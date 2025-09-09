Denis Drăguş a deschis scorul în Cipru - România după 90 de secunde. A reuşit dubla în minutul 18 - Antena Sport

Denis Drăguş a avut nevoie de 90 de secunde pentru a deschide scorul în Cipru – România. Echipa lui Mircea Lucescu a început perfect partida de la Nicosia, a cincea din preliminariile World Cup 2025.
Dacă Austria a avut nevoie de un penalty controversat în repriza a doua pentru a înscrie cu Cipru, România a avut nevoie de numai 90 de secunde pentru a face acest lucru.
Denis Drăguş a marcat după 90 de secunde în Cipru – România
Update 22:05: Denis Drăguş a reuşit dubla după o fază superbă.
Denis Drăguş a scăpat singur cu portarul Freitas după o greşeală în apărarea Ciprului. Kousoulos a pasat în spate într-o zonă în care nu era nimeni, iar Denis Drăguş a sprintat excelent către poarta adversă.
Atacantul de 26 de ani al celor de la Eyupsor l-a driblat pe portarul Freitas şi a deschis scorul în meciul cu Cipru. Vizibil emoţionat, el a fost felicitat de toţi coechipierii săi şi a avut nevoie de câteva secunde pentru a se ridica de pe gazon, vizibil emoţionat după această reuşită.
Drăguţ a traversat o perioadă extrem de complicată şi a fost criticat în mai multe rânduri, mai ales după meciul cu Bosnia, când a ratat mai multe ocazii în meciul pierdut de tricolori, chiar în debutul acestei campanii. Acesta este al şaselea gol marcat de Denis Drăguş pentru naţionala României.
- 25 de selecţii are Denis Drăguş la naţionala României
- 3,5 milioane de euro este cota de piaţă a atacantului de la Eyupspor, potrivit transfermarkt.com
- Mircea Lucescu se gândeşte să părăsească naţionala după egalul cu Cipru: “Sunt foarte dezamăgit, nu mă aşteptam”
- “Nu îmi explic!” Mircea Lucescu şi-a criticat jucătorii, după Cipru – România 2-2: “Le-au îngheţat picioarele”
- “I s-a strigat ‘Demisia’ lui Lucescu. Ar trebui o schimbare?” Răspunsul lui Horaţiu Moldovan
- Cum arată clasamentul în grupa României, după egalul din Cipru! “Tricolorii”, cu gândul la baraj
- San Marino U21 – România U21 0-2, în preliminariile pentru EURO 2027. Primul succes pentru Costin Curelea