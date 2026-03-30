Home | Fotbal | Echipa naţională | Care a fost, de fapt, diagnosticul primit de Mircea Lucescu! Dezvăluirea din partea FRF: “Șansă mare”

Bogdan Stănescu Publicat: 30 martie 2026, 23:32

Comentarii
Care a fost, de fapt, diagnosticul primit de Mircea Lucescu! Dezvăluirea din partea FRF: Șansă mare

Mircea Lucescu, în timpul unui meci al naţionalei / Profimedia Images

Andrei Vochin, consilierul preşedintelui FRF Răzvan Burleanu, a dezvăluit care a fost diagnosticul primit de selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani). Vochin a precizat că a fost foarte important primul ajutor pe care i l-au acordat selecţionerului doctorul naţionalei, Stamatescu și cei doi kinetoterapeuți din staff-ul medical.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Diagnosticul în cazul lui Mircea Lucescu a fost “fibrilație ventriculară”. Aceasta este o urgență medicală critică, reprezentând o tulburare severă de ritm cardiac, în care ventriculii tremură haotic în loc să pompeze sânge, provocând stop cardiac brusc. Fibrilaţia ventriculară necesită resuscitare imediată. Staff-ul medical al naţionalei l-a resuscitat pe Mircea Lucescu şi i-a făcut respiraţie gură la gură. Intervenţia promptă a fost salvatoare pentru selecţioner.

Andrei Vochin, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: “Nu e simplu să treci printr-o astfel de experienţă. A fost resuscitat”

“Nu e simplu să treci printr-o astfel de experiență, s-o trăiești pe viu. A fost resuscitat, da. A fost la ședința tehnică dinainte de antrenamentul de dimineață.

A fost un moment în care discuta despre următorul meci, cu Slovacia, și, din ce am înțeles, i s-a făcut rău în momentul ăla, a cerut puțină apă și și-a pierdut cunoștința. Șansă mare, că a intervenit imediat staff-ul nostru medical, doctorul Stamatescu și doi kinetoterapeuți.

I-au acordat primul ajutor ca la carte. Ambulanța era în bază, medicii au venit imediat. A durat resuscitarea puțin. N-a fost infarct. A fost, din ce am înțeles, o fibrilație ventriculară, care e o afecțiune gravă, care, dacă ar fi continuat ceva timp, se putea solda cu ce e mai rău.

Reclamă
Reclamă

Atunci, antrenamentul s-a anulat. Antrenorii au ieșit pe teren cu jucătorii, dar n-au făcut nimic, doar au ieșit la aer trei sferturi de oră.

Nea Mircea, când s-a trezit, încerca să convingă doamna de la SMURD că e bine, că dumnealui are antrenament de făcut”, a dezvăluit Andrei Vochin pentru digisport.ro.

Mircea Lucescu se simte mult mai bine în prezent. Marţi dimineaţă lui Mircea Lucescu i se va monta un defibrilator, care va avea ca rol reglarea ritmului bătăilor inimii.

Reclamă

Cel mai probabil, Mircea Lucescu va părăsi Spitalul Universitar la finalul acestei săptămâni. Până atunci, selecţionerul va fi supus unor alte investigaţii.

Ce le-a transmis Mircea Lucescu tricolorilor înainte de meciul Slovacia – România

Jerry Gane, care va sta pe banca naţionalei la meciul tricolorilor cu Slovacia, a dezvăluit care a fost mesajul pe care Mircea Lucescu (80 de ani) l-a transmis jucătorilor naţionalei înainte de partida de la Bratislava.

Lucescu i-a liniştit pe tricolori în privinţa stării sale de sănătate. “Il Luce” îşi doreşte ca jucătorii naţionalei să facă un meci foarte bun marţi. De altfel, Nicolae Stanciu (32 de ani) a precizat la conferinţa de presă că toţi jucătorii naţionalei îşi doresc să învingă Slovacia şi să îi dedice victoria lui Mircea Lucescu.

Ieri, înainte de decolare, m-a sunat de la spital, se simțea bine, iar primul lucru pe care m-a întrebat a fost cum a fost antrenamentul. I-am spus că l-am anulat după evenimentul neplăcut și atunci a spus: «Spune-le băieților să stea liniștiți și să facă un meci bun mâine». Și în dimineața asta am vorbit cu dânsul și era mai bine. O să vorbim după antrenament, pentru că va trebui să ia o decizie pentru meciul de mâine. De asta spun că modul său de viață este un exemplu pentru noi toți, cum trăiește el pentru fotbal”, a declarat Jerry Gane la conferința de presă de dinainte de meciul Slovacia – România.

Meciul Slovacia – România e în direct marţi, de la ora 21:45 pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Aceasta va fi ultima partidă din mandatul lui Mircea Lucescu. Selecţionerul anunţa anterior că meciul cu Turcia a fost ultimul pentru el pe banca României.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
