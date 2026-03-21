“Care naţională?” Mihai Stoica, reacţie acidă după ce Ştefan Târnovanu nu a fost convocat de Mircea Lucescu la barajul cu Turcia

Alex Masgras Publicat: 21 martie 2026, 23:57

Mihai Stoica, în timpul unui interviu / Sport Pictures

Mihai Stoica a avut un discurs categoric în privinţa absenţei lui Ştefan Târnovanu din lotul naţionalei României pentru barajul cu Turcia. Ionuţ Radu, Marian Aioani şi Cătălin Căbuz sunt cei trei portari care vor merge la Istanbul (n.r. Căbuz i-a luat locul lui Mihai Popa, accidentat).

Ştefan Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB, iar asta a dus şi pierderea convocării la naţionala României. Cu toate acestea, Mihai Stoica nu consideră că portarul de 25 de ani, care nu a mai jucat de pe 29 ianuarie, de la meciul cu Fenerbahce, trebuie să se simtă neîndreptăţit.

Mihai Stoica nu s-a abţinut, după ce Ştefan Târnovanu a ratat convocarea la echipa naţională: “E important să apere, nu să care sacul de mingi”

Ştefan Târnovanu a ajuns rezervă la FCSB, după ce în poartă a fost preferat Matei Popa în ultimele luni, pentru îndeplinirea regulii U21. Absenţa fostului titular de la FCSB nu l-a mişcat pe oficialul roş-albaştrilor, care a declarat că un portar trebuie să apere, nu să care sacul de mingi:

“Faptul că noi nu am reușit să ne calificăm în play-off este dintr-un singur motiv: am avut acel start dezastruos de campionat, când Ștefan Târnovanu apăra, nu apăra copilul acesta (n.r. Matei Popa). Deci faptul că noi, în primele 10 etape, numai cine n-a vrut nu ne-a bătut, nu are nicio legătură cu decizia luată în 2026.

Nu se pune problema să plece decât dacă există o ofertă care să convină clubului. Până acum nu a fost nicio ofertă.

Care echipă naționala? A pierdut convocarea, a pierdut banca echipei naționale. Pentru un portar este important să apere la națională, nu să care sacul de mingi.

Nu se pune problema că a pierdut naționala, pentru că el nu era la națională. Era doar convocat. La fel ca Darius Olaru”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Ştefan Târnovanu a evoluat în 4 meciuri la echipa naţională, meciul de debut fiind în 2022, într-un duel amical contra Moldovei. El a fost convocat până acum de 35 de ori.

Loading ... Loading ...
