezentării oficiale că este o onoare şi o mare responsabilitate să reprezinte încă o dată România, aşa cum a făcut-o şi din postura de jucător.

Pentru fostul decar acesta este doilea mandat de selecţioner al primei reprezentative după cel din perioada 1 septembrie – 27 noiembrie 2001. Instalat imediat după retragerea din activitatea de jucător şi aflat la prima experienţă ca antrenor, Hagi a rezistat în funcţia de selecţioner doar trei luni, mandatul încheindu-se imediat după ratarea calificării la Cupa Mondială din 2002 în urma barajului cu Slovenia (1-2 şi 1-1).

