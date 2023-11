Bănel Nicoliţă, fascinat de George Puşcaş: "E omul meu! Îmi place, în multe meciuri a fost decisiv" - Antena Sport

Reclamă

„Credeți-mă, am văzut meciul cu mulți prieteni și era full. Când am văzut echipa și am văzut că Pușcaș titular… apoi am văzut că ne-au dat și ăia gol. Am zis lasă, că așa merităm. Și am zis că să vedeți că Pușcaș și Hagi vor da gol.

Eram cu mulți prieteni și am zis că Pușcaș va marca împotriva tuturor criticilor. Și după a dat gol. Am ridicat toată terasa și am zis că na, Pușcaș, omul meu. Bravo România! D-aia vă spun, fiecare jucător are calitatea lui.

Și calitatea lui poate să ajute echipa. Mie îmi place Pușcaș, în multe meciuri a fost decisiv, a ajutat echipa vorbind de la tineret la echipa mare. El a făcut un meci senzațional, sincer vă spun„, a declarat Bănel Nicoliță la fanatik.ro.

Puşcaş poate să facă diferenţa şi împotriva Elveţiei, marţi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenanPLAY.

George Puşcaş, mesaj suprem de iubire de ţară

George Puşcaş a a marcat după o pază de mai bine de un an pentru echipa naţionalei, Iar la finalul victoriei cu Israel, atacantul de la Genoa a oferit declaraţii emoţionante.

„Este un sentiment de mândrie pentru că calificarea asta a fost una dificilă. A fost una lungă şi ştiam că toţi dintre noi o vom scoate la capăt. A fost ceva frumos şi în sfârşit s-a ajuns să putem face mândră o ţară întreagă şi orice român care s-a uitat la noi. Sper să fi adus o bucurie în casele oamenilor. Eu personal am zis-o mereu, nu doar acum când e calificare, am zis-o şi în momentele grele, tricoul ăsta înseamnă pentru mine cea mai mare mândrie. Nu există sentiment mai mare când pot să îmbrac tricoul României. Nicu zicea că are tatuat pe piele România şi steagul României, eu am tatuat în inimă. De când m-am născut şi am ajuns la echipa naţională a fost un vis împlinit şi o voi duce la capăt… atât timp cât voi pune piciorul pe teren şi voi juca pentru România voi da ultimul strop de sânge, de transpiraţie. Să ştie orice român care se uită că noi muncim cât putem. Să ne susţinem împreună! A fost o descătuşare care ştiam că va veni, ştiam că va fi momentul meu, am crezut până la capăt în el. Ştiam că momentele importante sunt pentru mine, pentru România şi că sunt disponibil şi dispus ca atunci când e mai greu să dau totul pentru ţara mea. Mister care a avut încredere în noi şi în toată echipa asta, ne-am ajutat reciproc. (Reporter: Un mesaj pentru români) Să fiţi fericiţi astăzi şi vreau doar să spun că astăzi e sărbătoare, dar că la EURO 2024 vrem să mergem acolo şi să arătăm bine. Vrem să continuăm drumul ăsta frumos şi să nu ne oprim la calificarea asta. Da, e frumoasă, dar vrem să putem să facem pasul şi mai sus şi să arătăm şi mai bine„, a spus George Puşcaş în exclusivitate la AntenaSport.