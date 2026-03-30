Mesajul pe care selecţionerul Mircea Lucescu l-a transmis tricolorilor înainte de meciul Slovacia – România

Jerry Gane, care va sta pe banca naţionalei la meciul tricolorilor cu Slovacia, a anunţat care a fost mesajul pe care Mircea Lucescu (80 de ani) l-a transmis jucătorilor naţionalei înainte de partida de la Bratislava.

Lucescu i-a liniştit pe tricolori în privinţa stării sale de sănătate. “Il Luce” îşi doreşte ca jucătorii naţionalei să facă un meci foarte bun marţi. De altfel, Nicolae Stanciu (32 de ani) a precizat la conferinţa de presă că toţi jucătorii naţionalei îşi doresc să învingă Slovacia şi să îi dedice victoria lui Mircea Lucescu.

„Ieri, înainte de decolare, m-a sunat de la spital, se simțea bine, iar primul lucru pe care m-a întrebat a fost cum a fost antrenamentul. I-am spus că l-am anulat după evenimentul neplăcut și atunci a spus: «Spune-le băieților să stea liniștiți și să facă un meci bun mâine». Și în dimineața asta am vorbit cu dânsul și era mai bine. O să vorbim după antrenament, pentru că va trebui să ia o decizie pentru meciul de mâine. De asta spun că modul său de viață este un exemplu pentru noi toți, cum trăiește el pentru fotbal”, a declarat Jerry Gane la conferința de presă de dinainte de meciul Slovacia – România.

Meciul Slovacia – România e în direct marţi, de la ora 21:45 pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Aceasta va fi ultima partidă din mandatul lui Mircea Lucescu. Selecţionerul anunţa anterior că meciul cu Turcia a fost ultimul pentru el pe banca României.