Care a fost, de fapt, diagnosticul primit de Mircea Lucescu! Dezvăluirea din partea FRF: “Șansă mare”

Andrei Vochin, consilierul preşedintelui FRF Răzvan Burleanu, a dezvăluit care a fost diagnosticul primit de selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani). Vochin a precizat că a fost foarte important primul ajutor pe care i l-au acordat selecţionerului doctorul naţionalei, Stamatescu și cei doi kinetoterapeuți din staff-ul medical.

Diagnosticul în cazul lui Mircea Lucescu a fost “fibrilație ventriculară”. Aceasta este o urgență medicală critică, reprezentând o tulburare severă de ritm cardiac, în care ventriculii tremură haotic în loc să pompeze sânge, provocând stop cardiac brusc. Fibrilaţia ventriculară necesită resuscitare imediată. Staff-ul medical al naţionalei l-a resuscitat pe Mircea Lucescu şi i-a făcut respiraţie gură la gură. Intervenţia promptă a fost salvatoare pentru selecţioner.

Andrei Vochin, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: “Nu e simplu să treci printr-o astfel de experienţă. A fost resuscitat”

“Nu e simplu să treci printr-o astfel de experiență, s-o trăiești pe viu. A fost resuscitat, da. A fost la ședința tehnică dinainte de antrenamentul de dimineață.

A fost un moment în care discuta despre următorul meci, cu Slovacia, și, din ce am înțeles, i s-a făcut rău în momentul ăla, a cerut puțină apă și și-a pierdut cunoștința. Șansă mare, că a intervenit imediat staff-ul nostru medical, doctorul Stamatescu și doi kinetoterapeuți.

I-au acordat primul ajutor ca la carte. Ambulanța era în bază, medicii au venit imediat. A durat resuscitarea puțin. N-a fost infarct. A fost, din ce am înțeles, o fibrilație ventriculară, care e o afecțiune gravă, care, dacă ar fi continuat ceva timp, se putea solda cu ce e mai rău.