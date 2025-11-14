Ce li s-a întâmplat "tricolorilor" la sosirea în Bosnia. Anunţul lui Mihai Stoichiţă: "Aşa e aici la ei" - Antena Sport

Mihai Stoichiţă a dezvăluit ce li s-a întâmplat “tricolorilor”, la sosirea la Zenica pentru confruntarea cu Bosnia. Partida crucială din preliminariile World Cup 2026 va fi sâmbătă, de la ora 21:45, în format live text pe as.ro. Trei zile mai târziu, naţionala lui Mircea Lucescu va primi vizita celor din San Marino, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Naţionala a ajuns la Zenica joi seara, în vederea partidei de sâmbătă. Mihai Stoichiţă a transmis că forţele de ordine au luat măsuri speciale înaintea acestui meci, iar “tricolorii” au fost duşi la hotel însoţiţi de poliţie.

Ce li s-a întâmplat “tricolorilor” la sosirea în Bosnia

Mihai Stoichiţă a fost surprins de acest lucru şi a subliniat că se iau diferite măsuri pentru a se asigura ordinea şi liniştea înaintea partidei “de foc”. Directorul tehnic de la FRF s-a declarat convins că fanii vor umple stadionul din Zenica.

De asemenea, Mihai Stoichiţă s-a declarat optimist înaintea duelului şi speră ca naţionala lui Mircea Lucescu să revină în ţară cu cele trei puncte.

“Optimist. I-am văzut pe băieți. Sunt toți montați, în formă bună. Au început să joace mai mult. E un lucru extrem de important. Eu nu cred că vom avea mari probleme. Cred că va fi o altă turnură acum față de ultimul meci pe care l-am jucat aici. Am avut rezultate în ultima vreme. Băieții au dat goluri și au avut prestații bune în ultimul timp. Îi văd la antrenament. Chiar îi spuneam lui Lucescu: un progres fantastic.