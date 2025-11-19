Ce jucător de la Dinamo a intrat în atenția lui Mircea Lucescu. Surpriza pregătită de selecționer la națională - Antena Sport

Închide meniul
Ce jucător de la Dinamo a intrat în atenția lui Mircea Lucescu. Surpriza pregătită de selecționer la națională

Echipa naţională

Ce jucător de la Dinamo a intrat în atenția lui Mircea Lucescu. Surpriza pregătită de selecționer la națională

Publicat: 19 noiembrie 2025, 16:47

Ce jucător de la Dinamo a intrat în atenția lui Mircea Lucescu. Surpriza pregătită de selecționer la națională

Mircea Lucescu, înainte de un meci / Sport Pictures

Un jucător de la Dinamo a intrat în atenția lui Mircea Lucescu (80 de ani). Selecționerul a decis să continue pe banca „tricolorilor” și pentru barajul din martie, astfel că studiază jucători care pot face pasul treptat către naționala mare a României. 

Pe „radarul” lui Mircea Lucescu a apărut și Andrei Mărginean, jucătorul de 24 de ani al lui Dinamo, care a fost folosit de Zeljko Kopic atât pe postul de fundaș central, cât și pe postul de mijlocaș. 

Andrei Mărginean, jucătorul lui Dinamo, a intrat în atenția lui Mircea Lucescu 

Mircea Lucescu a început să-și facă o listă cu jucători pe care i-ar putea promova la echipa națională în cel mai scurt timp. Conform gsp.ro, pe această listă se află și Andrei Mărginean, fotbalist care l-a impresionat pe selecționer.  

Jucătorul polivalent al lui Dinamo a fost urmărit de „Il Luce” la mai multe partide, în acest sezon, selecționerul interesându-se și oficialii și antrenorii din Ștefan cel Mare despre cum este Mărginean la antrenamente sau în afara terenului.  

Andrei Mărginean a fost împrumutat de Dinamo de la Sassuolo în vara anului trecut, iar la începutul acestui sezon, „câinii” le-au achitat italienilor suma de 450.000 de euro în schimbul unui transfer definitiv al fundașului. Jucătorul de 24 de ani a bifat 10 meciuri, în această stagiune, la formația lui Zeljko Kopic, oferind două pase decisive. 

Andrei Mărginean a fost școlit în fotbalul italian și are zeci de partide bifate la formația de tineret a celor de la Sassuolo. De asemenea, fundașul are prezențe în naționalele U17, U18, U20 și U21 ale României, așteptând și convocarea la naționala mare. 

După ce a încheiat grupa preliminară pe locul trei, România se pregătește de barajul de World Cup 2026, din martie. Tragerea la sorți va fi joi, de la ora 14:00, pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, „tricolorii” urmând să întâlnească una dintre următoarele naționale: Italia, Turcia, Ucraina și Danemarca.

Câştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţiCâştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţi
1 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 2 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 3 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 4 VIDEORomânia – San Marino 7-1. Tricolorii i-au “distrus” pe amatori după ce oaspeţii au deschis scorul 5 UPDATEFlorin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă 6 Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!”
