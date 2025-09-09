Atmosferă superbă la Cipru - România! "Deşteaptă-te, române" a răsunat la Nicosia - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 9 septembrie 2025, 22:33

Atmosferă superbă la Cipru – România! “Deşteaptă-te, române” a răsunat la Nicosia
Fanii României, la meciul cu Cipru / Sport Pictures

România joacă în Cipru meciul al cincilea din preliminariile World Cup 2026. Echipa lui Mircea Lucescu are parte de o susţinere uriaşă la Nicosia, aşa cum s-a întâmplat şi la meciul din Nations League de anul trecut, de la Larnaca.

Mii de români se află pe GSP Stadium din Nicosia, acolo unde tricolorii au mare nevoie de victorie pentru a păstra şanse de calificare la World Cup 2026.

“Zidul Galben”, atmosferă superbă la Cipru – România

“Zidul Galben” îi susţine pe tricolori şi în Cipru, acolo unde fanii români au umplut o peluză. În momentul intonării imnului, fanii prezenţi au cântat “Deşteaptă-te, române” şi au lăsat impresia că meciul se dispută în România. A urmat imnul gazdelor, dar momentul nu s-a comparat cu cel creat de către fanii tricolorilor.

Denis Drăguş a avut nevoie de numai 90 de secunde pentru a deschide scorul la Nicosia. După acest moment, fanii României din peluza au aprins torţele şi au continuat să creeze o atmosferă de zile mari. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

La primul gol, atacantul de 26 de ani al celor de la Eyupsor l-a driblat pe portarul Freitas şi a deschis scorul în meciul cu Cipru. Vizibil emoţionat, el a fost felicitat de toţi coechipierii săi şi a avut nevoie de câteva secunde pentru a se ridica de pe gazon, vizibil emoţionat după această reuşită. În minutul 18, după o nouă fază superbă, el a trimis peste portarul ciprioţilor şi a majorat diferenţa.

Echipele de start în Cipru – România

Cipru: Fabiano – Shikkis, Shelis, Laifis, Pileas – Kastanos, Kousoulos – Costi – Tzionis, Pittas, Loizou
Rezerve: Mall, Michaelm Panagioutou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Arytmatas, Kyriakou
Selecţioner: Apostolos Mantzios

România: Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – M. Marin, R. Marin – Man, Stanciu, Dobre – Drăguș.
Rezerve: Târnovanu, Sava, M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu.
Selecţioner: Mircea Lucescu

