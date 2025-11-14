Ce li s-a întâmplat "tricolorilor" la sosirea în Bosnia. Anunţul lui Mihai Stoichiţă: "Aşa e aici la ei" - Antena Sport

Închide meniul
Ce li s-a întâmplat "tricolorilor" la sosirea în Bosnia. Anunţul lui Mihai Stoichiţă: "Aşa e aici la ei"

Publicat: 14 noiembrie 2025, 8:45

Ce li s-a întâmplat tricolorilor la sosirea în Bosnia. Anunţul lui Mihai Stoichiţă: Aşa e aici la ei

Jucătorii naţionalei au ajuns în Bosnia/ Facebook Echipa Naţională

Mihai Stoichiţă a dezvăluit ce li s-a întâmplat “tricolorilor”, la sosirea la Zenica pentru confruntarea cu Bosnia. Partida crucială din preliminariile World Cup 2026 va fi sâmbătă, de la ora 21:45, în format live text pe as.ro. Trei zile mai târziu, naţionala lui Mircea Lucescu va primi vizita celor din San Marino, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Naţionala a ajuns la Zenica joi seara, în vederea partidei de sâmbătă. Mihai Stoichiţă a transmis că forţele de ordine au luat măsuri speciale înaintea acestui meci, iar “tricolorii” au fost duşi la hotel însoţiţi de poliţie.

Ce li s-a întâmplat “tricolorilor” la sosirea în Bosnia

Mihai Stoichiţă a fost surprins de acest lucru şi a subliniat că se iau diferite măsuri pentru a se asigura ordinea şi liniştea înaintea partidei “de foc”. Directorul tehnic de la FRF s-a declarat convins că fanii vor umple stadionul din Zenica.

De asemenea, Mihai Stoichiţă s-a declarat optimist înaintea duelului şi speră ca naţionala lui Mircea Lucescu să revină în ţară cu cele trei puncte.

“Optimist. I-am văzut pe băieți. Sunt toți montați, în formă bună. Au început să joace mai mult. E un lucru extrem de important. Eu nu cred că vom avea mari probleme. Cred că va fi o altă turnură acum față de ultimul meci pe care l-am jucat aici. Am avut rezultate în ultima vreme. Băieții au dat goluri și au avut prestații bune în ultimul timp. Îi văd la antrenament. Chiar îi spuneam lui Lucescu: un progres fantastic.

Am venit cu poliția. Așa e aici la ei. Se iau fel și fel de măsuri de precauție. Probabil suporterii vor veni în ziua meciului. Cred că vor fi mulți fani. E greu de ajuns cu avionul, trebuie să faci escală la Viena. Vor fi și români. E importantă susținerea lor. E bine să știi că aparții acestor oameni care iubesc fotbalul și România.

E obligatorie victoria. Dacă pierzi, te mai califici? Obligatoriu e un rezultat pozitiv. Locul doi e foarte important. Mie mi se pare că victoria lor la București a fost întâmplătoare. Frustrant. S-au mai văzut astfel de meciuri. Domini, nu reușești să marchezi, iar adversarul o face. E îmbucurător că a revenit eficacitatea. Man înscrie, Ianis la fel, Bîrligea și el. Atmosfera pare că e în crescendo. Să vin eu cu propuneri și sugestii nu mi se pare normal”, a declarat Mihai Stoichiţă, la sosirea României la Zenica.

România ocupă locul trei în Grupa H, cu 10 puncte, lider fiind Austria, cu 15 puncte. Bosnia e pe locul secund, cu 13 puncte, meciul de la Zenica fiind unul extrem de important în vederea ocupării poziţiei secunde din grupă, care ar oferi un avantaj la barajul din martie.

Totodată, “tricolorii” păstrează şanse matematice şi pentru calificarea directă la World Cup 2026. Pentru acest lucru, naţionala lui Il Luce are nevoie de punctaj maxim din ultimele două meciuri, cât şi de paşi greşiţi din partea adversarelor: Austria să obţină maxim un punct din meciurile cu Bosnia şi Cipru, iar bosniacii să nu învingă Austria în ultima etapă. În cazul egalităţii de puncte, golaverajul va fi primul criteriu de departajare.

