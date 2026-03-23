„Ăsta e atuul României. Suntem mult peste Turcia” Cea mai optimistă predicție înainte de marele meci

Sebastian Ujica Publicat: 23 martie 2026, 17:27

Fotbalistii romani Daniel Birligea, David Miculescu si Florin Tanase la un antrenament efectuat inaintea meciului de baraj cu Turcia / SPORT PICTURES

România joacă semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial în Turcia, joi seară de la ora 19.00. Deși naționala lui Mircea Lucescu este considerată de mai toată lumea drept outsider, inclusiv la casele de pariuri, există și nume importante care cred într-o calificare în finală. Contra a pregătit naționala între 2017 și 2019.

Contra pariază pe echipa României

Fostul selecționer al naționalei României, Cosmin Contra, este convins că echipa lui Mircea Lucescu este mai unită decât naționala Turciei iar acest lucru poate aduce calificarea.

„Toată lumea așteaptă acest meci și le transmit jucătorilor să aibă încredere în ei și să creadă că pot să elimine Turcia și să dea totul, până la ultima picătură de energie. Așa se pot califica și la următorul meci și să joace din nou la Campionatul Mondial.

Trebuie să creadă total în lucrul ăsta pentru că noi suntem alături de ei. O țară întreagă îi sprijină și trebuie să știe că nu sunt singuri. Fanii de câțiva ani le oferă suport necondiționat și se va vedea asta chiar și la Istanbul. Sunt convins că vom face totul pentru a ne califica. Putem face o surpriză și în fotbal chiar e posibil orice.

Cu siguranță atuul nostru este forța grupului pentru că Turcia are individualități de foarte mare calitate, dar la nivel de grup România e mult mai bună. Nu întotdeauna talentul câștigă meciurile. De foarte multe ori în fotbalul modern dacă echipa e dispusă să facă sacrificii poate să compenseze lipsa talentelor. Deci eu cred că forța de grup a României este mult mai mare decât cea a Turciei” a spus Cosmin Contra pentru Fanatik.

Contra a avut și un mesaj pentru selecționerul Lucescu: „Lui Mircea Lucescu îi doresc multă sănătate ca să poată să facă lucrurile pe care și le dorește. Sunt convins că face tot ce e posibil să fie în cea mai bună formă la ora meciului. Ce pot să îi transmit eu unui antrenor cu o experiență atât de mare? Nu avem ce să îi mai zicem, doar că suntem alături de ei și că îi transmitem toți antrenorii români energie pozitivă și cu puțin noroc să califice echipa la Campionatul Mondial.” a mai spus Cosmin Contra.

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

