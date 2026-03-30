Mesajul pe care selecţionerul Mircea Lucescu l-a transmis tricolorilor înainte de meciul Slovacia – România

Bogdan Stănescu Publicat: 30 martie 2026, 21:05

Mircea Lucescu / Profimedia Images

Jerry Gane, care va sta pe banca naţionalei la meciul tricolorilor cu Slovacia, a anunţat care a fost mesajul pe care Mircea Lucescu (80 de ani) l-a transmis jucătorilor naţionalei înainte de partida de la Bratislava.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lucescu i-a liniştit pe tricolori în privinţa stării sale de sănătate. “Il Luce” îşi doreşte ca jucătorii naţionalei să facă un meci foarte bun marţi. De altfel, Nicolae Stanciu (32 de ani) a precizat la conferinţa de presă că toţi jucătorii naţionalei îşi doresc să învingă Slovacia şi să îi dedice victoria lui Mircea Lucescu.

Mesajul lui Mircea Lucescu pentru tricolori înainte de Slovacia – România: “Să stea liniștiți și să facă un meci bun”

Ieri, înainte de decolare, m-a sunat de la spital, se simțea bine, iar primul lucru pe care m-a întrebat a fost cum a fost antrenamentul. I-am spus că l-am anulat după evenimentul neplăcut și atunci a spus: «Spune-le băieților să stea liniștiți și să facă un meci bun mâine». Și în dimineața asta am vorbit cu dânsul și era mai bine. O să vorbim după antrenament, pentru că va trebui să ia o decizie pentru meciul de mâine. De asta spun că modul său de viață este un exemplu pentru noi toți, cum trăiește el pentru fotbal”, a declarat Jerry Gane la conferința de presă de dinainte de meciul Slovacia – România.

Meciul Slovacia – România e în direct marţi, de la ora 21:45 pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Aceasta va fi ultima partidă din mandatul lui Mircea Lucescu. Selecţionerul anunţa anterior că meciul cu Turcia a fost ultimul pentru el pe banca României.

Reclamă
Reclamă
Reclamă
