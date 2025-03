Anghel Iordănescu îi cere lui Mircea Lucescu să califice România la World Cup 2026: "Are această obligaţie. Edi a lăsat o echipă competitivă" - Antena Sport

Edi Iordănescu a lăsat o echipă competitivă, o echipă cu o organizare foarte bună de joc, care a câștigat grupa cu Elveția, care a avut cele mai puține goluri primite. Prin prisma acestui lucru, cred și sper că echipa națională va merge la Campionatul Mondial. Mai cred și sper că Mircea Lucescu, un antrenor care a venit să ajute fotbalul românesc, va face tot ce îi este în putință să ne califice. Are această obligație, să califice echipa națională, pentru noi toți, pentru fanii echipei naționale” , a declarat Anghel Iordănescu, potrivit prosport.ro .

Mircea Lucescu a ameninţat cu demisia după San Marino – România 1-5: „Pot pleca în orice moment”

Mircea Lucescu s-a arătat foarte deranjat de discuţiile care au apărut după criticile pe care i le-a adresat fundaşului central Mihai Popescu. După înfrângerea cu Bosnia, scor 0-1, într-o partidă care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, Mircea Lucescu a spus că Mihai Popescu este principalul vinovat pentru primirea golului de către naţională. „Il Luce” a explicat şi de ce.

„Eu n-am fost supărat pe Mihai Popescu, doar i-am explicat. Un jucător a făcut o greșeală care ține de cunoștințele lui, pe care trebuia să le aibă de la 18 ani. Nu s-a pus problema ca această critică să aducă niște consecințe. Am avut și discuții cu el. A fost o greșeală individuală. Am vorbit cu el.

Dacă eu nu pot la vârsta mea să fac observații, să sfătuiesc, să critic, cine mai poate? Un antrenor de 30 de ani? Eu am 80 de ani, îmi permit să spun orice. Am mai spus-o și mă repet. Eu pot pleca în orice moment. În orice moment. Eu am venit să ajut. N-am niciun fel de alte obligații”, a declarat Mircea Lucescu, la finalul meciului San Marino – România.