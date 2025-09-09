Denis Drăguş a deschis scorul în Cipru - România după 90 de secunde. A reuşit dubla în minutul 18 - Antena Sport

Închide meniul
Denis Drăguş a deschis scorul în Cipru – România după 90 de secunde. A reuşit dubla în minutul 18

Publicat: 9 septembrie 2025, 22:00

Denis Drăguş a deschis scorul în Cipru – România după 90 de secunde. A reuşit dubla în minutul 18

Denis Drăguş, după ce a dat primul gol în Cipru - România / Sport Pictures

Denis Drăguş a avut nevoie de 90 de secunde pentru a deschide scorul în Cipru – România. Echipa lui Mircea Lucescu a început perfect partida de la Nicosia, a cincea din preliminariile World Cup 2025.

Dacă Austria a avut nevoie de un penalty controversat în repriza a doua pentru a înscrie cu Cipru, România a avut nevoie de numai 90 de secunde pentru a face acest lucru.

Denis Drăguş a marcat după 90 de secunde în Cipru – România

Update 22:05: Denis Drăguş a reuşit dubla după o fază superbă.

Denis Drăguş a scăpat singur cu portarul Freitas după o greşeală în apărarea Ciprului. Kousoulos a pasat în spate într-o zonă în care nu era nimeni, iar Denis Drăguş a sprintat excelent către poarta adversă.

Atacantul de 26 de ani al celor de la Eyupsor l-a driblat pe portarul Freitas şi a deschis scorul în meciul cu Cipru. Vizibil emoţionat, el a fost felicitat de toţi coechipierii săi şi a avut nevoie de câteva secunde pentru a se ridica de pe gazon, vizibil emoţionat după această reuşită.

Drăguţ a traversat o perioadă extrem de complicată şi a fost criticat în mai multe rânduri, mai ales după meciul cu Bosnia, când a ratat mai multe ocazii în meciul pierdut de tricolori, chiar în debutul acestei campanii. Acesta este al şaselea gol marcat de Denis Drăguş pentru naţionala României.

  • 25 de selecţii are Denis Drăguş la naţionala României
  • 3,5 milioane de euro este cota de piaţă a atacantului de la Eyupspor, potrivit transfermarkt.com
