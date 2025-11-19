Ce jucător de la Dinamo a intrat în atenția lui Mircea Lucescu. Surpriza pregătită de selecționer la națională - Antena Sport

Un jucător de la Dinamo a intrat în atenția lui Mircea Lucescu (80 de ani). Selecționerul a decis să continue pe banca „tricolorilor” și pentru barajul din martie, astfel că studiază jucători care pot face pasul treptat către naționala mare a României.

Pe „radarul” lui Mircea Lucescu a apărut și Andrei Mărginean, jucătorul de 24 de ani al lui Dinamo, care a fost folosit de Zeljko Kopic atât pe postul de fundaș central, cât și pe postul de mijlocaș.

Andrei Mărginean, jucătorul lui Dinamo, a intrat în atenția lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a început să-și facă o listă cu jucători pe care i-ar putea promova la echipa națională în cel mai scurt timp. Conform gsp.ro, pe această listă se află și Andrei Mărginean, fotbalist care l-a impresionat pe selecționer.

Jucătorul polivalent al lui Dinamo a fost urmărit de „Il Luce” la mai multe partide, în acest sezon, selecționerul interesându-se și oficialii și antrenorii din Ștefan cel Mare despre cum este Mărginean la antrenamente sau în afara terenului.

Andrei Mărginean a fost împrumutat de Dinamo de la Sassuolo în vara anului trecut, iar la începutul acestui sezon, „câinii” le-au achitat italienilor suma de 450.000 de euro în schimbul unui transfer definitiv al fundașului. Jucătorul de 24 de ani a bifat 10 meciuri, în această stagiune, la formația lui Zeljko Kopic, oferind două pase decisive.