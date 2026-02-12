Zeljko Kopic a propus un jucător de la Dinamo la echipa naţională: "Sper să fie acolo" - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic a propus un jucător de la Dinamo la echipa naţională: "Sper să fie acolo"

Zeljko Kopic a propus un jucător de la Dinamo la echipa naţională: "Sper să fie acolo"

Zeljko Kopic a propus un jucător de la Dinamo la echipa naţională: “Sper să fie acolo”

Alex Masgras Publicat: 12 februarie 2026, 21:54

Zeljko Kopic a propus un jucător de la Dinamo la echipa naţională: Sper să fie acolo

Zeljko Kopic / Sport Pictures

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a propus un jucător la echipa naţională a României, după victoria “câinilor” cu Hermannstadt, scor 2-0, care a adus şi calificarea în sferturile de finală ale Cupei României.

Este vorba despre Raul Opruţ, jucător care are un sezon foarte bun în tricoul alb-roşu. Fundaşul stânga de 28 de ani este titular de bază la echipa lui Kopic şi a impresionat în actuala stagiune prin prestaţiile sale.

Zeljko Kopic l-a propus pe Raul Opruţ la naţională: “Munceşte foarte bine”

Antrenorul croat este extrem de mulţumit de evoluţiile fundaşului stânga şi este de părere că ar putea fi convocat la echipa naţională a României:

“Opruț muncește foarte bine, este într-o formă excelentă, sunt foarte mulțumit de prestațiile sale. Vom vedea dacă va fi convocat la echipa națională, eu sper să fie acolo”, a declarat Zeljko Kopic, după Dinamo – Hermannstadt.

În ceea ce priveşte victoria, Kopic este încântat de faptul că jucătorii săi au tratat serios toate cele trei meciuri din grupele Cupei României şi se bucură că Dinamo va juca pe teren propriu meciul din sferturi, cu Metalul Buzău.

“E o victorie importantă pentru noi, ne-am atins obiectivul. Avem avantaj de a juca următorul meci pe teren propriu. Am fost foarte serioși în toate cele trei partide. Prima repriză nu a fost grozavă, nu mi-a plăcut, am fost lenți. În partea secundă am avut mai multă energie, am marcat de două ori, am mai avut câteva situații și merităm primul loc în grupă”, a mai spus Zeljko Kopic.

